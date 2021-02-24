Две мины под "Северным потоком". Украина готова развязать полномасштабную войну

Чтобы не допустить окончания строительства "Северного потока", украинцы готовы развязать новую полномасштабную войну, а немецкие "зелёные" – угробить энергетику собственной страны.

В то время как Россия продолжает достраивать "Северный поток – 2" всё более ударными темпами (баржа "Фортуна" с судами-ассистентами, несмотря на зиму, уже укладывают за один день 700 вместо 500 метров труб), вокруг ненавистного Вашингтону и его вассалам в Восточной Европе газопровода продолжают бушевать страсти. В эту пятницу администрация Джо Байдена планирует передать в Конгресс США, где дружно ненавидят Россию, несмотря на разногласия по всем остальным вопросам, доклад о новых санкциях в отношении "Северного потока – 2".

Липовые санкции

Звучит грозно, но имеется в виду пшик. Согласно информации Bloomberg, в докладе будет упоминаться "лишь небольшое количество организаций, связанных с Россией", немецкие компании под санкции подводиться не будут, чтобы не вступать в конфронтацию "с близким европейским союзником". Действительно, Вашингтон Байдена с Берлином, заинтересованном в "Северном потоке – 2" по экономическим и даже политическим причинам, ссорится не хочет, хотя считает этот проект, со своей колокольни, "плохой сделкой".

Но дело тут не только в американо-немецких отношениях. Не хотят правящие ныне в США демократы сильно раздражать и Евросоюз, верхушка которого понимает, что если американцы прогнут европейцев по "Северному потоку –2", это станет крайне опасным прецедентом.

Именно поэтому Германии удалось несколько месяцев назад уговорить 24 из 27 стран ЕС подписать ноту в Госдеп США с требованием отстать от Европы по вопросу "Северного потока – 2" и дать европейцам возможность самим решать вопросы своей энергетической безопасности.

Таковы основные причины того, что грядущие американские санкции будут иметь, судя по всему, символический характер: их цель ничего не сорвать, а лишь напомнить, кто в этом мире является гегемоном.

Что хотел сказать Коболев?

Столь неприятная для Киева реальность вынудила отметиться паническим – и в то же время пугающим – заявлением главы правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболеве. Он назвал "вопросом жизни и смерти" для Украины остановку строительства "Северного потока – 2". По словам Коболева, ГТС Украины является якобы "частью системы обороны" страны, а завершение данного проекта сделает, дескать, Незалежную "беззащитной перед российской военной агрессией".

Facebook такое, конечно, стерпит, как и утверждение зажравшегося на российском газовом транзите украинского чиновника о том, что для него "этот экономически бессмысленный проект имеет вполне ощутимый геополитический смысл". Это был, кстати, своего рода комментарий на недавнее заявление президента России Владимира Путина о том, что за "достаточно примитивной" шумихой вокруг "Северного потока –2" и попытками сорвать строительство газопровода скрывается стремление коллективного Запада "заставить Россию платить за их геополитический проект на Украине". Причём обанкротившийся, добавим от себя.

Глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев назвал "вопросом жизни и смерти" для Украины остановку строительства "Северного потока – 2". Фото: Pavlo Gonchar/Global Look Press via ZUMA Press

Однако заявление Коболева намного серьёзнее, чем сетование на мнимую "экономическую бессмысленность" (об этом – ниже) "Северного потока – 2". Во-первых, оно означает, что Киев намерен и дальше, ничего не делая, сидеть на газовой трубе из России в Европу в стиле Соловья-разбойника. То есть не просто паразитировать, но и грабить, когда захочется. Во-вторых, – и это самое главное – слова Коболева о "жизни и смерти" и "системе обороны" прямо указывают на то, что припёртый обстоятельствами к стенке Киев пойдёт на всё, чтобы не лишиться гарантированного ежегодного дохода в три миллиарда евро – огромной для Незалежной суммы. Особенно в условиях, когда с МВФ у Украины возникли проблемы.

Единственный шанс Украины?

У Украины есть единственный способ попробовать сорвать окончание строительства "Северного потока – 2", который полностью поддержит Вашингтон, – развязать широкомасштабную войну в Донбассе с целью ликвидации ЛДНР, вынудить Россию вмешаться, объявить Москву в "агрессии" и "нарушении международного права", настаивать, выставив себя жертвой, на "солидарности" со стороны ЕС и жёстком экономическом наказании России. "Северный поток – 2" для этого – первый кандидат. Заявление Коболева стоит поэтому рассматривать в контексте подозрительной активности украинских войск в Донбассе и общего курса Киева на обострение отношений с Москвой. Война с Россией при поддержке Запада – это также единственный остающийся у Киева способ сплотить раздираемую центробежными тенденциями страну и распадающееся по региональному признаку украинское общество. Именно так, судя по всему, ошибочно полагают некоторые представители украинского истеблишмента.

