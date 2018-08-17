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«Дверь держим открытой»: Госдеп США хочет продолжить взаимодействие с Россией
17 августа 2018, 05:54 • 60 • В мире
Представитель Госдепартамента США убежден, что политика администрации Дональда Трампа направлена на постоянный диалог с Россией.
Госдепартамент США намерен продолжить взаимодействие с Россией, даже несмотря на очень серьезные противоречия в отношениях двух стран.
Такое заявление сделал представитель внешнеполитического ведомства. В Госдепартаменте напомнили, что администрация президента США Дональда Трампа заявляет, что «дверь держится открытой». Поэтому ведомство продолжит консультации с Россией по Украине, Сирии, вопросу контроля за вооружениями, стратегической стабильности и другим.
Отметим, что такие заявления не мешают США вводить постоянные санкции против России. Например, за дело Скрипаля или за использование рабочей силы из Северной Кореи. И все время повторят о том, что США готовы к диалогу с Россией.
Слова представителя Госдепартамента США приводят РИА Новости.
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