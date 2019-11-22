Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Унитазный уровень мышления": Баранец поймал главу ВМС Украины на очев...
"Все доказательства должны быть обнародованы": Малайзия требует правды...
Ордена почетным: за что президент наградил выдающихся граждан России
"По Геббельсовской методичке": В Сети пытаются угадать ответ украинцев...
Главная / Аналитика

Двинулись в рост

22 ноября 2019, 05:24  •  106 • Аналитика
Что такое Кубань в представлении большинства россиян? Кажется, ответ очевиден: житница, здравница, место проведения масштабных спортивных, культурных и деловых мероприятий. Однако теперь санаторно-курортный имидж становится всё более тесным для Краснодарского края. Перед регионом поставлена новая задача – войти в число лидеров отечественной промышленности. Получится? Уже получается!
Как рассказали в краевом департаменте инвестиций, 28 октября в Краснодаре торжественно открывали новый завод. Предприятие открыто при содействии Центра сопровождения инвестиционных проектов Краснодарского края – это новый механизм сопровождения инвестиционных проектов, созданный на базе Фонда развития бизнеса Краснодарского края. Специалисты центра сопровождают проекты с объёмом капвложений до 5 млрд рублей. Предприятие, специализирующееся на производстве шовных хирургических материалов, обошлось в 130 млн рублей. Теперь завод будет выпускать 2 млн упаковок стерильных нитей, обеспечивая ими не только кубанские клиники, уже взят прицел на экспорт. За три дня до этого в Брюховецком районе открылся новый цех по производству премиксов – кормовых добавок для животноводства. Одновременно в Белореченском районе готовится к запуску фабрика по производству газированной воды.
Масштабы новых производств Кубани разные, в основном число рабочих мест не превышает сотни человек, но именно из таких мини-заводов в конечном итоге создаётся мощный промышленный кластер, позволяющий экономике края входить в российский топ-5. Позвольте, так и хочется спросить: а как же экономический кризис, недоступность банковских кредитов, санкции и прочие «объективные сложности»? Что ж, давно сказано: кто не хочет – ищет оправдания, кто хочет – находит возможность.
Вернули с прибылью
Меж тем особых секретов у «кубанского чуда», можно сказать, нет. Летом позапрошлого года губернатор края Вениамин Кондратьев выдвинул идею: по аналогии с федеральным в регионе следует создать собственный фонд развития промышленности. Цель его проста: предоставлять производителям займы под фантастические на фоне банковских условий 1–6% годовых. Естественно, что за льготными кредитами выстроилась очередь. То, что деньги оказались потрачены не зря, стало ясно уже спустя год – промышленность показала рост в 5,2%.
«Высокая эффективность предоставленных кредитов выражается в увеличении объёма налоговых поступлений в консолидированный бюджет края. По итогам года заёмщики перечислили в краевую казну порядка 600 млн рублей с приростом в 11% к аналогичному периоду прошлого года», – отмечает руководитель департамента промышленной политики региона Иван Куликов.
Заодно увеличился и объём инвестиций в создание новых производств, превысив планку в 1,5 млрд рублей. Бизнес видит, где ему помогают, потому желающих получить деньги на развитие производства стало ещё больше. В результате в конце октября в ходе заседания по развитию промышленности Вениамин Кондратьев поставил новую задачу: в течение трёх лет капитализация регионального Фонда развития промышленности должна вырасти с нынешних 1,5 до 5 млрд руб­лей. Кроме того, решено, что получать льготные займы смогут проекты по развитию переработки.
«Мы должны уходить от сырьевой составляющей в экономике и максимально перерабатывать продукцию. Поддерживая переработку, мы оставляем добавленную стоимость в регионе, создаём новые рабочие места и получаем дополнительные налоги, – акцентировал Вениамин Кондратьев. – Промышленность – это серьёзный драйвер экономики, в ВРП края отрасль занимает около 17%. В прошлом году налоговые поступления от промпредприятий составили более 27 млрд рублей, в этом будет уже не меньше 30.
