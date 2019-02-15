«Двигаться вперёд, не нанося ущерба странам»: Путин и Лукашенко заявили о готовности развивать Союзное государство

В Сочи прошли переговоры между президентом России Владимиром Путиным и его белорусским коллегой Александром Лукашенко. Лидеры обсудили развитие интеграции в рамках Союзного государства и развитие экономических связей. Тем не менее вопрос налогового манёвра, из-за которого для Минска вырастут цены на нефть, главами государств не обсуждался, так как они сконцентрировались на «ревизии сотрудничества».

Россия и Белоруссия намерены продолжать интегрироваться в рамках Союзного государства. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко.

«Здесь мы тоже должны в спокойном режиме, деловом, дружеском режиме понять, где в рамках Союзного государства мы можем двигаться вперёд, не нанося никакого ущерба странам, народам, а, наоборот, создавая лучшие условия для будущего наших стран», — сказал он.

Лукашенко подчеркнул, что Россия и Белоруссия готовы к сближению и объединению в той степени, в которой на это согласны народы двух стран.

«Я выскажу своё мнение, думаю, мой коллега и мой друг (Владимир Путин. — RT) согласится с этим: мы готовы настолько идти далеко в единении и объединении наших усилий, государств и народов, насколько вы готовы, — сказал он, обратившись к журналистам. — Поэтому готовьтесь вы, я имею в виду народы России и Белоруссии: в своём сознании, в своём поведении, цели ставьте перед собой — а мы будем их реализовывать, мы —ваши слуги».

При этом белорусский лидер отметил, что между Россией и Белоруссией нет противоречий в вопросе суверенитета двух стран.

«Поэтому нет у нас проблемы с суверенитетом, мы даже в данном контексте не обсуждаем эти проблемы, мы исходим из того, что сегодня есть два государства — вы знаете, как они образовались, не мы были инициаторами развала того государства. У нас одинаковая позиция по этому вопросу», — добавил Лукашенко.

Однако Путин подчеркнул, что «современный мир — это мир взаимозависимости», а потому не существует полностью независимых государств.

«Суверенитет и независимость — это очень близкие понятия, конечно. Но о чём сейчас Александр Григорьевич говорил, мы с ним вчера, позавчера говорили об этом: полностью независимых государств в мире просто не существует», — указал глава российского государства.

Вопрос же налогового манёвра, из-за которого будут постепенно повышаться внутренние российские цены на нефть (а следовательно, будет повышаться цена и для Белоруссии), не обсуждался.

«Знаете почему? До Нового года, вы тоже отслеживали это, мы договорились с президентом (вы в это мало верили), что мы начнём в том числе и ревизию наших отношений снизу, с вопросов разных направлений нашего сотрудничества. Если вы заметили, сегодня у нас подверглось ревизии наше сотрудничество — вместе с министрами, нашими коллегами — в сфере гуманитарного сотрудничества, потому что мы обделили эти сферы вниманием президентов. Всё больше — и президент России об этом говорил, и я — говорим о финансах, экономике, промышленности, о поставках, экспорте, импорте и меньше занимались вопросами гуманитарного сотрудничества», — сказал Лукашенко.

Лидеры двух государств в пятницу, 15 февраля, также посетили образовательный центр «Сириус» и сыграли в хоккей на сочинской арене «Шайба».

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«Важнейший стратегический партнёр»

Напомним, что Лукашенко находился в России с трёхдневным визитом с 12 февраля. На следующий день после приезда состоялись российско-белорусские переговоры на высшем уровне. Кроме лидеров двух стран, на встрече присутствовали делегации России и Белоруссии.

«Знаю, что у нас бывают и шероховатости, бывают и проблемы, но так, как это и положено между друзьями. Надеюсь, что эти проблемы будут решаться так, как они решались, и далее», — сказал Путин.

В частности, президент РФ отметил, что в белорусском товарообороте доля России составляет более 49%. Кроме того, за последние годы Москва выдала Минску порядка 64 млрд рублей, а также $1,6 млрд по линии фонда Евразийского экономического союза.

«И разумеется, немаловажным является наше сотрудничество в сфере международных отношений, по ситуации в регионе. Для нас Белоруссия является важнейшим стратегическим партнёром, союзником, и для меня очень важно сверить часы с президентом Белоруссии и по этим вопросам, включая и вопросы, кстати говоря, интеграции на постсоветском пространстве», — подчеркнул Путин.

Лукашенко отметил, что российская и белорусская экономики глубоко связаны между собой, так как порядка 60–70% сырья и комплектующих для производства в Белоруссии закупается именно в России.

«Поэтому это наша общая экономика, и, поддерживая нас, вы, конечно, поддерживаете те примерно 35–40 миллионов людей вместе с семьями, которые работают на российских предприятиях, поставляющих в Белоруссию продукцию», — заявил президент.

14 февраля, после трёхсторонних переговоров глав государств — гарантов астанинского процесса по сирийскому урегулированию (России, Турции и Ирана) Лукашенко присоединился к неформальной встрече.

Ранее Чрезвычайный и Полномочный посол России в Белоруссии Михаил Бабич в эксклюзивном интервью RT отметил, что страны активно развивают Союзное государство.

«Мы обсуждаем вопросы актуализации Союзного договора. Реализация его положений, как и создание соответствующих органов управления, которые будут отвечать за наднациональный уровень управления, правосубъектности Союзного государства, позволит ещё глубже интегрировать наши экономики и, самое главное, повысить наши экономические возможности», — сказал он.