Две минуты до конца света. Аналитика от американских ученых (ч. 3) • 107 • Аналитика







Тогда Х. Кристенсен написал материал, в котором рассказывал в красках, как американцы с 2009 г. оснастили свои ББ W76-1 неким "супервзрывателем" , способным делать корректировку на промах по дальности для более эффективного поражения сверхзащищенных целей вроде шахтных пусковых установок (ШПУ) РВСН. То есть он измеряет высоту на подлете и из этого и траектории ББ высчитывает промах и выдает команду на подрыв раньше для более точного попадания в цель. И Кристенсен на голубом глазу уверял, что с ними вероятность поражения очень укрепленной цели, сверхзащищенной ШПУ МБР Р-36М2 "Воевода" (авторы верят, что она рассчитана на давление ударной волны в 10000 psi, фунтов на кв. дюйм, это где-то 700 кг/см2) при круговом вероятном отклонении ББ "Трайдента-2" в 100 метров достигает 86%, просто укрепленной цели — почти 100%.





В связи с чем делался вывод, что теперь-то на морской группировке ПЛАРБ типа "Огайо" с БРПЛ "Трайдент-2" боезарядов чуть ли не в 3 раза больше, чем надо для поражения в первом ударе всех ШПУ РВСН России, то есть хватит и на остальные цели и даже на "выжигание" районов патрулирования наших ракетных подводных крейсеров стратегического назначения (РПКСН) и подвижных грунтовых ракетных комплексов (ПГРК)!



А у русских, почему-то решил Кристенсен, система предупреждения о ракетном нападении (СПРН) предупреждает об атаке только за 15 минут (это не так), и ударом с ПЛАРБ "накоротке", по настильным (низким, но коротким по времени полета) траекториям можно, мол, ударить раньше, чем наши ракеты покинут шахты. То есть можно нанести нам обезоруживающий удар, считает Кристенсен. И он при этом опасается, что это вызовет с нашей стороны понижение порога массированного применения СЯС, мол, для мира это опасно. Он же "ученый за мир", не как-нибудь.



Разумеется, этот материал, да еще в "профессиональном" переводе некоторых наших блоггеров и журналистов, вызвал фурор среди людей, ничего не понимающих в тематике СЯС, но вроде переживающих за державу. А также среди различных нытиков-алармистов и социал-предателей, только и ждуших невмеручего Бабченко на "Абрамсе" в Москве и прочего "крушения путинского режима". И ведь никто из всех этих людей не задумывался, как много чуши было в обсуждаемой "новости"!



Так, районами боевого патрулирования ("бастионами МСЯС") наших РПКСН являются, как правило, Охотское и Белое моря, и если даже забыть о других районах, то сколько надо ББ, чтобы "выжечь" эти моря? Ядерный потенциал СССР и США 80-х годов? А наши подвижные грунтовые комплексы патрулируют в районах, превышающих по площади Западную Европу (а эти районы еще и расширяли недавно) — что там вслепую "выжигать" собрался Кристенсен?



Далее, Кристенсен в том материале рассказывал об ударе по настильной траектории, но данные по круговому вероятному отклонению привел от обычных траекторий пуска. А ведь разница между тем и этим КВО — в разы, да еще он взял не реальный КВО, а рекламный (100-120 м), а он тоже сильно отличается от настоящего. При настильной траектории, на которой боевой блок не падает на цель сверху, из космоса, а летит полого, и затраты энергии огромны ввиду полета не в космосе, а в ионосфере, дальность пуска тоже сильно уменьшается, и полезная нагрузка сокращается, и точность крайне невысока. Зато время подлета сильно сокращается, тем удар и опасен. Но он при обычных средствах поражения обладает невысокой эффективностью и КВО получается в пределах полукилометра — это в лучшем случае. В России создали гиперзвуковые планирующие маневрирующие боевые оснащения, у них нет всех этих проблем. Что до американцев, то точность при таком пуске для ББ W-76 "Трайдента-2" до модернизации была такова, что вероятность просто попадания в пределы зоны возможного поражения ШПУ при настильном пуске была в пределах 3%! Блеф японского премьера утомил соотечественников



