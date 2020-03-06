Двое погибли, трое пострадали: Турция продолжает нести потери в Идлибе

По данным ведомства, военные погибли во время обстрела со стороны сирийских сил в зоне проведения операции "Весенний щит".

Операцию Анкара начала в Идлибе в конце февраля из-за гибели 36 своих военных во время авиаудара Сирии по террористам.

5 марта в Москве прошли переговоры президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и президента РФ Владимира Путина. Лидеры договорились о введении режима прекращения огня в Идлибе и согласовали пути урегулирования ситуации.

Эксперты сочли, что Эрдоган изначально прибыл в Москву со слабой позицией.