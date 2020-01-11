Двигатель украинского Boeing 737 могли вывести из строя диверсанты - историк Кнутов

Слухи о том, что ракету, которая сбила украинский самолет, якобы запустил Иран, породило фото хвостовой части ракеты комплекса "Тор", напомнил эксперт. Однако неизвестно, где и при каких обстоятельствах был сделан этот кадр, подчеркнул он в беседе с "ПолитЭкспертом".

Современные информационные технологии позволяют за считанные минуты разместить этот фрагмент где угодно, в том числе и на обломках украинского самолета, напомнил историк.

Кроме того, вызывает сомнение, что ПВО Ирана могли ударить по пассажирскому лайнеру из-за ситуации с США, считает Кнутов. Иранские ПВО оснащены системами полевой идентификации "свой-чужой", которые смогут отличить пассажирский самолет от беспилотника даже по размеру отметки, подчеркнул он.

По мнению Кнутова, двигатель могли вывести из строя ещё на земле в результате диверсии США.