Когда станет жарко, все, дескать, забудут, как и почему появилась идея строительства обоих "Северных потоков" по дну Балтики, которой в Вашингтоне и Киеве пытаются приписать сегодня "геополитическое" значение. Как, например, в начале XXI века президент Путин и тогдашний канцлер ФРГ Герхард Шрёдер предлагали Украине и Польше стать "главным хабом" для российского газа в Европу, создать международный консорциум с участием Германии и России для модернизации украинских трубопроводов…

Украина вместе с Польшей не только отказались от этого щедрого предложения, но Киев ещё и начал воровать российский газ, а Европа –мерзнуть суровой зимой, когда "Газпром" был вынужден перекрыть вентиль, чтобы защититься от воровства. И в дальнейшем "Нафтогаз Украины" на пустом месте регулярно подавал на "Газпром" в суды, скандалил, требовал, не имея ни малейших к тому оснований, и иногда получал – благодаря симпатиям Стокгольмского арбитража – миллиардные суммы "компенсаций". Короче, только тогда, когда и европейские потребители российского газа осознали, что Украина хронически ненадёжна и её необходимо исключить из газового транзита, и начали, собственно, строиться "Северные потоки", первый из которых работает как часы.

Однако Киев должен отдавать себе отчёт в том, что срыв "Северного потока – 2" путём войны в Донбассе сулит не консолидацию, а развал Украины, которая этой передряги в нынешних границах просто не переживёт. Поэтому даже в среднесрочной перспективе Россия от этого только выиграет.

Задача "Газпрома" – построить

"Газпром", будучи коммерческим предприятием, не занимается высокой политикой. В декабре 2020 года – после вызванного американскими санкциями дезертирства западных участников строительства – "Фортуна" возобновила работы и протянула 2,6 километра труб в водах Германии. В датских водах пройдено уже свыше километра. Взятые темпы работ позволят завершить достройку датского участка одной нитки "Северного потока – 2" до конца апреля. Всю нитку – до конца весны. В немецких водах дел также осталось совсем чуть-чуть.

Всё это позволило "Газпрому", сохранившему в 2020 году свою долю на газовом рынке Европы на уровне около 33% и успешно выполнившему все обязательства перед импортёрами, официально объявить, что "Северный поток – 2" будет введён в эксплуатацию в 2021 году.

И ещё одна угроза

Москва при этом на правительственном уровне заявляет, что её не волнуют проходящие закрытые переговоры по "Северному потоку – 2" между ФРГ и США, на которых, по официальным данным из Берлина, "не появилось ничего нового", поскольку исходит из заявлений представителей немецкой власти о необходимости завершения проекта, несмотря на американские санкции. Москва уже не раз давала понять Берлину, что Германия потеряет всякий престиж и доверие в глазах России и будет жёстко наказана рублём. В том случае, если прогнётся и кинет с "Северным потоком – 2", ради которого Россия согласилась до 2024 года подкармливать враждебную ей Украину и сохранить в урезанном объёме газовый транзит и после этого срока.

На самом деле самая серьёзная угроза для "Северного потока – 2" – помимо авантюризма Киева в Донбассе – заключается в возможных внутриполитических изменениях в Германии после сентябрьских парламентских выборов 2021 года. На них ожидается уверенное выступление всей душой – и кошельком! – преданных глобалистам и умело эксплуатирующих невежество и инфантильность незрелых избирателей "зелёных" – ярых противников проекта.

Увы, у этой отмороженной по части здравого смысла партии есть серьёзные шансы на то, чтобы заменить теряющих популярность вменяемых социал-демократов (СДПГ) в качестве партнёра блока номинально христианских партий ХДС/ХСС в будущей правящей коалиции. Вместе с анонсированным уходом канцлера ФРГ Ангелы Меркель, сторонницы и защитницы "Северного потока – 2" это грозит появлением непреодолимых трудностей для завершения проекта. Если, конечно, газопровод не введут в строй до ноября, когда в ФРГ реально появится, скорее всего, новое, возможно, отчасти "зелёное" правительство. Поэтому "Газпрому", если немного перефразировать известную латинскую поговорку Festina lente, стоит спешить не слишком медленно.