|
Две трети японцев за мирный договор с Россией по Курилам, показал опрос
26 ноября 2018, 13:09 • 60 • Политика
Газета Nikkei обнародовала результаты своего опроса среди жителей Японии по мирному договору с Россией по Курильским островам. Согласно результатам, две трети граждан страны (67%) поддерживают те договоренности, что существуют между Москвой и Токио.
Речь идет о недавно проведенном соцопросе издания, в котором приняли участие свыше двух тысяч японцев. И, судя по итогам, многие жители страны поддерживают лидеров обеих стран - Владимира Путина и Синдзо Абэ - в части необходимости ускорения переговоров по мирному договору.
При этом резко отрицательно выступает меньше трети участников опроса - 21%.
Респонденты также поддерживают деятельность своего правительства в мире, что, по мнению аналитиков, спровоцировало небольшой трехпроцентный рост рейтинга японских властей, если сравнивать с октябрьскими показателями.
Подпишитесь на нас
60
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
|
22 ноября 2018, 18:09
|
22 ноября 2018, 11:39
|
20 ноября 2018, 00:04
|
20 ноября 2018, 20:39
|
25 ноября 2018, 20:54
|
24 ноября 2018, 02:39
|
21 ноября 2018, 04:56