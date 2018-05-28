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Движение вверх: Как на самом деле становятся губернаторами

28 мая 2018, 20:39  •  15 • В России

Мэр Нижнего Тагила Сергей Носов стал и.о. губернатора Магаданской области, а мэр Якутска Айсен Николаев — и.о. главы всей Якутии. Это социальный лифт или нет?

Собственно, мы это уже видели не так давно: мэр Вологды Андрей Травников поехал руководить регионом в Новосибирск, мэр Самары Дмитрий Азаров взял всю Самарскую область. Но тогда это выглядело случайным зигзагом, капризом системы. Теперь же тенденция: если ты мэр, то тебя могут не только посадить за ЖКХ и ветхий фонд, но и наоборот — поднять вверх, дать шанс. Нет стеклянного потолка, работай.

А разве речь только о мэрах? Свежесформированное правительство, два дня назад получавшее в Кремле напутствие президента, — там все с золотыми ложками во рту родились. Губернаторы Козлов, Якушев, Кобылкин поднялись в министерские кресла на тех же социальных лифтах, что и мэры Носов и Николаев. А проявившие себя заместители министров — Цыденов, Воскресенский, Никитин - они тоже пошли наверх, но как в известной игре - по более длинной дорожке, через регионы. И если кто из них покажет себя и в губернаторстве, то запросто сможет вернутся в свое же министерство, но уже на этаж выше.

В принципе, легко проверить, работает ли система — прямо сейчас свободными остаются как минимум три губернаторских поста: ЯНАО, Тюменская и Амурская области. В ближайшие дни мы увидим, кто их займет и сверим ответы.

А есть и еще один ход, неформальный. Трагедия в «Зимней вишне» заслонила механизм, но и.о. губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев пришел сначала в замы Тулеева, а потом и в его кабинет из большого бизнеса. И это тоже окно возможностей.

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