«Двигаться ко всему цифровому»: в правительстве РФ сообщили о сроках перехода на электронные паспорта

В правительстве представили образец электронного паспорта — пластиковую карточку с чипом. Документ станет хранилищем различной информации о гражданине РФ. При этом подделать его будет гораздо сложнее и дороже, нежели бумажный паспорт. Как заявил премьер-министр Дмитрий Медведев, переход на повсеместное использование удостоверений личности должен произойти к 2024 году. По его словам, для этого есть все возможности. Как отметили в Госдуме, предлагаемые правительством нововведения можно только приветствовать из-за развития информационных технологий.

К 2024 году в России должен произойти полноценный переход на использование электронных паспортов. Об этом в ходе совещания правительства, посвящённого внедрению электронного удостоверения личности, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев. Как отметил глава кабмина, в цифровом документе должны быть объединены и другие идентификационные данные о человеке, в частности водительское удостоверение и СНИЛС.

«Цель здесь в том, чтобы к 2024 году жители нашей страны в полной мере могли использовать электронный паспорт. Времени остаётся немного, сейчас надо определиться с основными параметрами электронного паспорта», — сказал Медведев.

В рамках идущих дискуссий рассматриваются два варианта исполнения основного документа гражданина РФ: физический носитель в виде пластиковой карточки с чипом, а также мобильное приложение в смартфоне.

«Разумеется, никто сейчас не говорит о том, чтобы немедленно, прямо сейчас заменить бумажные паспорта непривычным документом. Обычный паспорт, естественно, будет действовать. Мы планируем постепенно переходить к новшеству, о котором я сейчас говорю, только после необходимых приготовлений», — добавил он.

По словам Медведева, все возможности для успешного перехода есть. Более того, это позволяет сделать и уровень развития информационных технологий.

В свою очередь, вице-премьер Максим Акимов на брифинге после завершения совещания продемонстрировал журналистам образец электронного паспорта, а также рассказал о специальном приложении «Мой паспорт», которое будет работать на всех мобильных платформах, включая российскую разработку «Аврора», и позволит совершать множество операций.

По его словам, электронное удостоверение личности нового поколения станет сочетанием пластикового носителя и мобильного приложения. В нём будут содержаться данные миграционного учёта, водительских прав, СНИЛС, ИНН и другая информация.

«Это крайне защищённый документ с голoграфическим изображением, с криптографией российской, с QR-кодом. Подделка этого документа будет стоить несoизмеримo дороже и безопасность будет на порядок выше, чем в сфере обращения бумажных паспортов», — заметил Акимов.

Пилотный проект по выдаче новых удостоверений личности стартует в июле 2020 года в Москве. Изначально будет чуть более тысячи пунктов выдачи, после чего их количество увеличится примерно втрое. Подобная модернизация приведёт к тому, что выдача паспортов старого образца в России будет прекращена в 2022 году.

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Между тем власти не станут заставлять россиян переходить на электронные паспорта.

«Есть много людей, которым, наверное, не очень комфортно жить в этом электронном мире. Есть люди, которые с рождения привыкают управляться с экраном, есть люди, которым это непривычно», — пояснил Акимов.

Зампред правительства добавил, что ни на одном этапе производства электронных удостоверений личности не будут задействованы иностранные компании.

Без физического носителя никак

Как считает зампред комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов, переход на цифровые документы необходим для упрощения жизни граждан.

«Можно только приветствовать усилия правительства в области цифрового развития нашей страны и той части экономики, которая напрямую зависит от органов власти, — выдача документов, справок, информации и так далее», — заявил Свинцов.

«Мы должны двигаться ко всему цифровому. В перспективе могут уйти в прошлое все бумажные документы, и найти необходимую информацию о человеке можно будет по биометрическим данным», — добавил собеседник RT.

В свою очередь, генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин заметил, что пока без физических носителей не обходится ни одна страна в мире.

«Понятное дело, что сейчас очень многое можно сделать через телефон и различные приложения. Речь идёт о том, что паспорт через сайт Госуслуг будет загружен на телефон и своим смартфоном можно будет воспользоваться как идентификационным документом. Но носитель всё равно нужен, не важно, бумажный, пластиковый или в виде телефона. Это, конечно, красиво, но на практике достаточно сложно. Скорее всего, граждане всё равно будут хранить свой бумажный паспорт дома», — заметил эксперт.

Напомним, что в марте 2019 года Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ представило законопроект о создании цифрового профиля россиян, в котором будет сосредоточена совокупность сведений о гражданах и юридических лицах в информационных системах госорганов, в том числе для предоставления госуслуг. Полноценный запуск этого проекта ожидается в IV квартале 2020 года.