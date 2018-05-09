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Две российские журналистки попали в базу данных «Миротворца»
09 мая 2018, 16:39 • 46 • Украина
Журналистки телеканалов «Россия» и «Первого канала» Ольга Юрьева и Валентина Соловьёва, которых СБУ выслали с Украины, попали в базу данных украинского сайта «Миротворец».
© ssu.gov.ua
Как отмечается, корреспондентки внесены в базу данных как «антиукраинские пропагандисты».
Они якобы были направлены в Киев «для подготовки тенденциозных сюжетов о праздновании на Украине Дня Победы».
Ранее сообщалось, что СБУ выслала из страны журналистов российских телеканалов Соловьёву и Юрьеву.
В Союзе журналистов России выразили крайнюю озабоченность ситуацией со свободой слова на Украине после решения СБУ.
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