«Дверь держим открытой»: Госдеп США хочет продолжить взаимодействие с Россией  

Госдепартамент США намерен продолжить взаимодействие с Россией, даже несмотря на очень серьезные противоречия в отношениях двух стран.

Такое заявление сделал представитель внешнеполитического ведомства. В Госдепартаменте напомнили, что администрация президента США Дональда Трампа заявляет, что «дверь держится открытой». Поэтому ведомство продолжит консультации с Россией по Украине, Сирии, вопросу контроля за вооружениями, стратегической стабильности и другим.

Отметим, что такие заявления не мешают США вводить постоянные санкции против России. Например, за дело Скрипаля или за использование рабочей силы из Северной Кореи. И все время повторят о том, что США готовы к диалогу с Россией.

Слова представителя Госдепартамента США приводят РИА Новости.