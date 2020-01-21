Две ракеты: Иран рассказал об ударе по украинскому Boeing

Самолет Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» 8 января был сбит двумя ракетами класса «земля-воздух» меньшей дальности. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на второй по счету предварительный отчет иранской стороны о расследовании авиакатастрофы.

Ракеты были выпущены из зенитного ракетного комплекса «Тор-М1» с «северного направления», отмечают следователи. Других данных о катастрофе агентство не опубликовало.

ЗРК «Тор-М1» производился в СССР с 1983 года. Модификации комплекса до сих пор находятся на вооружении России, Украины, Белоруссии, Венесуэлы, КНР, Египта, Греции, Ирана и еще нескольких стран.

Иранские военные уже не в первый раз сбивают с помощью «Тора» самолет в своем воздушном пространстве. В 2010 году в районе Бушерской атомной электростанции в запретной для полетов зоне был сбит истребитель ВВС Ирана F-4 Phantom. Тогда пилот и штурман смогли катапультироваться.

Пару недель назад глава Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов заявил, что одной из причин крушения авиалайнера может быть попадание ракеты из ЗРК «Тор». Спустя день после этого генштаб вооруженных сил Ирана признал, что самолет был сбит расчетом ПВО Исламской Республики.

Самолет «Международных авиалиний Украины», следовавший в Киев, рухнул вскоре после взлета из тегеранского аэропорта утром 8 января. Лайнер загорелся и разбился, его корпус был полностью разрушен.

В самолете находились 167 пассажиров из разных стран и девять членов экипажа — украинцы. Никто из них не выжил. Ранее МИД Украины утверждал, что погибли 82 иранца, 63 канадца, 10 шведов, четыре афганца, три немца и трое британских подданных. Президент Украины Владимир Зеленский объявил в память о погибших государственный траур.

Вскоре после крушения в МАУ заявили, что все авиарейсы из Киева в Тегеран отменены. Схожие решения приняли авиакомпании Singapore Airlines, австралийская Qantas, China Southern Airlines, немецкая Lufthansa and Malaysia Airlines. Росавиация также порекомендовала российским авиакомпаниям не летать в регион Персидского залива, пока «все не уляжется».

Власти Канады и Великобритании вскоре после крушения сообщили, что есть все основания считать причиной катастрофы ракетный удар. Канадский премьер-министр Джастин Трюдо отметил, что такие данные предоставила разведка его страны.

Впоследствии командующий воздушными войсками Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Амир-Али Хаджизаде объяснил, что украинский самолет, потерпевший крушение под Тегераном, был определен оператором системы противовоздушной обороны «как крылатая ракета».

«Либо сработала система помех, либо сеть была занята. У него была возможность принять решение в течение пяти секунд. Увы, он принял неверное решение и запустил ракету», — добавил генерал.

Хаджизаде отметил, что иранские военные просили закрыть воздушное пространство страны на время ракетных ударов по американским базам в соседнем Ираке. Однако этого сделано не было, и гражданские самолеты продолжали летать над Ираном. По словам Хаджизаде, КСИР берет на себя полную ответственность за крушение украинского самолета и гибель людей — ему же самому, по его словам, «захотелось умереть, когда [он] услышал о катастрофе».

Трагедия в небе над Тегераном произошла на фоне ракетных атак Ирана на военные базы США в Ираке. Эти «удары возмездия» были нанесены в ответ на убийство американской ракетой иранского военачальника Касема Сулеймани, командовавшего элитным спецназом «Кудс» в составе Корпуса стражей исламской революции. Вашингтон заявил, что Сулеймани был убит «в ответ на многочисленные террористические акты и нападения» на Ближнем Востоке. После покушения власти Ирана заявили, что отомстят за смерть «мученика».

Гибель Сулеймани вызвала массовые протесты в Иране. Давка на церемонии прощания с популярным военачальником привела к гибели нескольких десятков человек.

После крушения украинского Boeing и признания властями своей ответственности за инцидент на улицы Тегерана вышли студенты — начались массовые акции протеста. Их немедленно поддержал в Twitter президент США Дональд Трамп, заявивший о сочувствии свободолюбивому народу Ирана.