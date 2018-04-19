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Двое моряков "Норда", вырвавшихся из Украины, прилетели в Крым

19 апреля 2018, 23:54  •  29 • В России

Двое членов экипажа "Норд", которым удалось пересечь украинскую границу по российским паспортам, уже находятся в Крыму. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.

Напомним, 19 апреля семерых моряков украинские пограничники сняли с авиарейса на Минск. Российские паспорта, выданные генконсульством, изъяли. Двум членам экипажа все же удалось сесть на самолет.

- Двое наших рыбаков уже в Крыму, однако остальные члены экипажа по-прежнему удерживаются на Украине под надуманным предлогом в нарушение всех международных и человеческих норм. Фактически это похищение и насильственное удержание наших граждан. Все, кто к этому причастен, являются международными преступниками со всеми вытекающими отсюда последствиями, - заявил глава Крыма.

Он поддержал заявление МИД РФ о праве на жесткие ответные действия, если Украина не выпустит крымчан домой.

- Киевский режим понимает только силу, - подчекнул Аксенов.

Ранее адвокат "Норда" Дмитрий Щербина заявил, что планирует обращаться в ЕСПЧ в связи с очередным нарушением прав членов экипажа.

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