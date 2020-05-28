«Две системы правосудия»: что известно о беспорядках в Миннеаполисе после смерти задержанного полицией афроамериканца

В американском городе Миннеаполисе уже двое суток проходят протесты в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда после задержания сотрудниками полиции. Мирные демонстрации перерастают в беспорядки и столкновения с сотрудниками правоохранительных органов. Сообщается о гибели как минимум одного протестующего, ещё пятеро пострадали.

В американском городе Миннеаполисе вторые сутки идут акции протеста, перетекающие в беспорядки, в связи с гибелью 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда при задержании полицейскими.

Инцидент произошёл вечером в понедельник, 25 мая. Как заявили в полиции штата Миннеаполис, правоохранители прибыли на вызов о возможном подлоге документов (местные СМИ сообщали, что Флойд якобы пытался расплатиться фальшивым чеком) и обнаружили подозреваемого в салоне автомобиля. Подчинившись приказу выйти, он «начал оказывать физическое сопротивление полицейским». Как сообщили полицейские, им «удалось надеть на него наручники», после чего «они заметили, что задержанному требуется срочная медицинская помощь».

Однако на распространяющейся в соцсетях записи очевидцев видно, что полицейские надели на афроамериканца наручники, а вскоре он упал на дорогу. Один из офицеров прижал мужчину коленом, надавив на шею. После этого Флойд выкрикивал, что не может дышать, однако его слова были проигнорированы.

Полицейские также никак не отреагировали на просьбы очевидцев, которые указывали, что задержанный потерял сознание.

В пресс-релизе полицейского департамента Миннеаполиса также указывалось, что у правоохранителей были включены нагрудные камеры. Однако снятые с них записи всего инцидента до сих пор не опубликованы. Как отмечает NBC News, недавно представленные полицией фрагменты «сильно отредактированы», в них практически нет аудио.

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После того как видеозапись из соцсетей получила широкую огласку, городские власти заявили об увольнении четверых сотрудников полиции.

Помимо этого, к расследованию гибели темнокожего мужчины подключилось Федеральное бюро расследований США.

«То, что мы увидели, было ужасно. Быть темнокожим в Америке не должно означать смертного приговора», — заявил мэр города Джейкоб Фрей в ходе пресс-конференции 26 мая.

«В течение последних 36 часов я задавал себе вопрос, почему человек, убивший Джорджа Флойда, сейчас не находится в тюрьме. И я не смог найти на него ответ», — пояснил мэр Миннеаполиса.

Вечером того же дня сотни человек собрались на месте трагедии, чтобы выразить свой протест по факту случившегося. Митингующие маршем дошли до полицейского участка, где ситуация накалилась, произошли столкновения. Со стороны правоохранительных органов был применён слезоточивый газ.

На следующий день также прошли акции протеста. Однако к вечеру мирные демонстрации стали перетекать в беспорядки и мародёрские действия со стороны некоторых участников. Как отмечает издание Star Tribune, в ночь на 28 мая по меньшей мере пять человек пострадали в ходе перестрелок. Ещё один местный житель был застрелен владельцем ломбарда. Также были либо разграблены, либо подожжены десятки объектов торговли.

На этом фоне мэр Миннеаполиса обратился за помощью к Национальной гвардии США. Соответствующее обращение было направлено губернатору Миннесоты Тиму Уолцу. Тот, в свою очередь, указал, что обстановка в Миннеаполисе переросла в чрезвычайно опасную ситуацию.

«Вот почему я настаиваю на полном, справедливом и оперативном расследовании, которое приблизит нас к правосудию. Мы должны и дальше рассматривать и реагировать на систематические проявления неравноправия и дискриминации, которые привели к этому и предыдущим инцидентам, которых уже слишком много», — написал он в своём Twitter.

Ситуацию также не обошёл стороной президент США Дональд Трамп. Глава Белого дома сообщил, что попросил ФБР и американский Минюст ускорить проведение расследования.

«Я искренне сочувствую семье и друзьям Джорджа. Правосудие свершится!» — заявил Трамп.

Вместе с тем в Министерстве юстиции США сообщили, что присвоили расследованию приоритетную важность, «поручив его опытным прокурорам и следователям». Они, в частности, установят, нарушали ли полицейские федеральный закон при задержании мужчины.

Добавим, что семья Джорджа Флойда намерена провести независимое вскрытие, поскольку не доверяет властям Миннеаполиса. Как заявил адвокат Бенджамин Крамп, все четверо полицейских уже должны быть арестованы.