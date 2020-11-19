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Две трети украинского бизнеса желают пересмотра соглашения с ЕС

19 ноября 2020, 21:00  •  97 • Украина

Большинство украинских компаний заинтересованы в пересмотре торговой части Соглашения об ассоциации с ЕС. Об этом свидетельствуют результаты опроса украинского бизнеса, проведённого Ukrainian Business & Trade Association по заказу Кабмина.

«Более 65% опрошенных украинских компаний заинтересованы в пересмотре условий торговли с ЕС. При этом бизнес интересуется пересмотром как с наступательной целью — ради улучшения доступа на европейский рынок, так и с защитной — ради защиты от недобросовестной конкуренции», — цитируют СМИ заявление директора брюссельского офиса Ukrainian Business & Trade Association Назар Бобицкий, сделанное во время конференции «Торговые войны: искусство защиты».

По словам его словам, кроме отмены тарифных квот, бизнес интересуется вопросами равной конкуренции в сфере торговых перевозок между украинскими и европейскими перевозчиками.

«Бизнес также беспокоится модернизацией системы торговой защиты в ЕС. Они не нарушают принципов, заложенных в правилах ВТО или Соглашении об ассоциации, но по факту действуют на руку европейским производителям. Это заставляет бизнес говорить, что и Украина должна использовать аналогичные принципы», — подчеркнул Назар Бобицкий.

Отметим, Соглашение об ассоциации между Украиной и Евросоюзом было подписано в 2014 году. Вступило в силу в полном объеме 1 сентября 2017 года.

Переговоры по Соглашению об ассоциации шли еще с 2007 года. Официально о согласовании текста документа заявили на саммите Украина-ЕС в декабре 2011 года в Киеве, а парафировали — 30 марта 2012 года в Брюсселе. Экс-президент Украины Виктор Янукович обещал подписать Соглашение об ассоциации на саммите восточного партнерства в ноябре 2013 года. Однако за несколько недель до саммита власть резко изменила риторику — президент и премьер-министр заговорили о невыгодности сделки и переносе ее подписания, что привело к госперевороту в стране в феврале 2014 года. Уже через месяц после смены власти была подписана политическая часть Соглашения. А вскоре после президентских выборов Петр Порошенко подписал и экономическую часть ассоциации.

Ключевыми в Соглашении являются разделы, касающиеся торговли и экономического сотрудничества. Они предполагают создание зоны свободной торговли для либерализации взаимного доступа на рынки товаров и услуг, а также согласование украинских правил и регламентов с нормами ЕС. Зона свободной торговли предполагает уменьшение или снятие пошлин и тарифов на большую часть товаров во взаимной торговле, хотя на многие важные для Украины товары сохраняются квоты, особенно, на сельхозпродукцию

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