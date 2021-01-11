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Две войны и одна в перспективе: Генсек ООН сформулировал главную цель на ближайшее будущее
11 января 2021, 22:15 • 48 • В мире
Генеральный секретарь Организации Объединённых Наций (ООН) Антониу Гуттереш сформулировал главную цель на ближайшее будущее. Мир обязан её достигнуть, так как ведутся две войны и одна - в перспективе. И одну из этих войн мы "всё ещё проигрываем".
"Мы всё ещё проигрываем долгую битву с изменением климата", - произнёс Гуттереш во время своего выступления на мероприятии по случаю 75-летия первого заседания Генеральной Ассамблеи ООН.
Вторая война - сегодняшняя. Главный противник в ней - микроскопический вирус, заявил Генсек ООН. Он не исключил и ещё одну войну в ближайшей перспективе - битву против террористов в киберпространстве.
Из-за данной ситуации как никогда необходимо международное сотрудничество, в котором будет использоваться многосторонний подход.
Гуттереш упомянул, что пандемия COVID-19 уже вытолкнула за черту бедности 88 миллионов человек. Ещё 270 миллионов вот-вот столкнутся с проблемой нехватки продуктов питания. По этой причине власть, ресурсы и возможности нужно распределять более справедливо, считает Генсек ООН.
"Развивающиеся страны должны играть пропорциональную роль в глобальных институтах", - добавил он.
Главной целью на ближайшее будущее, которую сформулировал Антониу Гуттереш, является создание "нового общественного договора", который подразумевает возможности для всех, универсальные блага и справедливое налогообложение. Участниками этого договора должны стать не только представители власти, но и гражданское общество, люди и бизнес.
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