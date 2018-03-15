Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Действия Лондона выходят за рамки приличий»: Лавров пообещал выслать британских...
Россия обвинила Британию в попытке превратить мир в джунгли
Отличным ответом Британии станет посыл ее ко всем чертям собачьим - военный эксп...
Собчак сравнила теледебаты с первым кругом ада
Главная / Политика

Две страны осудили Терезу Мэй за политическую фантастику

15 марта 2018, 20:24  •  482 • Политика
Целый ряд политиков, государств и международных организаций сочли обвинения, выдвинутые британскими властями в адрес России по делу Скрипаля, преждевременными.
Вскоре после того как российский перебежчик Сергей Скрипаль был отравлен в Солсбери вместе со своей дочерью, западные СМИ заговорили о "кремлевском следе" во всем этом деле. Накануне к ним официально присоединилось и британское правительство.
Когда премьер-министр Великобритании Тереза Мэй озвучила свои обвинения в адрес России, большинство европейских стран тут же поспешили встать в этом конфликте на сторону Лондона. Тем не менее даже в некогда еще таких стройных рядах Евросоюза нашлись отдельные голоса, которые выступили в поддержку России.
Так, устами своего официального представителя Бенжамена Гриво правительство Франции заявило, что хотело бы увидеть от Великобритании доказательства того, что Россия действительно причастна к отравлению Скрипаля. Пока же Париж не намерен спешить с поддержкой голословных обвинений в адрес Москвы и заниматься "политической фантастикой по таким серьезным темам".
В германском бундестаге зампредсед парламентской фракции "Левой партии" Хайке Хензель обвинила Великобританию в попытке очернить Россию и создать ей негативный имидж на мировой арене. Депутат призвала к независимому расследованию инцидента в Солсбери.
В ООН некоторые официальные лица также посчитали выдвинутые Великобританией обвинения преждевременными. Генсек организации Антониу Гутерриш через своего официального представителя потребовал тщательного расследования.
Постпред Китая в ООН также настоял на том, что оно должно быть независимым. Этим он озвучил официальную позицию своего государства по поводу дела Скрипаля.
"Мы надеемся, что будет проведено обстоятельное, объективное и независимое расследование, основанное на фактах, в соответствии с международными нормами, по итогам которого будет сделан вывод, основанный на доказательствах", - заявил китайский дипломат.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

482
Источник
Похожие новости
15 марта 2018, 00:54
Майк Помпео – госсекретарь США от братьев Коч
15 марта 2018, 17:09
Лавров пообещал, что Россия добьет террористов в Восточной Гуте
15 марта 2018, 17:09
Навальный совершил явку с повинной: В ЦИК напомнили, чем грозит повторное голосование

Загрузка...
15 марта 2018, 20:24
Собчак и Гудков создали партию неконструктивной оппозиции
15 марта 2018, 21:39
Собчак сравнила теледебаты с первым кругом ада
15 марта 2018, 20:24
Попытка номер два: Парламент Перу снова опять увольняет президента страны
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
13 марта 2018, 09:54
Хуже, чем преступление. Строительство корветов проекта 20386 - ошибка
11 марта 2018, 21:54
Пять стран Европы выступили против «Северного потока — 2»
12 марта 2018, 22:24
Выборы президента - 2018: где голосовать, как проголосовать не по прописке, что делать, если вас нет в списках
10 марта 2018, 23:24
В Сирии назревают две победы – России и Турции
09 марта 2018, 21:24
Украина хочет крови: Главного переговорщика пустили в расход
14 марта 2018, 15:09
"Не нашли, что сказать": Мэй перенесла заявление по мерам против России в связи с отравлением Скрипаля
14 марта 2018, 21:39
Лед тронулся: Украина согласилась на расторжение контракта с "Газпромом"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.