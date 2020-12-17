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Две новости для Москвы: в Германии оценили будущее отношений России и США при Байдене

17 декабря 2020, 11:45  •  101 • Политика
Джо Байден. Фото: Olivier Douliery/Consolidated/www.globallookpress.com
Ставка на Трампа сработала не так, как ожидалось
Избрание президентом США демократа Джо Байдена – это и хорошая и одновременно плохая новость для России. Так считает бывший посол Германии в Москве Рюдигер фон Фритч.
Минус, по его мнению, заключается в том, что Байден будет действовать в соответствии с общепринятыми принципами. При Дональде Трампе можно было устанавливать собственные правила, поскольку он сам ломал рамки, руководствуясь собственными расчетами. Это, кстати, с одной стороны, разрушило надежды Кремля на сближение с Белым домом. С другой, подарило Москве удовольствие наблюдать за разладом в трансатлантическом союзе, которое сеял Трамп, считает экс-посол.
Но Байден – это другая история. Он руководствуется международными нормами и будет требовать этого от остальных, включая Россию, что не может ей нравиться. В то же время, его предсказуемость – это и хорошая новость, ведь это позволит договориться по таким важным темам, как климат и контроль над вооружениями, отметил фон Фритч в интервью Die Welt.
Однако, по мнению посла, США по-прежнему будут "сложным партнером" для России, да и с Китаем у нее не все будет гладко.
"Это может привести к тому, что в долгосрочной перспективе в Москве возрастет интерес к построению совместного будущего с Европой",
– сделал прогноз бывший немецкий посол. По его словам, эти перспективы уже обсуждают близкие к российскому руководству эксперты, передает "ИноСМИ".
Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что сотрудничеству РФ и Германии мешает ряд спорных моментов, однако их двусторонним отношениям не требуется перезагрузка.
Очередные выборы президента США 3 ноября 2020 г. выиграл бывший госсекретарь Джозеф Байден. Его инаугурация запланирована на 20 января 2021 года. В Белом доме ходят слухи, что Трамп отказывается покидать резиденцию.

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