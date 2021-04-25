Двое миротворцев ранены в Карабахе - источник

Двое военнослужащих ранены в Карабахе.

В Карабахе ранены двое миротворцев, сообщают источники. Вероятно, машина "Урал" сапёров наехала на мину.

В конце сентября прошлого года в Нагорном Карабахе снова произошёл военный конфликт, который привел к жертвам среди гражданских. Азербайджан и Армения предпринимали попытки заключить перемирие, в итоге боевые действия закончились благодаря трёхстороннему соглашению, которое случилось 10 ноября.

При участии России стороны договорились полностью прекратить огонь, обменяться пленными и телами погибших. Армения передала Азербайджану несколько районов: Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе находятся русские миротворцы.

Сегодня, 25 апреля, карабахский конфликт по телефону обсуждали экс-премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Франции Эммануэль Макрон.

Пашинян заявил, что урегулирование нагорно-карабахского конфликта возможно исключительно по принципу "отделения ради спасения".