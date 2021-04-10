Две петли перед Белоруссией и Украиной: "Военный обозреватель" заметил маневры разведчика

В телеграм-канале "Военный обозреватель" показали воздушные маневры американского самолёта. Судя по снимкам, Boeing E-8 Joint STARS отработал две "петли" на белорусском и украинском направлениях.

Американский самолёт пролетел с разведкой вблизи границ Белоруссии и Украины. Как отметил автор телеграм-канала "Военный обозреватель", инспекцию провёл самолёт боевого управления и целеуказания ВВС США Boeing E-8 Joint STARS.

Маневры борта, который петлял у границ, "прочли" по радарам.

Примечательно, что подобный разведчик ранее был замечен у границ Калининградской области и в воздушном пространстве Литвы.

Кроме того, ещё два иностранных судна замечены в воздушном пространстве близ Крыма.

В частности, борта ВВС США и Королевских воздушных сил заметили в воздушном пространстве Украины и Чёрного моря в районе Крыма.

Отметим, что в последние дни обстановка из-за ситуации в Донбассе остаётся напряжённой. По мнению главы ДНР Дениса Пушилина, Украина готова к полномасштабным боевым действиям в Донбассе.

Он пояснил, что к линии соприкосновения с украинской стороны стянуто не только большое количество военной техники, но и достаточно большое количество личного состава.

"Такого не было очень-очень давно", - заявил он в интервью РБК.