По теме
3560
Лидер российской биатлонной сборной может не получить допуск к соревнованиям
Из-за отсутствия договоренности с Союзом биатлонистов России прошлогодний лидер национальной сборной России Александр Логинов может быть не допущен к выступлению в международных соревнованиях.
Возрождать старое, создавать новое
Сегодня промышленный комплекс Кубани насчитывает свыше 7 тыс. предприятий, на которых заняты около 80 тыс. человек. Цифра, впрочем, весьма условная, учитывая постоянный запуск новых проектов. «К наиболее крупным можно отнести 17 из них, – констатируют в краевом департаменте промышленной политики. – Они реализуются в сфере металлообработки, машиностроения, химической промышленности, производства стройматериалов. В целом их общая стоимость превышает 48,5 млрд рублей, и после завершения в регионе появится более 4,3 тыс. новых рабочих мест».
Рост числа крупных инвестпроектов стоимостью свыше 100 млн рублей в департаменте называют основной тенденцией последних лет. Если четыре года назад их насчитывалось порядка 60, то в прошлом году число инвестсоглашений достигло уже 80. Сработал эффект от запуска нового механизма работы с инвесторами. В созданном в крае Центре сопровождения инвестпроектов за каждым крупным инвестором закрепляется персональный куратор. Он формирует «дорожную карту» и вообще берёт на себя решение всех вопросов. В итоге на сопровождении центра сегодня находится порядка 180 инвестиционных проектов.
В том числе и иностранного происхождения. По данным регионального департамента инвестиций, сегодня бизнес в регионе ведут 300 компаний из 30 государств мира. Казалось бы, мелочь, но зарубежные предприниматели оценили: в МФЦ для иностранных инвесторов Welcomе-Center (первый в России!) им не нужен переводчик – все консультации оказываются на их родном языке. Точно так же специалист центра поможет не сведущим в российских реалиях иностранцам оформить миграционные документы, снять офис и найти няню для ребёнка. В итоге гостю только и остаётся забот, что активнее вкладывать деньги в развитие кубанской экономики.
Появляются не только новые предприятия, большим достижением на Кубани называют возрождение Станкостроительного завода им. Г.М. Седина. Как рассказали в краевом департаменте промышленности, в советские времена предприятие обеспечивало половину фабрик страны токарно-карусельными станками. С 2014 года завод стал переживать кризис, его деятельность была приостановлена. Чтобы возродить легендарное производство, краевые власти нашли надёжного инвестора. В 2016 году по поручению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева при поддержке федеральных властей на базе легендарного завода им. Г.М. Седина создан Южный завод тяжёлого станкостроения (ЮЗТС). В его становление уже вложено порядка 700 млн рублей. Средства были направлены преимущественно на реконструкцию цехов, а также закупку нового оборудования. В этом году на инвестиционном форуме в Сочи было подписано соглашение, в рамках которого в развитие завода будет вложено 3 млрд рублей.
В конце прошлого года ЮЗТС отгрузил заказчику первый станок. Восстановлено не только производство – вместе с цехами возродили и конструкторское бюро. Сегодня на производстве работают более 100 сотрудников, в основном это опытные инженеры и конструкторы. До 2020 года на заводе планируется создать до 300 новых рабочих мест.
Всё по уму
Впрочем, современное производство – это не только станки, цеха и машины. В конце сентября благодаря поддержке краевого департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства открылся инновационный центр «Аквариум», призванный стать точкой притяжения для интеллектуальных стартапов. На одной площадке будут работать компании, развивающие высокотехнологические проекты, институты господдержки бизнеса в лице специального МФЦ и регионального Фонда микрофинансирования малого и среднего предпринимательства, а также лаборатории и мастерские для тестирования опытных образцов продукции. Таким образом «Аквариум» объединит все элементы, необходимые для запуска новых проектов.
