Двое погибли, семеро пострадали: по факту обрушения моста в ХМАО возбуждено уголовное дело

Два человека погибли, ещё семь получили травмы в результате крушения выведенного из эксплуатации автомобильного моста в Нефтеюганском районе Ханты-Мансийского автономного округа. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления СК. Инцидент произошёл во время демонтажа сооружения. По факту обрушения путепровода возбуждено уголовное дело.

Два человека погибли и семь пострадали при обрушении моста в Нефтеюганском районе Ханты-Мансийского автономного округа. Об этом говорится в сообщении следственного управления СК России по ХМАО.

«В результате произошедшего получили телесные повреждения девять работников, двое из них скончались на месте», — сообщили в пресс-службе.

Пострадавших госпитализировали в окружную больницу Нефтеюганска. Один из них находится в тяжёлом состоянии, а остальные, по оценкам врачей, в среднетяжёлом, сообщил РИА Новости представитель оперативного штаба.

Мост расположен в 35 км от города Нефтеюганска на участке федеральной трассы Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск. Путепровод был возведён недалеко от посёлка Каркатеевы. Движение по нему не осуществлялось.

Позднее стало известно, что инцидент произошёл при демонтаже работниками фирмы «Мостоотряд-29» старых конструкций. Также на путепроводе находились кран и КамАЗ.

«По предварительным данным, обрушение произошло при работе на объекте, производился демонтаж конструкций старого моста», — цитирует РИА Новости заявление властей.

Следственный комитет РФ по Ханты-Мансийскому округу возбудил уголовное дело по факту обрушения моста. В настоящее время в оперативно-разыскных мероприятиях задействованы 37 специалистов экстренных служб, а также 16 единиц специальной техники. К расследованию причин обрушения моста были также привлечены следователи-криминалисты аппарата следственного управления по округу.

«Причины пока непонятны»

По поручению прокуратуры ХМАО на месте инцидента проводится проверка, в ходе которой будут установлены причины обрушения моста и определены ответственные за инцидент лица. Также по поручению главы Ханты-Мансийского автономного округа для координации работы правоохранительных органов на место происшествия выехал нефтеюганский межрайонный прокурор.

По данным ТАСС, для выяснения причин обрушения моста будет сформирована техническая комиссия из сотрудников строительной компании «Мостострой-11». Отмечается, что «Мостоотряд-29», выполнявший демонтажные работы на мосту, является филиалом АО «Мостострой-11».

«Причины пока непонятны, комиссия предприятия выехала, утром начнёт работать, и определим причины. Каждый объект мы при разборке тщательно обследуем, что произошло — разберёмся», — рассказал ТАСС гендиректор предприятия Николай Руссу.

По его словам, ремонтные работы на мосту проводятся уже больше года и к моменту происшествия путепровод был разобран до середины.

«Там была очень сложная разборка, всё было успешно, почему здесь произошло обрушение, пока неясно», — сказал он.

Между тем, как сообщили в региональном МЧС, инцидент на мосту не сказался на движении по федеральной трассе. Транспортные средства курсируют по действующему мосту, расположенному поблизости.

«Движение автотранспорта не нарушено, осуществляется в обычном режиме по действующему мосту, находящемуся рядом», — заявили в МЧС.

«Мост, на котором сегодня произошло обрушение пролёта, был полностью выведен из эксплуатации. Движение по новому мостовому переходу на данном участке дороги — в Нефтеюганском районе, вблизи посёлка Каркатеевы, — было открыто в конце сентября. Прежний мостовой переход уже не функционировал и подлежит полному демонтажу в срок до 20 декабря», — цитирует РИА Новости сообщение правительства Югры.

Другие случаи

За последний год в России было зафиксировано несколько происшествий, связанных с обрушением мостов.

Так, в конце октября при прохождении на территории Краснодарского края циклона, который сопровождался обильными дождями и вызвал сильное наводнение, было частично затоплено около 19 населённых пунктов Туапсинского района, а также повреждён мост на автодороге Туапсе — Майкоп. Частично был разрушен и путепровод через реку Макопсе, в результате чего на несколько дней было нарушено сообщение с городом Туапсе.

26 октября вблизи села Осиновка Приморского края подломилась часть бетонного автодорожного моста в тот момент, когда по нему проезжала гружёная фура. Грузовик придавил иномарку, погиб один человек.

Накануне, 4 ноября, в Ростове-на-Дону оборвалась и утонула секция понтонного моста. Он был единственным способом переправы на остров Зелёный — с правого берега Дона. Предположительно, мост частично ушёл под воду после того, как по нему проехала гружёная фура.