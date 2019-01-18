Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Невыездной шатдаун: Трамп отменил визит американской делегации на форум в Давос
Кустурица о встрече с Путиным: "Я поделился своими мыслями о независимой и ...
США планируют отменить торговые пошлины с Китаем в обмен на огромные уступки — С...
Порошенко лично выбил телефон из рук украинца, пытавшегося задать ему вопрос - в...
Главная / В мире

Две встречные аварийные посадки F-15 Eagle вывели из строя взлетно-посадочную полосу в Японии

18 января 2019, 12:24  •  62 • В мире
Два истребителя США F-15 Eagle одновременно совершили встречную аварийную посадку на одну взлетно-посадочную полосу на американской базе ВВС Кадена в Японии. В результате она была на час выведена из строя, при том, что является единственной действующей ВПП американцев в префектуре Окинава.
Два палубных истребителя F-15 Eagle совершили одновременную посадку на одну взлетно-посадочную полосу на базе американцев Кадена в Японии на территории провинции Окинава.
К этому экстремальному обстоятельству привело то, что пилоты истребителей одновременно доложили о серьёзных техпроблемах и запросили аварийную посадку. В Кадене две ВПП с аэрофинишерами для приземления палубной авиации, но северная полоса была закрыта на ремонт.
В результате на земле было принято решение сажать борты навстречу друг другу одновременно.
Эксперт Тайлер Рогоуэй предполагает, что, вероятно, у F-15 были очень серьезные поломки, раз военные пошли на такой риск. Посадка завершилась благополучно: крюки обоих истребителей поймали тросы аэрофинишеров. Отмечается, что борты остановились на безопасном расстоянии друг от друга.
Это авиапроисшествие вывело из строя единственную действующую ВПП американцев в этой префектуре — истребители долго отбуксировали, сообщает издание The Drive.
В целом стоит заметить, что военной авиатехнике "крайне не везёт" над японской землей. Это даже приводило к конфликту с властями.
Так, школьник из города Гинована в японской префектуре Окинава получил травму из-за падения иллюминатора от вертолёта американского вертолёта CH-53. В это время на площадке, куда упал 90 сантиметровый люк, находились 30 человек. В декабре в море Японии упали истребитель F/A 18 и заправочный самолет KC-130 с семью военнослужащими на борту. И это только несколько примеров многочисленных крушений и аварийных ситуаций с ВВС США.
Правительство Японии обращалось к Пентагону принять меры для безопасных полётов над Японией.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...

62
Источник
Похожие новости
17 января 2019, 13:24
Гиперзвук, космос и лазеры: Пентагон подготовил первый за девять лет доклад о противоракетной обороне
18 января 2019, 12:09
Невыездной шатдаун: Трамп отменил визит американской делегации на форум в Давос
18 января 2019, 02:39
Деньги на зарплаты найдем: Госдеп не смог пережить шатдаун без сотрудников
Загрузка...
18 января 2019, 12:24
«Плюс 20» на Аляске: США расширят систему ПРО на границе с Россией
17 января 2019, 16:54
Правительство Греции проталкивает Преспанское соглашение об изменении названия Македонии
18 января 2019, 09:09
Нанесший многочисленные ножевые ранения внучке Моргана Фримана убийца сядет на 20 лет
Загрузка...
Новости партнеров
 

 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
12 января 2019, 13:24
"Идет, чтобы побеждать": В предвыборную гонку на Украине вступит неожиданный новичок - заявление журналиста
17 января 2019, 15:09
Собчак cделала ошибку, приехав в Киев
16 января 2019, 01:54
Россия снова "показала фигу" ПАСЕ
12 января 2019, 03:39
В ОБСЕ отреагировали на отказ Киева пускать наблюдателей из России на выборы президента
13 января 2019, 12:09
Угрожающего ″Северному потоку - 2″ американского посла ″политически изолировали″ в Берлине - СМИ
14 января 2019, 10:54
Хотим домой вернуться живыми: рота ВСУ отказалась идти в бой
12 января 2019, 11:56
Я иду в президенты
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.