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Две встречные аварийные посадки F-15 Eagle вывели из строя взлетно-посадочную полосу в Японии
18 января 2019, 12:24 • 62 • В мире
Два истребителя США F-15 Eagle одновременно совершили встречную аварийную посадку на одну взлетно-посадочную полосу на американской базе ВВС Кадена в Японии. В результате она была на час выведена из строя, при том, что является единственной действующей ВПП американцев в префектуре Окинава.
Два палубных истребителя F-15 Eagle совершили одновременную посадку на одну взлетно-посадочную полосу на базе американцев Кадена в Японии на территории провинции Окинава.
К этому экстремальному обстоятельству привело то, что пилоты истребителей одновременно доложили о серьёзных техпроблемах и запросили аварийную посадку. В Кадене две ВПП с аэрофинишерами для приземления палубной авиации, но северная полоса была закрыта на ремонт.
В результате на земле было принято решение сажать борты навстречу друг другу одновременно.
Эксперт Тайлер Рогоуэй предполагает, что, вероятно, у F-15 были очень серьезные поломки, раз военные пошли на такой риск. Посадка завершилась благополучно: крюки обоих истребителей поймали тросы аэрофинишеров. Отмечается, что борты остановились на безопасном расстоянии друг от друга.
Это авиапроисшествие вывело из строя единственную действующую ВПП американцев в этой префектуре — истребители долго отбуксировали, сообщает издание The Drive.
В целом стоит заметить, что военной авиатехнике "крайне не везёт" над японской землей. Это даже приводило к конфликту с властями.
Так, школьник из города Гинована в японской префектуре Окинава получил травму из-за падения иллюминатора от вертолёта американского вертолёта CH-53. В это время на площадке, куда упал 90 сантиметровый люк, находились 30 человек. В декабре в море Японии упали истребитель F/A 18 и заправочный самолет KC-130 с семью военнослужащими на борту. И это только несколько примеров многочисленных крушений и аварийных ситуаций с ВВС США.
Правительство Японии обращалось к Пентагону принять меры для безопасных полётов над Японией.
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