|
Две петли перед Белоруссией и Украиной: "Военный обозреватель" заметил маневры разведчика
10 апреля 2021, 01:45 • 134 • В мире
В телеграм-канале "Военный обозреватель" показали воздушные маневры американского самолёта. Судя по снимкам, Boeing E-8 Joint STARS отработал две "петли" на белорусском и украинском направлениях.
Американский самолёт пролетел с разведкой вблизи границ Белоруссии и Украины. Как отметил автор телеграм-канала "Военный обозреватель", инспекцию провёл самолёт боевого управления и целеуказания ВВС США Boeing E-8 Joint STARS.
Маневры борта, который петлял у границ, "прочли" по радарам.
Примечательно, что подобный разведчик ранее был замечен у границ Калининградской области и в воздушном пространстве Литвы.
Кроме того, ещё два иностранных судна замечены в воздушном пространстве близ Крыма.
В частности, борта ВВС США и Королевских воздушных сил заметили в воздушном пространстве Украины и Чёрного моря в районе Крыма.
Отметим, что в последние дни обстановка из-за ситуации в Донбассе остаётся напряжённой. По мнению главы ДНР Дениса Пушилина, Украина готова к полномасштабным боевым действиям в Донбассе.
Он пояснил, что к линии соприкосновения с украинской стороны стянуто не только большое количество военной техники, но и достаточно большое количество личного состава.
"Такого не было очень-очень давно", - заявил он в интервью РБК.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
134
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
06 апреля 2021, 07:00
|
09 апреля 2021, 18:25
|
06 апреля 2021, 16:10
|
03 апреля 2021, 04:45
|
05 апреля 2021, 15:25
|
08 апреля 2021, 00:15
|
03 апреля 2021, 17:35