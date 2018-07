«Движение» Стивена Бэннона — против Сороса и против России • 36 • Аналитика Идеолог американских «альтернативных правых» Стивен Бэннон заявил о планах создать Фонд «Движение» — The Movement. Именно так, без уточнений — кто знает, тот поймёт, а кто не поймёт, пусть тоже присоединится. «Движение» призвано объединить европейских крайне правых, научить их избирательным технологиям в стиле «Кембридж аналитика» и достичь ближайшей цели — взять треть мест на выборах в Европейский парламент в мае 2019 года. В дальнейших планах — ни много ни мало, ультраправый мятеж на Старом континенте. Фонд со штаб-квартирой в Брюсселе — прямо в сердце Евросоюза, который требуется разрушить — будет служить оперативным и консультационным центром по проведению опросов, «затачиванию» месседжей электорату, координации действий и поддержке проектов по всей Европе. Образцом по масштабу действий Бэннон считает миллиардера Джорджа Сороса, который потратил 32 миллиарда долларов на проекты либерального порядка с момента основания своего фонда «Открытое общество» в 1984 году. Об этом и многом другом Бэннон рассказал американскому изданию «The Daily Beast». Напомним, глава предвыборного штаба и затем советник Дональда Трампа по идеологии Стив Бэннон был изгнан из Белого дома в августе 2017 года. В январе этого года давние спонсоры Бэннона семья миллиардеров Мерсеров выгнали его даже из «Брейтбарт ньюс» — главного портала американских крайне правых, который Бэннон создавал и развивал с 2007 года. Эту показательную порку Бэннон получил за свою избыточную откровенность и оголтелую наглость в реализации целей — даже радикальные миллиардеры придерживаются минимальных правил публичного поведения и конспирации. Тогда Бэннон отправился в более приветливые круги европейских ультраправых и обосновался в Риме. Роль, которую он сыграл в победе итальянской «Лиги Севера» на выборах в марте этого года и резком взлёте её лидера Маттео Сальвини ещё предстоит исследовать и описать. Последние полгода Бэннон объезжал европейских партнеров, заряжая их своими амбициями и технологиями манипуляции общественным мнением. Главные фигуранты «альтернативной Европы» Бэннона — французский «Национальный фронт» Марин Ле Пен и её более радикальная племянница Марион, итальянская «Лига» Маттео Сальвини, Партия независимости Соединённого Королевства Найджела Фараджа, «Альтернатива для Германии», Австрийская партия свободы, «Фламандский интерес», Виктор Орбан в Венгрии и правящие националисты в Польше, а также менее известные, но активно рвущиеся к власти «нордические арийцы» — партия «Шведских демократов», вышедшая напрямую из неонацистского движения, и этнические националисты «Настоящие финны». Скачок Сальвини во власть, к тому же сразу на контроль силового аппарата, Бэннон считает образцовым: «Если это сработало в Италии, это сработает везде». Причём Сальвини в унисон с Бэнноном говорит о создании «Лиги Лиг» в Европе, со своей партией в качестве модели. Однако, при всем видимом разладе с Вашингтоном, Стив Бэннон отнюдь не прервал связи ни с Белым домом, где на посту старшего советника по политике остался работать его человек Стивен Миллер, ни со своими радикальными сообщниками в США. Более того, ближайшие месяцы он проведёт в Америке в кампаниях своих кандидатов на выборах в конгресс в ноябре. Европейская штаб-квартира Бэннона будет также держать связь с группой «Свобода» в конгрессе США (Freedom Caucus) — это группа самых радикальных конгрессменов Республиканской партии, правее даже, чем консервативно-либертарианское Движение чаепития. После выборов он планирует делить своё время и силы пополам между Европой и Америкой. И в следующем году пропагандистский рупор «альт-правых» «Брейтбарт ньюс» должен начать выходить на европейских языках. Политические ценности и цели Бэннона лучше всего передаются его собственными словами: «Пусть они называют вас расистами. Путь они называют вас ксенофобами. Пусть они называют вас нативистами. Носите это как знак почёта», — вдохновлял Бэннон членов «Национального фронта» на съезде партии в Лилле 10 марта этого года. «Нативисты», а также «идентитаристы» — это современные вариации определения народов по давнему нацистскому принципу «кровь и почва», с последующим изгнанием всех, кто «не той крови» и не родился на «этой почве». Россия не отказывается от доллара В середине июля на лондонском радио LBC Бэннон выступил за освобождение Томми Робинсона, получившего 13 месяцев тюремного заключения по статьям «преступное неуважение к суду» и «нарушение общественного порядка». Робинсон, бывший член неофашистской Британской национальной партии, в 2009 году основал и возглавил радикальную антимусульманскую Лигу английской обороны и участвовал в создании британского движения ПЕГИДА (Патриотические европейцы против исламизации Запада). «Томми Робинсон — стержень этой страны», — заявил Бэннон. Даже один из самых известных британских правых Найджел Фарадж, с чьим именем ассоциируется Партия независимости Соединенного