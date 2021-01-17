Две загадки "Северного потока – 2": "Газпром" пойдёт "пьяно"

Автор:

Сергей Латышев

15 января в исключительной экономической зоне Дании возобновляется строительство многострадального газопровода "Северный поток – 2". Скоро станет ясно, приступит ли "Газпром" к укладке труб по дну Балтики прямо сегодня или это случится чуть позже. О работах по возобновлению строительства трубопровода уведомило вначале Морское управление Дании, а потом и Датское энергетическое агентство. Разрешение на эксплуатацию газопровода Дания – последняя из всех имеющих отношение к этому крупнейшему европейско-российскому инфраструктурному проекту стран – выдала ещё в октябре.

Самое интересное, что укладкой труб будет заниматься баржа "Фортуна" с судами сопровождения "Балтийский исследователь" и "Мурман". У баржи нет системы динамического позиционирования, без которой, как ранее утверждали в Копенгагене, такого рода работы в датских водах проводить невозможно. После политических изменений в США, республиканская администрация которых всячески старалась убить "Северный поток – 2", столь очевидным образом саботировать в угоду Вашингтону проект, крайне выгодный Германии и России, датские власти сочли, как видим, излишним.

Две загадки

Это произошло после того, как оператор проекта объявил о завершении работ в исключительной экономической зоне Германии в конце прошлого года. В ходе них та же столь удачно названная баржа завершила укладку труб на одном из двух параллельных отрезков протяжённостью 2,6 километра. Второй такой же отрезок строить пока не стали, хотя, если бы "Фортуна" приступила к работе сразу после выданного немцами разрешения, это бы удалось.

Попробуем объяснить эту загадку позднее. Как, впрочем, и ещё одну.

Почему самый главный строитель – проделавший почти кругосветное путешествие под охраной ВМФ России, модернизированный трубоукладчик "Академик Черский", имеющий динамическую систему позиционирования, не участвовал в работах в немецких водах и не фигурирует в датской заявке?

Хотя, безусловно, с ним дела пошли бы намного быстрее. В настоящее время "Академик Черский" находится в районе Калининграда. В то время как остаётся пройти менее 20 километров в немецких водах и свыше 120 – в датских. Недавний рекорд "Фортуны" – около полукилометра в сутки. В зимний период Балтика часто штормит, что дополнительно замедлит и без того невысокие темпы морской стройки.

Американские угрозы ещё работают

Возобновление работ на уже построенном на 95% трубопроводе происходит под аккомпанемент новых угроз из США. Ещё трамповский Госдеп предупредил в январе ряд европейских компаний, участвующих в строительстве "Северного потока – 2", о риске введения против них санкций со стороны Вашингтона. "Мы пытаемся проинформировать компании о риске и убедить их уйти, пока не стало слишком поздно", – заявил в среду агентству "Рейтер" источник в правительстве США. Как ожидается, в конце этой недели Госдеп опубликует соответствующий доклад и чёрный список таких компаний. В нём будут фигурировать строительные фирмы, страховые компании, предприятия, занимающиеся проверкой строительного оборудования. В числе прочих, по данным агентства, там будет упомянута швейцарская страховая компания ZurichInsurance Group. О том, что она может стать страховщиком "Северного потока – 2", сообщалось ещё в конце 2020 года, но ни тогда, ни сейчас в компании эту информацию не комментируют.

Конечно же, нашлись и слабонервные, опасающиеся попасть под новые санкции, заложенные в оборонный бюджет США. Норвежская организация Det Norske Veritas (DNV) GL объявила, что не сможет по этой причине выдать "Северному потоку – 2" сертификат соответствия, необходимый для его запуска, пока санкции остаются в силе.

"Мы реализуем план по сворачиванию нашей поддержки по проверке проекта", – указывается в заявлении компании, которую по причине страха перед местью американцев совершенно не смущает, что санкции абсолютно незаконные. Струсила по той же причине и датская инжиниринговая компания Ramboll. Так как в проекте задействованы десятки европейских компаний, наверняка найдутся и другие "отказники". Если новая демократическая администрация не положит конец этой возмутительной практике, то завершать проект придётся России и Германии. Дело в том, что республиканцы и демократы в конгрессе США, чтобы не унижать ведущую европейскую страну – ФРГ, договорились исключить немецких бизнесменов, чиновников и депутатов из санкций, вытекающих из пресловутого закона "О национальной обороне 2021 года".