А этот взрыватель лишь позволяет уменьшить ошибку по дальности, чтобы подрывать не при попадании, а хотя бы на пролете (хотя при таком подрыве о серьезном уроне ШПУ речи может вообще не идти, но хоть так). И ни о каких 86% вероятности поражения 1 ББ нашей ШПУ, о чем вещал "американский ученый", и речи нет. И тем более — ШПУ "Воеводы", которые даже среди наших ШПУ самые защищенные. Кристенсен повел себя совершенно антинаучно: он просто бессовестно подогнал и данные по стойкости ШПУ, и по точности и по всему остальному под нужный ему ответ. Что касается стойкости ШПУ, то Кристенсен и понятия, видно, не имеет, что советские/российские шахты в разы прочнее американских. Ввиду "заточенности" в течение десятилетий СЯС США на первый или, в лучшем случае, встречный или ответно-встречный удар, им тяжело защищенные ШПУ не нужны, хотя в 80-х до них начало что-то доходить и ШПУ тяжелой МБР МХ попытались защитить получше, но вышло не очень — нужна и компетенция в вопросе, и опыт, да и переделывали они шахты обычных "Минитменов".



И Кристенсен взял прочность ШПУ ту, которая ему нравилась, а она в реальности совсем-совсем иная. Не говоря уж о том, что по науке для гарантированного поражения ШПУ нужен не 1 ББ, а минимум 2, а для некоторых и 3, причем все ББ должны быть от разных ракет (иначе, если вдруг нацеленная ракета рассыплется на старте или до разведения ББ, или нацелит не туда или будет сбита вдруг — о гарантированном поражении и речи идти не может). Причем должны быть прямые попадания, когда сама ШПУ попадет в зону образования кратера от ядерного взрыва, и даже в случае одного такого попадания вероятность для нашей ШПУ успешного выполнения боевой задачи превышает 50%, то есть даже при 2 попаданиях шансы остаются. Стреляющая американская дипломатия



О наших ШПУ и их стойкости американцы знают недостаточно, изучение бывших ШПУ на Украине не дает всей полноты картины. В СССР искусство построения ШПУ было поднято на недостижимую высоту (и для нас тоже — строить новые шахты такого уровня безумно дорого, да и сейчас не нужно, хватает переделки имеющихся). Прямое попадание ББ еще не значит, что такая ШПУ не сможет произвести успешный пуск. Мало того, что сама ШПУ такова, что с немалой вероятностью выдержит и такое давление, что в эпицентре взрыва с приличной вероятностью, так еще и система амортизации и стабилизации контейнера с ракетой вполне способна обеспечить результативный пуск. И засыпка крышки шахты целыми холмами земли от взрыва может не помочь — есть система расчистки и прорезки грунта, есть средства удаления самой многосоттонной крышки и система выдвижения пускового стакана наверх, продавливания его из грунта. У американцев ничего подобного и на МХ не было, их крышки даже на засыпание землей почти не рассчитаны и на большое давление тоже. Вот что значит ориентация на встречный, ответно-встречный и ответный удары плюс техническая смекалка и компетенция советских инженеров. Хотя, справедливости ради, "удара в назначенное время" или "превентивного" с нашей стороны это все тоже не отменяет, при военной необходимости. В общем, такие ШПУ воздушными подрывами вывести из строя еще сложнее.



В целом тот взрыватель, о котором писал тогда Кристенсен, несколько повысил возможности "Трайдентов-2" по поражению защищенных точечных целей, но все мечты о разоружающих внезапных ударах следует оставить. Не говоря уж о том, что Кристенсен тогда "облажался" и с оценками времени обнаружения пусков (особенно при пусках накоротке, скажем, из Северного моря или из Индийского океана) нашей СПРН РФ, даже без учета начала развертывания нового космического эшелона СПРН — системы ЕКС, и с со временем принятия решений и их доведения через нашу новейшую АСБУ — автоматизированную систему боевого управления СЯС, позволяющую просто фантастические вещи.