королевства, не стал защищать Робинсона. В «Путеводителе по альт-правым для консервативного истеблишмента», изданном «Брейтбарт ньюс» под руководством Бэннона в 2016 году, в разделе «Интеллектуалы» перечисляются идеологи европейского фашизма и нацизма Освальд Шпенглер и Юлиус Эвола, американский «палеоконсерватор» Пэт Бьюкенен и молодое поколение — основатель движения «Альтернативных правых» Ричард Спенсер. Избрание Трампа Спенсер отметил на конференции своего «Института национальной политики» 19 ноября 2016 выкриком «Хайль Трамп, хайль наш народ, хайль наша победа!» на радость зигующим участникам. Это видео набрало в интернете почти 3 миллиона просмотров — информация стала достоянием широкой общественности. Бэннон упивается ролью чёрного демиурга, которую он выбрал для себя: «Я предпочёл бы царствовать в аду, чем служить в раю», — откровенничал он в том же интервью The Daily Beast с присущей ему циничной наглостью. Новый фронт для «неньки». Порошенко гонят в банзай-атаку Ультраправый популистский национализм — вот что скоро будет править Европой, заверяет Бэннон. Массовые движения уже готовы и ждут, чтобы кто-то активировал их потенциал: «Это будет мгновенно — как только мы повернём переключатель». Итак, «альтернатива» Бэннона и его соучастников — построить трансатлантический альянс широкого фронта ультраправых: националистов, шовинистов, расистов, ненавистников мусульман, антисемитов, неофашистов и неонацистов и примкнувших к ним напуганных масс, среднего класса, который боится потерять своё благополучие из-за «мигрантов», «беженцев» и других распиаренных угроз — как в 1930-е мелкий чернявый «ариец» пугал «коммунистами» и «евреями». Что касается России, то, по мнению Бэннона, Москва состоит в союзе с канцлером Меркель: «она продала контроль [над европейским рынком] России за более низкие цены на энергоносители». За это Меркель заслужила у него наименование «полной фальшивки». Она вместе президентом Франции Эммануэлем Макроном — главные мишени Бэннона и его компании в Европе. При всей отвязной самоуверенности и напоре Бэннона успех его плана не очевиден. Крупные деньги на такую идеологию в Европе найти не так просто. Об этом говорит и тот факт, что «Национальному фронту» пришлось дойти до России в поиске финансирования — во всей Европе никто не дал. Хотя богатым католическим фундаменталистам и монархистам проект Бэннона придётся по душе. Во-вторых, правящие центристские партии не собираются отдавать власть — и свои страны — радикалам, и службы по охране конституционного строя у них должны работать. В-третьих, большинство европейских обществ по-прежнему категорически против ультраправых — во власть они попадают, как в Италии и в Австрии, через коалиции с другими силами. Наконец, на помощь России им тоже не стоит рассчитывать. Нужно ли объяснять, что ультраправый мятеж — то есть прото-фашистские и фашистские режимы в Европе — совсем не в интересах России. Мы знаем, каких жертв нам стоила Победа в ХХ веке. Фашизм XXI века, при всех косметических отличиях, преследует те же цели, и с экономическим кризисом стремление капитала к радикализации режимов усиливается. «Экономический национализм», который практикует Дональд Трамп, значит не что иное, как экономическая война против России, в частности за европейский газовый рынок. Его требование повысить взносы в НАТО означает дальнейший рост военной инфраструктуры вдоль наших западных границ, а в руках ультраправых милитаристов эти вооружения заиграют новыми угрозами. Страны-лимитрофы и премия Дарвина И ещё один очевидный момент. Текущая консолидация ультраправых ведётся руками самых агрессивных американских кругов. Они не против Америки — они за ещё более радикальную Америку. Конечно, вашингтонское силовое подполье всегда работало с европейскими экстремистами: операцию «Гладио» — терроризм «под чужим флагом» — самые секретные круги ЦРУ и НАТО проводили руками европейских нацистов. Однако сейчас эти же круги, упаковав свою идеологию в цветные фантики «национальной идентичности», замахнулись на массовое движение. Бэннон позиционирует себя как противоположность Сороса. Сорос нанёс гигантский урон российской системе власти, госуправления, образования — и много ещё чему. Сорос нам категорически не друг, но это отнюдь не значит, что Бэннон России друг. Древний афоризм «Враг моего врага — мой друг» был хорош для двухмерной реальности, но в сегодняшнем многогранном мире такие примитивные обороты приводят только к иллюзиям и ошибкам. У боксёра два кулака. Он работает то левым кулаком — условно силами Демократической партии, Сороса и Клинтонов, то правым — условно Республиканской партией и её радикальным флангом в лице Трампа. А голова у боксёра одна. Более того, временами он переходит к боям без правил, которые так любит Трамп: он владел не только конкурсом «Мисс Вселенная», но и компанией-промоутером с говорящим названием «Affliction» — боль и страдания. И иногда выбегал на ринг, чтобы свалить ведущего и обрить его наголо в знак садистского доминирования. Не такой ли приём готовят Трамп с Бэнноном старой славной Европе?

