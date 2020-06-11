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Две причины: Прокуратура не стала распространять иммунитет комбатанта на фигурантов дела MH17
11 июня 2020, 04:00 • 55 • Политика
Голландская прокуратура отказалась распространять иммунитет комбатанта на фигурантов дела о крушении самолёта Boeing-777 (рейс MH17). Об этом в среду заявил прокурор Вард Фердинандуссе, выступая в суде. Он назвал две причины, ставшие основанием для отказа.
Первая причина - это отсутствие подчинительных отношений между Россией и Донецкой Народной Республикой. Вторая - отсутствие "эффективной дисциплинарной системы" в ДНР.
Напомним, что ранее другой голландский прокурор Тейс Бергер озвучил официальную версию обвинения. По его словам, четверо обвиняемых (Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и Леонид Харченко) якобы дали приказ открыть огонь по гражданскому лайнеру, приняв его за самолёт ВСУ. При этом днём ранее Бергер признал, что ни один радар в тот день не зафиксировал ракету ЗРК "Бук".
Иммунитет комбатанта позволяет участникам военных действий избежать уголовного преследования в определённых случаях. Это право гарантировано им Женевской конвенцией.
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