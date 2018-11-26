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Две трети японцев за мирный договор с Россией по Курилам, показал опрос

26 ноября 2018, 13:09  •  60 • Политика
Газета Nikkei обнародовала результаты своего опроса среди жителей Японии по мирному договору с Россией по Курильским островам. Согласно результатам, две трети граждан страны (67%) поддерживают те договоренности, что существуют между Москвой и Токио.
Речь идет о недавно проведенном соцопросе издания, в котором приняли участие свыше двух тысяч японцев. И, судя по итогам, многие жители страны поддерживают лидеров обеих стран - Владимира Путина и Синдзо Абэ - в части необходимости ускорения переговоров по мирному договору.
При этом резко отрицательно выступает меньше трети участников опроса - 21%.
Респонденты также поддерживают деятельность своего правительства в мире, что, по мнению аналитиков, спровоцировало небольшой трехпроцентный рост рейтинга японских властей, если сравнивать с октябрьскими показателями.

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