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Двести миллионов за прорывные разработки вооружений: Путин подписал новый указ
13 сентября 2019, 18:39 • 115 • Политика
Путин увеличил до 400 число стипендий за прорывные разработки вооружений. Размер каждой стипендии составляет 500 тысяч рублей. Таким образом, общая сумма выделенных средств составит 200 миллионов рублей.
Президент России Владимир Путин увеличил количество стипендий за выдающиеся достижения в создании прорывных технологий и разработке нового вооружения с 350 до 400. Об этом говорится в новом указе главы государства, который был опубликован на сайте правовой информации.
Соответствующие стипендии каждый год выдают ученым, технологам и другим сотрудникам организаций, исполняющих гособоронзаказ. Размер стипендии составляет 500 тысяч рублей. Таким образом, общая сумма выделенных средств составит 200 миллионов рублей.
Помимо этого, с 2020 года возрастет число стипендий для молодых специалистов и молодых работников организаций - исполнителей государственного оборонного заказа за значительный вклад в разработку прорывных технологий и новых образцов вооружений. Вместо 685 их станет 1100, а размер каждой составит 350 тысяч рублей.
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