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Двое мужчин пытались вывезти на Украину мёртвую родственницу под видом пассажира
24 октября 2018, 11:54 • 129 • Украина
Двое мужчин пытались вывезти труп родственницы из России под видом пассажира на заднем сиденье автомобиля, сообщает Восточное региональное управление Государственной погранслужбы Украины на странице в Facebook.
© Сергей Козлов РИА Новости
Отмечается, что инцидент произошёл в Харьковской области.
В машине находились двое мужчин, имеющих российское и украинское гражданство.
По их словам, скончавшаяся женщина приходилась им родственницей, которую они намеревались вывезти на Украину и похоронить в Запорожской области.
В настоящее время граждане подозреваются в совершении умышленного убийства.
В марте сообщалось, что сотрудники следственных органов приступили к проверке по факту обнаружения кистей рук в одном из протоков реки Амур в Хабаровске.
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