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Двигатель украинского Boeing 737 могли вывести из строя диверсанты - историк Кнутов
11 января 2020, 01:24 • 102 • Политика
Приглашением экспертов из других стран для расшифровки черных ящиков украинского Boeing 737, разбившегося под Тегераном, Иран отсек политические нападки в свой адрес. Об этом заявил военный историк Юрий Кнутов, директор музея войск ПВО в Балашихе.
Слухи о том, что ракету, которая сбила украинский самолет, якобы запустил Иран, породило фото хвостовой части ракеты комплекса "Тор", напомнил эксперт. Однако неизвестно, где и при каких обстоятельствах был сделан этот кадр, подчеркнул он в беседе с "ПолитЭкспертом".
Современные информационные технологии позволяют за считанные минуты разместить этот фрагмент где угодно, в том числе и на обломках украинского самолета, напомнил историк.
Кроме того, вызывает сомнение, что ПВО Ирана могли ударить по пассажирскому лайнеру из-за ситуации с США, считает Кнутов. Иранские ПВО оснащены системами полевой идентификации "свой-чужой", которые смогут отличить пассажирский самолет от беспилотника даже по размеру отметки, подчеркнул он.
По мнению Кнутова, двигатель могли вывести из строя ещё на земле в результате диверсии США.
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