Две причины: Прокуратура не стала распространять иммунитет комбатанта на фигурантов дела MH17

Первая причина - это отсутствие подчинительных отношений между Россией и Донецкой Народной Республикой. Вторая - отсутствие "эффективной дисциплинарной системы" в ДНР.

Прокуратура не видит препятствий для уголовного преследования обвиняемых. А голландское уголовное право предусматривает наказание за уничтожение самолёта и убийство людей, будь то гражданский или военный борт, - пояснил Фердинандуссе.

Напомним, что ранее другой голландский прокурор Тейс Бергер озвучил официальную версию обвинения. По его словам, четверо обвиняемых (Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и Леонид Харченко) якобы дали приказ открыть огонь по гражданскому лайнеру, приняв его за самолёт ВСУ. При этом днём ранее Бергер признал, что ни один радар в тот день не зафиксировал ракету ЗРК "Бук".

Иммунитет комбатанта позволяет участникам военных действий избежать уголовного преследования в определённых случаях. Это право гарантировано им Женевской конвенцией.