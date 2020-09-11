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Две задачи для Совбеза: Путин вынес на обсуждение вопрос чрезвычайных ситуаций
11 сентября 2020, 18:30 • 48 • Политика
Президент России Владимир Путин вынес на обсуждение с членами Совбеза вопрос борьбы с рисками техногенных аварий и чрезвычайных ситуаций. Перед ведомством поставлены две задачи.
Напомним, сегодня президент России Владимир Путин созвал оперативное совещание с постоянными членами Совбеза. Он отметил, что сегодня необходимо будет проанализировать нормативную базу, на основе которой осуществляется работа на всех уровнях - и на федеральном, и на региональном, и на муниципальном.
Перед членами Совбеза ставятся две задачи - на основе анализа сделать выводы и предложить такие правила работы в этой сфере, "чтобы минимизировать возникающие риски техногенного характера", отметил Путин.
Ранее глава государства напомнил во время совещания об основных задачах государства и потребовал представить предложения по их выполнению.
Путин указал, что главная задача государства - защищать граждан от чрезвычайных ситуаций и последствий техногенных аварий. А невыполнение этих задач как раз и ведёт к авариям и негативным проявлениям. Глава государства потребовал от членов Совбеза представить свои варианты защиты граждан России.
"Мы все прекрасно понимаем и отдаём себе отчёт в том, что именно невыполнение требований технической и промышленной безопасности ведёт как раз к техногенным проявлениям негативного характера", - подчеркнул президент России.
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