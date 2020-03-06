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Двое погибли, трое пострадали: Турция продолжает нести потери в Идлибе

06 марта 2020, 09:35  •  34 • В мире
Турция продолжает нести потери в Идлибе. Согласно заявлению Минобороны страны, 5 марта в сирийской провинции двое военных погибли, трое пострадали.
По данным ведомства, военные погибли во время обстрела со стороны сирийских сил в зоне проведения операции "Весенний щит".
Операцию Анкара начала в Идлибе в конце февраля из-за гибели 36 своих военных во время авиаудара Сирии по террористам.
5 марта в Москве прошли переговоры президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и президента РФ Владимира Путина. Лидеры договорились о введении режима прекращения огня в Идлибе и согласовали пути урегулирования ситуации.
Эксперты сочли, что Эрдоган изначально прибыл в Москву со слабой позицией.

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