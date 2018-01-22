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Две российские туристки разбились насмерть в Таиланде

22 января 2018, 13:24  •  196 • В мире
Авария с летальным исходом на дороге таиландского острова Пхукет унесла жизни двух отдыхающих из России. Еще один человек - гражданин Украины тяжело ранен.
Две гражданки России погибли в дорожно-транспортном происшествии в Таиланде. Авария произошла в это воскресенье на острове Пхукет, служащем популярным местом отдыха для туристов со всего мира.
По данным российского посольства в Королевстве Таиланд, легковой автомобиль, в салоне которого находились обе женщины, столкнулся на одной из дорог острова с минивэном. Известно, что за рулем легковушки находился еще один человек - гражданин Украины.
По какой-то причине водитель выехал на встречную полосу, где и произошло столкновение. В отличие от своих пассажирок сам он выжил и в настоящее время находится в больнице.
Обо всем этом сообщает ТАСС со ссылкой на заведующего консульским отделом посольства России в Таиланде Владимира Соснова.

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