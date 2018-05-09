Две российские журналистки попали в базу данных «Миротворца»

Журналистки телеканалов «Россия» и «Первого канала» Ольга Юрьева и Валентина Соловьёва, которых СБУ выслали с Украины, попали в базу данных украинского сайта «Миротворец».

Как отмечается, корреспондентки внесены в базу данных как «антиукраинские пропагандисты».

Они якобы были направлены в Киев «для подготовки тенденциозных сюжетов о праздновании на Украине Дня Победы».

Ранее сообщалось, что СБУ выслала из страны журналистов российских телеканалов Соловьёву и Юрьеву.

В Союзе журналистов России выразили крайнюю озабоченность ситуацией со свободой слова на Украине после решения СБУ.