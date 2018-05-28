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Дверью ошиблись

28 мая 2018, 14:39  •  42 • Карикатуры

После возвращения Крыма в состав России полуостров "превращается в почти неприступную крепость", пишет немецкий журнал Focus. Издание отмечает, что на днях в регион, где уже находятся два дивизиона ЗРК С-400 и береговая артиллерия, прибыл новейший малый ракетный корабль "Вышний Волочек", оснащенный ракетным комплексом "Калибр".

© РИА Новости / Виталий Подвицкий

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