Две тысячи военных будут обеспечивать порядок на закрытом США пункте пропуска с Мексикой

Власти США закрыли один из главных пропускных пунктов на границе с Мексикой в районе города Сан-Диего и направили в район скопления беженцев две тысячи военных для обеспечения безопасности.

Пропускной пункт "Сан-Исидро" на границе Мексики и США в районе Сан-Диего, считающийся одним из главных, был закрыт американскими пограничниками в воскресенье, сообщают РИА "Новости" со ссылкой на управление таможенной и пограничной охраны США в Сан-Диего.

О причинах закрытия пропускного пункта не сообщается.

Ранее СМИ сообщали о нескольких случаях попыток мексиканцев перелезть через заграждения на границе с США, а американский президент не исключал возможность закрытия пропускных пунктов.

По данным правоохранительных органов Мексики, в настоящее время на границе с США уже находятся порядка 5,6 тысяч центрально-американских мигрантов и еще несколько колонн продолжают двигаться в сторону США. Власти США направили на американо-мексиканскую границу несколько тысяч военных для поддержания безопасности.