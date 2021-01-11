Две войны и одна в перспективе: Генсек ООН сформулировал главную цель на ближайшее будущее

"Мы всё ещё проигрываем долгую битву с изменением климата", - произнёс Гуттереш во время своего выступления на мероприятии по случаю 75-летия первого заседания Генеральной Ассамблеи ООН.

Вторая война - сегодняшняя. Главный противник в ней - микроскопический вирус, заявил Генсек ООН. Он не исключил и ещё одну войну в ближайшей перспективе - битву против террористов в киберпространстве.

Из-за данной ситуации как никогда необходимо международное сотрудничество, в котором будет использоваться многосторонний подход.

Гуттереш упомянул, что пандемия COVID-19 уже вытолкнула за черту бедности 88 миллионов человек. Ещё 270 миллионов вот-вот столкнутся с проблемой нехватки продуктов питания. По этой причине власть, ресурсы и возможности нужно распределять более справедливо, считает Генсек ООН.

"Развивающиеся страны должны играть пропорциональную роль в глобальных институтах", - добавил он.

Главной целью на ближайшее будущее, которую сформулировал Антониу Гуттереш, является создание "нового общественного договора", который подразумевает возможности для всех, универсальные блага и справедливое налогообложение. Участниками этого договора должны стать не только представители власти, но и гражданское общество, люди и бизнес.