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Две российские журналистки попали в базу данных «Миротворца»

09 мая 2018, 16:39  •  46 • Украина
Журналистки телеканалов «Россия» и «Первого канала» Ольга Юрьева и Валентина Соловьёва, которых СБУ выслали с Украины, попали в базу данных украинского сайта «Миротворец».
 
© ssu.gov.ua
 

Как отмечается, корреспондентки внесены в базу данных как «антиукраинские пропагандисты».

Они якобы были направлены в Киев «для подготовки тенденциозных сюжетов о праздновании на Украине Дня Победы».

Ранее сообщалось, что СБУ выслала из страны журналистов российских телеканалов Соловьёву и Юрьеву. 

В Союзе журналистов России выразили крайнюю озабоченность ситуацией со свободой слова на Украине после решения СБУ.

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