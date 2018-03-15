Две страны осудили Терезу Мэй за политическую фантастику

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Целый ряд политиков, государств и международных организаций сочли обвинения, выдвинутые британскими властями в адрес России по делу Скрипаля, преждевременными.

Вскоре после того как российский перебежчик Сергей Скрипаль был отравлен в Солсбери вместе со своей дочерью, западные СМИ заговорили о "кремлевском следе" во всем этом деле. Накануне к ним официально присоединилось и британское правительство.

Когда премьер-министр Великобритании Тереза Мэй озвучила свои обвинения в адрес России, большинство европейских стран тут же поспешили встать в этом конфликте на сторону Лондона. Тем не менее даже в некогда еще таких стройных рядах Евросоюза нашлись отдельные голоса, которые выступили в поддержку России.

Так, устами своего официального представителя Бенжамена Гриво правительство Франции заявило, что хотело бы увидеть от Великобритании доказательства того, что Россия действительно причастна к отравлению Скрипаля. Пока же Париж не намерен спешить с поддержкой голословных обвинений в адрес Москвы и заниматься "политической фантастикой по таким серьезным темам".

В германском бундестаге зампредсед парламентской фракции "Левой партии" Хайке Хензель обвинила Великобританию в попытке очернить Россию и создать ей негативный имидж на мировой арене. Депутат призвала к независимому расследованию инцидента в Солсбери.

В ООН некоторые официальные лица также посчитали выдвинутые Великобританией обвинения преждевременными. Генсек организации Антониу Гутерриш через своего официального представителя потребовал тщательного расследования.

Постпред Китая в ООН также настоял на том, что оно должно быть независимым. Этим он озвучил официальную позицию своего государства по поводу дела Скрипаля.

"Мы надеемся, что будет проведено обстоятельное, объективное и независимое расследование, основанное на фактах, в соответствии с международными нормами, по итогам которого будет сделан вывод, основанный на доказательствах", - заявил китайский дипломат.