Путин и Меркель подтверждают

Но до такого террора в отношении европейского бизнеса, конечно, вряд ли дойдёт. Потому что если Вашингтон при Байдене не изменит отношения к своим европейским союзникам, то подорванную Трампом "трансатлантическую солидарность" хотя бы чуть-чуть восстановить не удастся.

Именно это имел в виду президент России Владимир Путин, выразивший в ходе ежегодной пресс-конференции надежду на завершение строительства "Северного потока – 2" и возвращение США к добросовестной конкуренции на мировых рынках:

Я думаю, что мы работу закончим. Надеюсь, что и новая администрация отнесётся к своим партнёрам, к своим союзникам с уважением, не будет настаивать на том, чтобы они пренебрегали своими национальными интересами, и вернётся в режим добросовестной конкуренции на мировых рынках.

Завершение "Северного потока – 2" "соответствует национальным интересам Европы и Германии", отметил Путин.

Практически одновременно в таком же духе высказалась и канцлер ФРГ Ангела Меркель. Отвечая в парламенте на вопросы депутатов, она заявила: "Мы думаем, что завершить проект – правильно, и в этом духе мы работаем". Федеральный канцлер подчеркнула, что экстерриториальные санкции США против этого "экономического проекта" не имеют правового характера. Поэтому, по словам Меркель, позиция кабинета министров остаётся неизменной.

В общем, прав был глава МИД России Сергей Лавров, заявлявший ранее, что завершение данного проекта "является делом чести ФРГ, чести во всех смыслах, во всех её измерениях". Тем более что российская сторона даже готова качать в будущем по трубопроводной системе в Германию водород, столь любезный сердцу местных экологов.

Подводим итоги

Таким образом, в сухом остатке имеем следующее.

Во-первых, приступая к достройке "Северного потока – 2", Россия демонстрирует США и остальному миру, что она – суверенное государство и не боится американских санкций.

Во-вторых, "Газпром", финансовое положение которого впервые за долгое время не блестяще, стремится завершить газопровод с наименьшими финансовыми потерями, что совершенно разумно.

В-третьих, общая ситуация складывается так, что загадывать сейчас конечные сроки завершения строительства и бросать на это все силы не имеет смысла. Тут может вмешаться и погода, и дальнейшее развитие событий в США, особенно в плане применения или неприменения введённых санкций, и страхи европейских партнёров "Газпрома", которые русский газ получать хотят, а рисковать ради этого – не очень. Зачем ударными темпами достраивать газопровод, если потом он будет, скажем, простаивать из-за проблем, например, с сертификацией? Зачем ради этого подставлять под санкционный удар флагман газпромовского флота на Балтике "Академика Черского", переплачивать каким-то страховщикам, если медленно, но верно ту же самую работу способна сделать "Фортуна", владельцы которой меняются чаще, чем американцам удаётся отследить их?

В-четвёртых, "Газпрому" совсем не с руки нести серьёзные убытки и спешить, когда, согласно дискриминационным по отношению только к России правилам ЕС, труба может быть заполнена газпромовским газом только наполовину. Кстати, не по этой ли причине вместо двух параллельных трубопроводных ниток в водах Германии протяжённостью 2,6 километра в декабре 2020 года построена только одна? Отмените, наконец, эти введённые задним числом дискриминационные меры – запросто построим другую!

Ну и наконец, в пятых, ещё несколько лет "Газпрому" придётся платить Украине миллиарды долларов за транзит, независимо от того, идёт по её дырявым трубам в Европу российский газ или нет. Причём европейцы по политическим причинам требуют, чтобы он и далее сохранялся в каком-то объёме: свои деньги кидать в "чёрную дыру" украинской коррупции им не хочется. А раз так, то "на блюдечке" и как можно раньше им от "Газпрома" "Северного потока – 2" не будет – сами должны для этого постараться.

Поэтому самый верный вариант на данный момент – это, как говорят итальянцы, идти "пьяно", то есть медленно, зато прочно и основательно. Похоже, "Газпром" именно так и поступает, действуя согласно крылатому латинскому выражению: festina lente (торопись медленно).