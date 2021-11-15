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Движение Украины в НАТО назвали игрой в пинг-понг

15 ноября 2021, 16:35  •  82 • Политика
Фото: Wiktor Dabkowski/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Обе стороны процесса стремятся только удержать этот вопрос в информационной повестке
Ни на Украине, ни тем более в НАТО не верят в перспективу вступления Незалежной в альянс, но продолжают говорить на эту тему, чтобы успокоить стремящихся к евроинтеграции украинцев. При этом в Брюсселе уже не скрывают, что часть стран-членов организации откровенно против признания Киева полноправным членом их клуба. На это указал политолог Андрей Иванов, комментируя заявления генсека НАТО Йенса Столтенберга.
В последнее время в выступлениях главы Североатлантического альянса рефреном звучит мысль, что по украинскому вопросу в организации нет единства и на ближайшие лет десять продвижения здесь не ожидается. 
Вступление Незалежной в НАТО так и застопорится на этапе обсуждений, уверен политолог. Киев сам блокирует процесс, заявляя о территориальных претензиях к России по поводу Крыма и отказываясь делать шаги по мирному урегулированию гражданской войны на востоке страны. С таким багажом Украина никак не может стать членом альянса, это противоречит его уставу.
Но и признать это вслух не в интересах Киева и Брюсселя. Слишком долго они уверяли население Украины, что без евроинтеграции будущего у них нет. Вот они и приходится продолжать обсуждать перспективы вступления в НАТО и ЕС.
"Идет некая игра в пинг-понг. Украинским политикам нужно что-то дать новое для своей внутренней аудитории. Руководство НАТО должно публично обнадежить украинских политиков. Однако все понимают, что Украина никогда не станет членом НАТО",
– высказался эксперт в комментарии РИА ФАН.
Ранее украинский эксперт привел свои доводы, почему буксует процесс присоединения Незалежной к западным блокам. При этом статистика свидетельствует, что сами украинцы не поддерживают стремление властей отказаться от нейтрального статуса.

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