Двинулись в рост

Что такое Кубань в представлении большинства россиян? Кажется, ответ очевиден: житница, здравница, место проведения масштабных спортивных, культурных и деловых мероприятий. Однако теперь санаторно-курортный имидж становится всё более тесным для Краснодарского края. Перед регионом поставлена новая задача – войти в число лидеров отечественной промышленности. Получится? Уже получается!

Как рассказали в краевом департаменте инвестиций, 28 октября в Краснодаре торжественно открывали новый завод. Предприятие открыто при содействии Центра сопровождения инвестиционных проектов Краснодарского края – это новый механизм сопровождения инвестиционных проектов, созданный на базе Фонда развития бизнеса Краснодарского края. Специалисты центра сопровождают проекты с объёмом капвложений до 5 млрд рублей. Предприятие, специализирующееся на производстве шовных хирургических материалов, обошлось в 130 млн рублей. Теперь завод будет выпускать 2 млн упаковок стерильных нитей, обеспечивая ими не только кубанские клиники, уже взят прицел на экспорт. За три дня до этого в Брюховецком районе открылся новый цех по производству премиксов – кормовых добавок для животноводства. Одновременно в Белореченском районе готовится к запуску фабрика по производству газированной воды.

Масштабы новых производств Кубани разные, в основном число рабочих мест не превышает сотни человек, но именно из таких мини-заводов в конечном итоге создаётся мощный промышленный кластер, позволяющий экономике края входить в российский топ-5. Позвольте, так и хочется спросить: а как же экономический кризис, недоступность банковских кредитов, санкции и прочие «объективные сложности»? Что ж, давно сказано: кто не хочет – ищет оправдания, кто хочет – находит возможность.

Вернули с прибылью

Меж тем особых секретов у «кубанского чуда», можно сказать, нет. Летом позапрошлого года губернатор края Вениамин Кондратьев выдвинул идею: по аналогии с федеральным в регионе следует создать собственный фонд развития промышленности. Цель его проста: предоставлять производителям займы под фантастические на фоне банковских условий 1–6% годовых. Естественно, что за льготными кредитами выстроилась очередь. То, что деньги оказались потрачены не зря, стало ясно уже спустя год – промышленность показала рост в 5,2%.

«Высокая эффективность предоставленных кредитов выражается в увеличении объёма налоговых поступлений в консолидированный бюджет края. По итогам года заёмщики перечислили в краевую казну порядка 600 млн рублей с приростом в 11% к аналогичному периоду прошлого года», – отмечает руководитель департамента промышленной политики региона Иван Куликов.

Заодно увеличился и объём инвестиций в создание новых производств, превысив планку в 1,5 млрд рублей. Бизнес видит, где ему помогают, потому желающих получить деньги на развитие производства стало ещё больше. В результате в конце октября в ходе заседания по развитию промышленности Вениамин Кондратьев поставил новую задачу: в течение трёх лет капитализация регионального Фонда развития промышленности должна вырасти с нынешних 1,5 до 5 млрд руб­лей. Кроме того, решено, что получать льготные займы смогут проекты по развитию переработки.

«Мы должны уходить от сырьевой составляющей в экономике и максимально перерабатывать продукцию. Поддерживая переработку, мы оставляем добавленную стоимость в регионе, создаём новые рабочие места и получаем дополнительные налоги, – акцентировал Вениамин Кондратьев. – Промышленность – это серьёзный драйвер экономики, в ВРП края отрасль занимает около 17%. В прошлом году налоговые поступления от промпредприятий составили более 27 млрд рублей, в этом будет уже не меньше 30.

В конце прошлого года ЮЗТС отгрузил заказчику первый станок

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Возрождать старое, создавать новое

Сегодня промышленный комплекс Кубани насчитывает свыше 7 тыс. предприятий, на которых заняты около 80 тыс. человек. Цифра, впрочем, весьма условная, учитывая постоянный запуск новых проектов. «К наиболее крупным можно отнести 17 из них, – констатируют в краевом департаменте промышленной политики. – Они реализуются в сфере металлообработки, машиностроения, химической промышленности, производства стройматериалов. В целом их общая стоимость превышает 48,5 млрд рублей, и после завершения в регионе появится более 4,3 тыс. новых рабочих мест».

