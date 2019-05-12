Двигатели «несоюзнического производства»: ВВС США ищут альтернативу российским РД-180

ВВС США ищут способы отказаться от двигательных систем «несоюзнического производства», в том числе российских РД-180. Об этом говорится в тендере, с текстом которого ознакомился RT. Согласно документу, главная цель запроса Военно-воздушных сил Соединённых Штатов — поиск подрядчиков, которые обеспечат вывод спутников системы национальной безопасности на желаемую орбиту «в срок и с высокой надёжностью». Эксперты отмечают, что США уже много лет финансируют разработку двигателей, призванных заменить российские, однако найти эффективную альтернативу им не удаётся.

ВВС США ищут подрядчиков на новые космические разработки в рамках Программы запусков космических спутников системы национальной безопасности.

Планируется, что данный запрос должен будет обеспечить Военно-воздушным силам США «гарантированный» доступ к космосу, а также поможет Вашингтону отказаться от двигательных систем «несоюзнического производства», в том числе российских РД-180.

Цель запроса — «обеспечить вывод спутников системы национальной безопасности на желаемую орбиту в срок и с высокой надёжностью».

«Приоритеты данного подхода: получение гарантированного доступа к космосу, обеспечение успешного выполнения заданий, уход от двигательных систем несоюзнического производства (к примеру, российских РД-180), удешевление программ, развитие устойчивой конкурентной среды на внутреннем рынке, уменьшение затрат на интеграцию спутников и количества трудностей, связанных с модификациями, а также своевременные выделение средств и закупка пусковых услуг», — говорится в документе, с текстом которого ознакомился RT.

Согласно запросу ВВС США, в ходе работы над альтернативным двигателем подрядчикам предстоит подготовить методологию и систему оценки по основным параметрам двигательных установок: траектория, загрузка и распределение топлива, тяга, скорость, влияние давления и температуры на корпус установки, а также возможные причины поломки двигателя.

Как отмечается в документе, в рамках программы заключат два контракта, срок действия которых — с 2020 бюджетного года до 2024-го.

«Постоянные трения вокруг РД-180»

Российские двигатели РД-180 используются для разгона первой ступени одноразовой двухступенчатой ракеты-носителя Atlas V. Договор о поставке был заключён между странами ещё в 1997 году. В 2014-м США был введён запрет на закупки российских двигателей, однако позже он был отменён из-за невозможности найти им замену.

Кроме того, ещё в 2015 году Военно-воздушные силы США объявили о тендере на разработку новых двигателей для ракет-носителей на замену российским РД-180. Общая стоимость контракта составляла $160 млн. Тогда подобный запрос был также продиктован позднее отменённым запретом на использование российских двигателей после 2019 года.

В 2018 году российское НПО «Энергомаш» и американская компания United Launch Alliance (ULA) подписали новый контракт на поставку двигателей РД-180 сроком до 2020 года.

12 апреля 2019 года. Сборка ракетного двигателя РД-180 для РН Atlas V в цехе НПО энергетического машиностроения имени академика В.П. Глушко

© Сергей Гунеев / РИА Новости

Военный аналитик журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков в разговоре с RT отметил, что на протяжении последних лет в США неоднократно поднимался вопрос о прекращении использования РД-180, однако пока Вашингтон не может себе позволить отказаться от них.

«Вокруг нашего двигателя РД-180 постоянно идут трения о том, чтобы Соединённые Штаты ушли от его использования и сделали что-то своё. Но двигатель, который они делали на замену, к их сожалению, они создать не смогли. В то же время это не отменяет множества космических программ, которые они делают», — отметил эксперт.

На сегодняшний день известно, что несколько компаний занимаются разработкой двигателей для замены российских РД-180. Так, частная компания Blue Origin начала разработку аналога РД-180 ещё в 2011 году, успешные испытания двигателя BE-4 состоялись в 2018-м. Двигатель BE-4 предназначен для ракеты-носителя Vulcan, которая в будущем должна заменить Atlas V и Delta IV. Однако первый старт ракет с новым двигателем ожидается не ранее 2021 года.

Разработкой альтернативы РД-180 также занимается SpaceX Илона Маска. Согласно контракту между компанией и Пентагоном, SpaceX взяла на себя обязательство вывести на орбиту в 2020 году военный спутник AFSPC-52 при помощи тяжёлой ракеты Falcon Heavy.

Политика введения запретов на использование российских двигателей в США проводится уже на протяжении нескольких лет, подчеркнул в разговоре с RT член Российской академии космонавтики имени Циолковского Александр Железняков, отметив, что Соединённые Штаты продолжают использовать российские двигатели.

«Разговоры о том, чтобы отказаться от использования российских двигателей при запусках спутников, в США ведутся давно. И очень сильны позиции сторонников американских ракетных двигателей как раз в конгрессе. Именно из-за этого появляются подобные запросы, различные законопроекты, касающиеся отказа от российских двигателей», — отметил эксперт.

Reuters

© Leah Millis

«Долго и очень дорого»





В апреле глава космического командования ВВС США Джон Реймонд в ходе слушаний в комитете по делам Вооружённых сил Соединённых Штатов палаты представителей заявил о планах Вашингтона отказаться от российских ракетных двигателей РД-180 к 2022 году.

Отвечая на вопрос конгрессмена, имеется ли в виду прекращение покупок РД-180 в рамках бюджета 2019 года, Реймонд заявил, что «согласно закону эти закупки должны прекратиться в 2022-м».

По мнению гендиректора совместного российско-американского предприятия RD AMROSS Майкла Бейкера, бывшего астронавта NASA, поставки в США российского двигателя РД-180 продолжатся по меньшей мере до 2023—2024 годов.

Как отметил в беседе с RT ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт, сроки отказа от российских двигателей, заявленные Вашингтоном, выглядят мобилизационными.

«Это долго и очень дорого, и эти причины до сих пор были главным препятствием для того, чтобы американцы позволили себе отказаться от РД-180. Были даже попытки использовать ту документацию по двигателям, которая была изначально им предоставлена, и они закончились неудачей. Это оказалось труднее, чем они думали», — отметил эксперт.

Он также добавил, что решение Вашингтона о дальнейшей закупке российских двигателей не только оправданно, но и выгодно обеим странам.

«Решение относительно дальнейшего использования РД-180 является оправданным. Это выгодно и для России, и, конечно, для Соединённых Штатов. Если завтра они перестают получать эти двигатели, то Atlas V закрывается, программа запусков аппаратов откладывается. То есть это большие потери для всех», — считает Эйсмонт.