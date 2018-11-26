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Две тысячи военных будут обеспечивать порядок на закрытом США пункте пропуска с Мексикой
26 ноября 2018, 03:24 • 46 • В мире
Власти США закрыли один из главных пропускных пунктов на границе с Мексикой в районе города Сан-Диего и направили в район скопления беженцев две тысячи военных для обеспечения безопасности.
Пропускной пункт "Сан-Исидро" на границе Мексики и США в районе Сан-Диего, считающийся одним из главных, был закрыт американскими пограничниками в воскресенье, сообщают РИА "Новости" со ссылкой на управление таможенной и пограничной охраны США в Сан-Диего.
О причинах закрытия пропускного пункта не сообщается.
Ранее СМИ сообщали о нескольких случаях попыток мексиканцев перелезть через заграждения на границе с США, а американский президент не исключал возможность закрытия пропускных пунктов.
По данным правоохранительных органов Мексики, в настоящее время на границе с США уже находятся порядка 5,6 тысяч центрально-американских мигрантов и еще несколько колонн продолжают двигаться в сторону США. Власти США направили на американо-мексиканскую границу несколько тысяч военных для поддержания безопасности.
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