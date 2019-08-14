«Двигаться в этом направлении»: каковы перспективы введения в России четырёхдневной рабочей недели

Предложение профсоюзов рассмотреть возможность внедрения в России четырёхдневной рабочей недели спровоцировало широкую общественную дискуссию. Эту идею прокомментировали представители Совета Федерации, Госдумы и Кремля, а также ряд экспертов. Между тем мнения разделились: одни считают инициативу «красивой мечтой», другие говорят о ней, как о «реалиях сегодняшнего дня». Каковы перспективы россиян перейти на четыре рабочих дня в неделю — в материале RT.

Предложение ввести четырёхдневную рабочую неделю в России спровоцировало активную дискуссию в обществе.

Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) 13 августа сообщила о том, что поддерживает идею введения в России рабочей недели продолжительностью в четыре дня с сохранением прежней заработной платы. За несколько месяцев до этого о возможности перехода мировой экономики на четырехдневную рабочую неделю как основу социально-трудового контракта высказался премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

«Мы предлагаем рассмотреть этот вопрос в Российской трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, с учётом действующих систем оплаты труда, различий в режимах рабочего времени и других особенностей организации труда в России», — заявили в профсоюзной организации.

Отметим, что ФНПР — это крупнейшее в России объединение профсоюзов, в которых состоят более 20 млн человек.

В Минтруде ответили на инициативу ФНПР. Как заявили в ведомстве, сокращение рабочей недели в России до четырёх дней должно обсуждаться с участием профсоюзов и работодателей. При этом, как подчеркнули в министерстве, работодатели не могут устанавливать рабочую неделю длиной более 40 часов. При этом нижней границы продолжительности рабочей недели не существует.

«Таким образом, в рамках социального партнёрства (коллективного договора) в организациях уже сегодня может быть уменьшено как количество часов в рабочем дне, так и количество самих рабочих дней», — приводит РИА Новости текст сообщения Минтруда.

Позднее на инициативу отреагировали в Кремле. Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, переход на четырёхдневную рабочую неделю в администрации президента не обсуждается.

«Мы знаем, что есть такие инициативы, мы знаем, что они вводятся, предлагаются, но пока в администрации это никак не обсуждается», — цитирует Пескова РИА Новости.

«Красивая мечта»

Тема получила широкий резонанс — многие эксперты и политики высказали своё мнение по этому поводу. Так, лидер ЛДПР Владимир Жириновский выразил мнение, что на четырёхдневную рабочую неделю в России надо переходить уже с начала осени.

В своём Instagram-профиле Жириновский заявил, что «сокращённая рабочая неделя не только сбережёт здоровье наших граждан, но и повысит эффективность их труда».

«Наша позиция: переход на четырёхдневную рабочую неделю должен состояться уже 1 сентября», — заключил политик.

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Председатель комитета Совета Федерации по соцполитике Валерий Рязанский назвал переход на четырёхдневную рабочую неделю «красивой мечтой». По его мнению, экономическая ситуация на данный момент не оправдывает сокращение рабочего времени.

«Это хорошая, красивая, но мечта, и мечта на очень отдалённое будущее. Сейчас переход на четырёхдневную неделю мог бы произойти только в том случае, если бы отечественная экономика была слаба и мы были бы не в состоянии загрузить своих работников принятой во всем мире пятидневной рабочей неделей», — цитирует РИА Новости Рязанского.

Другого мнения придерживается вице-спикер нижней палаты российского парламента Сергей Неверов. Он считает, что четырёхдневная рабочая неделя — это «реалии сегодняшнего дня».

«Мир стремительно изменился. Это реалии сегодняшнего дня: многие могут работать удалённо, кто-то может работать меньше, но интенсивнее. Для многих профессий это актуально», — написал Неверов в Facebook.

Он добавил, что в начале осенней сессии Госдума начнёт «прорабатывать с экспертами, работодателями, представителями профсоюзов и разных отраслей эту тему, чтобы выйти на сбалансированное решение».

Отметим, что ранее СМИ привели мнение экспертов о том, что переход на четырёхдневную рабочую неделю способен привести к проблемам со здоровьем. Опрошенные информагентствами врачи предположили, что увеличение количества свободного времени спровоцирует рост числа заболеваний, связанных с ожирением и невротическими расстройствами.

С этой точкой зрения не согласен зампред комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль. Он выразил надежду, что большинство россиян — люди активные.

«Честно говоря, даже обидно за то, что россиян записали в лодыри и тунеядцы. Безусловно, какой-то процент таких «элементов» есть в любом обществе. Но большинство, я уверен, люди деятельные и активные», — приводит мнение политика РИА Новости. Он выразил мнение, что люди найдут, чем заняться в лишний выходной.

«Займутся спортом, будут проводить время с детьми, поедут на дачу или на рыбалку», — предположил депутат.

«Не произвести социального срыва»

Ранее ВЦИОМ опубликовал результаты опроса, из которого следовало, что почти половина россиян (48%) не поддержали бы переход на четырёхдневную рабочую неделю. Основными причинами отказа от этой идеи среди респондентов стали снижение заработной платы (82%) и падение производительности труда (67%).

В Госдуме считают, что общество рано или поздно придёт к четырёхдневной рабочей неделе. Об этом RT рассказал председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Он также подчеркнул, что профсоюзы корректно и правильно поступили, когда предложили рассмотреть вопрос о введении четырёхдневной рабочей недели.

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«В целом они согласны с движением в этом направлении, и они предложили это обсудить на площадке трёхсторонней комиссии (по регулированию социально-трудовых отношений. — RT). Это корректный шаг», — считает парламентарий.

По его словам, вектор уже определён и движение по направлению к сокращению рабочей недели идёт. Но остаются и нерешённые проблемы, говорит депутат.

«Очень много вопросов, и только через диалог можно постепенно, не спеша, не революционно, а эволюционно двигаться в этом направлении, чтобы не произвести социального срыва, чтобы не было удара по экономике, бизнесу и интересам граждан», — заключил Нилов.

Как считает научный руководитель кафедры экономики труда и персонала МГУ Риорита Колосова, четырёхдневная рабочая неделя — это вполне реальная перспектива, но не в ближайшем будущем. По её словам, её внедрение определяется двумя факторами: уровнем производительности труда и заработной платой.

На гребне паводка: в Хабаровском крае ждут новую волну подтоплений из-за тайфунов «Четырёхдневная рабочая неделя предполагает тот же уровень зарплаты, который и был. Зарплатоёмкость продукции должна быть достаточной, чтобы сохранить заработную плату, для этого продукция должна быть произведена при высокой производительности. Эти два фактора определяют время внедрения (четырёхдневки. — RT)», — рассказала эксперт в беседе с RT.

Также она отметила, что четырёхдневную рабочую неделю можно ввести не во всех видах трудовой деятельности.

«Четырёхдневка предполагает, что необходимый объём работы, продукции этого вида деятельности за четыре дня формируется, создаётся, — считает эксперт. — Занятость свести в четыре дня — это один сюжет, а саму работу как вид деятельности превратить в четырёхдневный в некоторых случаях невозможно».