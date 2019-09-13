Двести миллионов за прорывные разработки вооружений: Путин подписал новый указ

Президент России Владимир Путин увеличил количество стипендий за выдающиеся достижения в создании прорывных технологий и разработке нового вооружения с 350 до 400. Об этом говорится в новом указе главы государства, который был опубликован на сайте правовой информации.

Соответствующие стипендии каждый год выдают ученым, технологам и другим сотрудникам организаций, исполняющих гособоронзаказ. Размер стипендии составляет 500 тысяч рублей. Таким образом, общая сумма выделенных средств составит 200 миллионов рублей.

Помимо этого, с 2020 года возрастет число стипендий для молодых специалистов и молодых работников организаций - исполнителей государственного оборонного заказа за значительный вклад в разработку прорывных технологий и новых образцов вооружений. Вместо 685 их станет 1100, а размер каждой составит 350 тысяч рублей.