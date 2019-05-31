Две войны: Зеленский пожаловался сенатору США на Россию

Киев ведет одновременно две войны, заявил президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 30 мая, на встрече с американским сенатором-республиканцем Робертом Портманом. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на его пресс-службу.

«У нас две войны — война с Россией и война с коррупцией внутри страны, которая является угрозой, прежде всего, для экономики Украины», — заявил Зеленский.

Он также отметил, что роспуск Верховной рады «отвечает запросам общества» и позволит сформировать новое правительство уже в сентябре — после июльских выборов в парламент.

Кроме того, Зеленский обсудил с Портманом ситуацию в Донбассе и шаги для достижения прогресса в мирном урегулировании. «Подчеркнута <...> необходимость дальнейшего давления на РФ с целью обеспечения надлежащего выполнения минских договоренностей», — отметили в пресс-службе.

Наконец, обсуждались реформы, которые приблизили бы Украину к вступлению в Евросоюз и НАТО.

Бои на востоке Украины вспыхнули в апреле 2014 года, когда Донецкая и Луганская области Украины провозгласили себя независимыми республиками после государственного переворота в Киеве. Новые власти Украины в ответ запустили «антитеррористическую» операцию (АТО) против ополченцев Донбасса, здесь началась полномасштабная гражданская война, в которой за пять лет погибли около 13 тыс. человек.

Более 1,5 млн мирных жителей бежали в другие регионы Украины, Российскую Федерацию и страны Европы. В апреле 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощении процедуры выдачи российского гражданства жителям ДНР и ЛНР.

В Киеве регулярно обвиняют Россию во «вторжении» на Украину, но доказательств причастности Москвы к боевым действиям в Донбассе предоставлено так и не было. В то же время Россия подчеркивает, что не является стороной внутреннего украинского конфликта, и не оказывает ополченцам народных республик материальной, технической и финансовой помощи. Кроме того, Кремль неоднократно обращал внимание стран Запада на

упорное нежелание Киева выполнять свою часть минских соглашений, в которых прописаны механизмы урегулирования военного конфликта.

В середине лета 2017 года заместитель министра по делам оккупированных территорий Украины Георгий Тука заявил, что у украинских властей нет юридических доказательств присутствия армии России в Донбассе. «Мы не можем пока, несмотря на все старания, юридически доказать присутствие в Донбассе регулярной российской армии», — сообщил политик.

Более того, в середине февраля 2019 года глава Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Эртурул Апакан официально объявил, что российских войск в Донбассе нет.

«В этих отчетах не говорится о российских военнослужащих, там нет никаких личных суждений, там только конкретные факты, о которых мы отчитывались перед государствами», — заявил дипломат, отвечая на слова постоянного представителя Украины при ООН Владимира Ельченко, заявившего, что «количество российского оружия и военных в Донбассе и вокруг него не свидетельствуют о стремлении России урегулировать конфликт».

28 мая президент Украины Владимир Зеленский впервые прибыл в Донбасс. В ходе своего визита к линии разграничения украинский лидер осмотрел позиции военнослужащих Вооруженных сил Украины и пообщался с солдатами.

«В станице Луганской президент побывал на передовой, в частности на посту наблюдения и в блиндажах. Ближайшая позиция противника — через 400 метров», — заявили в пресс-службе президента Украины.

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Зеленский осмотрел позиции ВСУ в станице Луганской и городе Счастье, передает НСН. Он пообщался с солдатами, поинтересовался вопросами обеспечения техникой, укомплектованности подразделений личным составом и условий быта. Кроме того, президент Украины спросил, обладают ли украинские военнослужащие социальным пакетом и жильем.

Одно из самых громких предвыборных обещаний Зеленского — прекратить войну на Донбассе. В ходе своей инаугурации он по-русски обратился к жителям региона, заявив, что нет «правильных или неправильных» украинцев, и призвал всех к единству.

21 мая, сразу же после церемонии вступления в должность, Зеленский встретился с членами американской делегации, прибывшими в Киев на торжественные мероприятия. Новый глава государства попросил чиновников США усилить санкции в отношении России.

«Самостоятельно преодолеть российскую агрессию в Донбассе и Крыму мы не сможем. Поэтому нам нужна ваша помощь. Хотел бы призвать вас, чтобы США продолжали ужесточение санкций против России», — подчеркнул новый украинский президент.