Ну и исследователь то ли забыл, то ли намеренно не учел то, что такие радиолокационные взрыватели подавляются средствами РЭБ, которые у РФ ныне очень хорошо развиты, лучше, чем у кого бы то ни было. А все наши ШПУ РВСН и позиционные районы ПГРК подобными средствами прикрываются в обязательном порядке.



Ну и кто Ханс Кристенсен после подобных "научных изысканий"? Предлагаю самостоятельно определить это читателям (для себя). И не буду советовать не читать Кристенсена — наоборот, читать нужно, но с проверкой и здоровым недоверием. И есть еще один неприятный момент — цитирование подобных опусов в СМИ, ведь на Кристенсена и FAS ссылаются и будут ссылаться, ведь серьезные вроде люди и организация серьезная, и у нас цитируют тоже. И верят написанному. Вот, скажем, один пример годичной давности, широко разошедшийся по нашим СМИ и рунету и активно обсуждавшийся видными специалистами (часто в отрыве от уроков) в различных пабликах VK и прочих think-tanks нижнего уровня.Тогда Х. Кристенсен написал материал, в котором рассказывал в красках, как американцы с 2009 г. оснастили свои ББ W76-1 неким "супервзрывателем" , способным делать корректировку на промах по дальности для более эффективного поражения сверхзащищенных целей вроде шахтных пусковых установок (ШПУ) РВСН. То есть он измеряет высоту на подлете и из этого и траектории ББ высчитывает промах и выдает команду на подрыв раньше для более точного попадания в цель. И Кристенсен на голубом глазу уверял, что с ними вероятность поражения очень укрепленной цели, сверхзащищенной ШПУ МБР Р-36М2 "Воевода" (авторы верят, что она рассчитана на давление ударной волны в 10000 psi, фунтов на кв. дюйм, это где-то 700 кг/см2) при круговом вероятном отклонении ББ "Трайдента-2" в 100 метров достигает 86%, просто укрепленной цели — почти 100%.В связи с чем делался вывод, что теперь-то на морской группировке ПЛАРБ типа "Огайо" с БРПЛ "Трайдент-2" боезарядов чуть ли не в 3 раза больше, чем надо для поражения в первом ударе всех ШПУ РВСН России, то есть хватит и на остальные цели и даже на "выжигание" районов патрулирования наших ракетных подводных крейсеров стратегического назначения (РПКСН) и подвижных грунтовых ракетных комплексов (ПГРК)!А у русских, почему-то решил Кристенсен, система предупреждения о ракетном нападении (СПРН) предупреждает об атаке только за 15 минут (это не так), и ударом с ПЛАРБ "накоротке", по настильным (низким, но коротким по времени полета) траекториям можно, мол, ударить раньше, чем наши ракеты покинут шахты. То есть можно нанести нам обезоруживающий удар, считает Кристенсен. И он при этом опасается, что это вызовет с нашей стороны понижение порога массированного применения СЯС, мол, для мира это опасно. Он же "ученый за мир", не как-нибудь.Разумеется, этот материал, да еще в "профессиональном" переводе некоторых наших блоггеров и журналистов, вызвал фурор среди людей, ничего не понимающих в тематике СЯС, но вроде переживающих за державу. А также среди различных нытиков-алармистов и социал-предателей, только и ждуших невмеручего Бабченко на "Абрамсе" в Москве и прочего "крушения путинского режима". И ведь никто из всех этих людей не задумывался, как много чуши было в обсуждаемой "новости"!Так, районами боевого патрулирования ("бастионами МСЯС") наших РПКСН являются, как правило, Охотское и Белое моря, и если даже забыть о других районах, то сколько надо ББ, чтобы "выжечь" эти моря? Ядерный потенциал СССР и США 80-х годов? А наши подвижные грунтовые комплексы патрулируют в районах, превышающих по площади Западную Европу (а эти районы еще и расширяли недавно) — что там вслепую "выжигать" собрался Кристенсен?