Рост числа крупных инвестпроектов стоимостью свыше 100 млн рублей в департаменте называют основной тенденцией последних лет. Если четыре года назад их насчитывалось порядка 60, то в прошлом году число инвестсоглашений достигло уже 80. Сработал эффект от запуска нового механизма работы с инвесторами. В созданном в крае Центре сопровождения инвестпроектов за каждым крупным инвестором закрепляется персональный куратор. Он формирует «дорожную карту» и вообще берёт на себя решение всех вопросов. В итоге на сопровождении центра сегодня находится порядка 180 инвестиционных проектов.

В том числе и иностранного происхождения. По данным регионального департамента инвестиций, сегодня бизнес в регионе ведут 300 компаний из 30 государств мира. Казалось бы, мелочь, но зарубежные предприниматели оценили: в МФЦ для иностранных инвесторов Welcomе-Center (первый в России!) им не нужен переводчик – все консультации оказываются на их родном языке. Точно так же специалист центра поможет не сведущим в российских реалиях иностранцам оформить миграционные документы, снять офис и найти няню для ребёнка. В итоге гостю только и остаётся забот, что активнее вкладывать деньги в развитие кубанской экономики.

Появляются не только новые предприятия, большим достижением на Кубани называют возрождение Станкостроительного завода им. Г.М. Седина. Как рассказали в краевом департаменте промышленности, в советские времена предприятие обеспечивало половину фабрик страны токарно-карусельными станками. С 2014 года завод стал переживать кризис, его деятельность была приостановлена. Чтобы возродить легендарное производство, краевые власти нашли надёжного инвестора. В 2016 году по поручению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева при поддержке федеральных властей на базе легендарного завода им. Г.М. Седина создан Южный завод тяжёлого станкостроения (ЮЗТС). В его становление уже вложено порядка 700 млн рублей. Средства были направлены преимущественно на реконструкцию цехов, а также закупку нового оборудования. В этом году на инвестиционном форуме в Сочи было подписано соглашение, в рамках которого в развитие завода будет вложено 3 млрд рублей.

В конце прошлого года ЮЗТС отгрузил заказчику первый станок. Восстановлено не только производство – вместе с цехами возродили и конструкторское бюро. Сегодня на производстве работают более 100 сотрудников, в основном это опытные инженеры и конструкторы. До 2020 года на заводе планируется создать до 300 новых рабочих мест.

Промышленный комплекс Кубани насчитывает свыше 7 тыс. предприятий, на которых заняты около 80 тыс. человек

Всё по уму

Впрочем, современное производство – это не только станки, цеха и машины. В конце сентября благодаря поддержке краевого департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства открылся инновационный центр «Аквариум», призванный стать точкой притяжения для интеллектуальных стартапов. На одной площадке будут работать компании, развивающие высокотехнологические проекты, институты господдержки бизнеса в лице специального МФЦ и регионального Фонда микрофинансирования малого и среднего предпринимательства, а также лаборатории и мастерские для тестирования опытных образцов продукции. Таким образом «Аквариум» объединит все элементы, необходимые для запуска новых проектов.

Пожалуй, глядя на всё это, может мелькнуть мысль: что ж, хорошо затевать большие проекты, имея под руками миллиардный бюджет и гарантированный источник поступления доходов в виде курортной инфраструктуры. Однако стоит всё-таки признать: все рецепты кубанского успеха по сути своей просты. Оказалось, что достаточно всего лишь отнестись к бизнесу и его интересам с гостеприимством и вниманием, а заодно с расчётливостью рачительного хозяина помочь ему встать на ноги, чтобы потом получить с лихвой. Может быть, к этому опыту стоит присмотреться и другим?