Двигала зависть. Чешский президент не одобрил снос памятника Коневу

МОСКВА, 12 апреля/ Радио Sputnik. Президент Чехии Милош Земан отметил, что демонтаж памятника маршалу Коневу – это глупость, однако вмешательство во внутренние дела государства является контрпродуктивным. Об этом сообщает в воскресенье РИА Новости.

Третьего апреля в районе Прага-6 демонтировали памятник советскому маршалу Ивану Коневу. Со слов инициатора сноса монумента, старосты (главы) района 36-летнего Ондржея Коларжа, его передадут в музей истории ХХ века.

В Главном следственном управлении СК РФ 10 апреля заведено уголовное дело по части 3 статьи 354.1 УК РФ (осквернение символов воинской славы России, совершенных публично). Официальный представитель СК Светлана Петренко отметила, что российские следователи намерены привлечь к уголовной ответственности участников сноса памятника.

"Я недавно, когда еще не носили маски (против коронавируса), позвал (в Пражский град) отдельно китайского и американского послов (в Чехии). Китайский посол нам тогда угрожал (санкциями), если глава нашего сената поедет на Тайвань. Американский (посол) нам угрожал, что если мы введем цифровой налог, то будут ответные меры, например, для наших фирм, которые действуют в США. Им обоим я сказал, что это является вмешательством во внутренние дела (Чехии), и это контрпродуктивно. То же самое сейчас относится к Российской Федерации, хотя отстранение памятника маршалу Коневу я считаю глупостью и борьбой с памятниками", – сказал Земан в рамках выступления на TV Prima.

Чешский лидер напомнил о военных заслугах маршала Конева и заявил о никчемности тех лиц, которые сейчас развернули в Праге борьбу с памятником маршалу.

"Маршал Конев освободил не только Прагу, он также освободил Освенцим, в то время как те, кто этот памятник отстраняет, пока ничего стоящего в своей жизни не сделали. Это особенность "борцов с памятниками". Они завидуют тем, кто чего-то добился. Завидуют тем, кто нарисовал картину или создал памятник, и стремятся это уничтожить. К сожалению, таких людей весьма много, и их формирует ненависть и зависть, нежели признание (чужих) успехов", – уточнил Земан.

Памятник легендарному советскому полководцу появился в Праге по инициативе городских властей в конце 1970-х – начале 1980-х годов. Монумент возводился на средства местных жителей в благодарность за то, что полководец сохранил здания чешской столицы, приказав не применять тяжелую артиллерию во время штурма города при его освобождении от гитлеровцев в мае 1945 года.

Еще раньше пресс-секретарь президента Чехии Йиржи Овчачек осудил действия районных властей Праги-6. Он считает, что это "высокомерные и ненавидящие" чешские политические экстремисты в тяжелое время борьбы с коронавирусом решили покрыть Чехию позором, устранив памятник Коневу – освободителю Освенцима и Чехословакии от немецких нацистов.

Ранее радио Sputnik сообщало, что Чехия не выдаст России ответственных за снос памятника маршалу Коневу.