Эффективен ли «спасительный апгрейд» для обновлённых Т-72Б3? Строевые части ожидают «Арену-М»
Пожалуй, глядя на всё это, может мелькнуть мысль: что ж, хорошо затевать большие проекты, имея под руками миллиардный бюджет и гарантированный источник поступления доходов в виде курортной инфраструктуры. Однако стоит всё-таки признать: все рецепты кубанского успеха по сути своей просты. Оказалось, что достаточно всего лишь отнестись к бизнесу и его интересам с гостеприимством и вниманием, а заодно с расчётливостью рачительного хозяина помочь ему встать на ноги, чтобы потом получить с лихвой. Может быть, к этому опыту стоит присмотреться и другим?
ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
Как рассказали в министерстве экономики Краснодарского края, одним из самых крупных проектов, реализуемых на Кубани да и вообще на юге России, можно назвать создание торгово-транспортно-логистического хаба. Его строительство является частью Стратегии развития региона до 2030 года и поддержано лично президентом страны. Торгово-транспортно-логистический хаб должен объединить девять морских портов, четыре аэропорта Кубани, а также автомобильные и железнодорожные магистрали. Проект позволит не только оптимизировать работу транспортной системы края, но и дать мощный импульс для развития промышленности и бизнеса, отметили в ведомстве. Фактически Кубань станет главными воротами для экспорта и импорта России. Так, в рамках реализации проекта планируется сделать порт Тамань вторым портом Южного региона по объёмам перевалки грузов. Кроме того, в 3 раза будет увеличен грузооборот порта Геленджик. В свою очередь, модернизация краснодарского аэропорта призвана придать ему роль транзитного транспортного хаба для Московского авиационного узла. Также проект предусматривает существенное расширение дорожной сети. Одним из ключевых элементов проекта называется строительство автодороги вдоль Черноморского побережья от Джубги до Сочи через Лазаревское. Стоимость проекта составит около триллиона рублей.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



106
Источник
Похожие новости
21 ноября 2019, 09:54
Колокол под водой не слышен
21 ноября 2019, 09:54
Цель — нефть. США не уйдут из Сирии
21 ноября 2019, 16:24
Эффективен ли «спасительный апгрейд» для обновлённых Т-72Б3? Строевые части ожидают «Арену-М»
22 ноября 2019, 05:24
Двинулись в рост
21 ноября 2019, 22:54
Инвестиционный триумф
20 ноября 2019, 17:39
Президент на фрилансе
Новости партнеров
 
Выбор дня
22 ноября 2019, 02:09
"По Геббельсовской методичке": В Сети пытаются угадать ответ украинцев на в...
22 ноября 2019, 02:09
"Унитазный уровень мышления": Баранец поймал главу ВМС Украины на очевидной...
22 ноября 2019, 00:24
Записки киевлянки: С утра Украина пыжится размовлять, но к вечеру расслабляется и пер...
22 ноября 2019, 02:09
"Приём обкраденного Шпака из "Ивана Васильевича": Сатановский - об &qu...
22 ноября 2019, 02:09
Блокируем Крым, "шутки кончились!": Украинский чиновник заявил о своём план...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
21 ноября 2019, 11:24
Военный эксперт рассказал, почему с украинских кораблей могли "все снять"
17 ноября 2019, 08:24
Как умирал лидер "Новой России" Никита Исаев: Его пресс-секретарь опроверг криминальную версию
16 ноября 2019, 22:39
"Это реалии": Кёрби откровенно рассказал об уровне медицины в Штатах
15 ноября 2019, 17:24
ДнепроГЭС, или Чем реально угрожает Украина России
17 ноября 2019, 01:54
Распродажа страны
17 ноября 2019, 21:24
"Критикуй кого хочешь, но...": Что и почему никогда не "топтал" Никита Исаев
16 ноября 2019, 01:24
Почему Украина стала страной-лузером
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.