Далее, Кристенсен в том материале рассказывал об ударе по настильной траектории, но данные по круговому вероятному отклонению привел от обычных траекторий пуска. А ведь разница между тем и этим КВО — в разы, да еще он взял не реальный КВО, а рекламный (100-120 м), а он тоже сильно отличается от настоящего. При настильной траектории, на которой боевой блок не падает на цель сверху, из космоса, а летит полого, и затраты энергии огромны ввиду полета не в космосе, а в ионосфере, дальность пуска тоже сильно уменьшается, и полезная нагрузка сокращается, и точность крайне невысока. Зато время подлета сильно сокращается, тем удар и опасен. Но он при обычных средствах поражения обладает невысокой эффективностью и КВО получается в пределах полукилометра — это в лучшем случае. В России создали гиперзвуковые планирующие маневрирующие боевые оснащения, у них нет всех этих проблем. Что до американцев, то точность при таком пуске для ББ W-76 "Трайдента-2" до модернизации была такова, что вероятность просто попадания в пределы зоны возможного поражения ШПУ при настильном пуске была в пределах 3%!А этот взрыватель лишь позволяет уменьшить ошибку по дальности, чтобы подрывать не при попадании, а хотя бы на пролете (хотя при таком подрыве о серьезном уроне ШПУ речи может вообще не идти, но хоть так). И ни о каких 86% вероятности поражения 1 ББ нашей ШПУ, о чем вещал "американский ученый", и речи нет. И тем более — ШПУ "Воеводы", которые даже среди наших ШПУ самые защищенные. Кристенсен повел себя совершенно антинаучно: он просто бессовестно подогнал и данные по стойкости ШПУ, и по точности и по всему остальному под нужный ему ответ. Что касается стойкости ШПУ, то Кристенсен и понятия, видно, не имеет, что советские/российские шахты в разы прочнее американских. Ввиду "заточенности" в течение десятилетий СЯС США на первый или, в лучшем случае, встречный или ответно-встречный удар, им тяжело защищенные ШПУ не нужны, хотя в 80-х до них начало что-то доходить и ШПУ тяжелой МБР МХ попытались защитить получше, но вышло не очень — нужна и компетенция в вопросе, и опыт, да и переделывали они шахты обычных "Минитменов".И Кристенсен взял прочность ШПУ ту, которая ему нравилась, а она в реальности совсем-совсем иная. Не говоря уж о том, что по науке для гарантированного поражения ШПУ нужен не 1 ББ, а минимум 2, а для некоторых и 3, причем все ББ должны быть от разных ракет (иначе, если вдруг нацеленная ракета рассыплется на старте или до разведения ББ, или нацелит не туда или будет сбита вдруг — о гарантированном поражении и речи идти не может). Причем должны быть прямые попадания, когда сама ШПУ попадет в зону образования кратера от ядерного взрыва, и даже в случае одного такого попадания вероятность для нашей ШПУ успешного выполнения боевой задачи превышает 50%, то есть даже при 2 попаданиях шансы остаются.О наших ШПУ и их стойкости американцы знают недостаточно, изучение бывших ШПУ на Украине не дает всей полноты картины. В СССР искусство построения ШПУ было поднято на недостижимую высоту (и для нас тоже — строить новые шахты такого уровня безумно дорого, да и сейчас не нужно, хватает переделки имеющихся). Прямое попадание ББ еще не значит, что такая ШПУ не сможет произвести успешный пуск. Мало того, что сама ШПУ такова, что с немалой вероятностью выдержит и такое давление, что в эпицентре взрыва с приличной вероятностью, так еще и система амортизации и стабилизации контейнера с ракетой вполне способна обеспечить результативный пуск. И засыпка крышки шахты целыми холмами земли от взрыва может не помочь — есть система расчистки и прорезки грунта, есть средства удаления самой многосоттонной крышки и система выдвижения пускового стакана наверх, продавливания его из грунта. У американцев ничего подобного и на МХ не было, их крышки даже на засыпание землей почти не рассчитаны и на большое давление тоже. Вот что значит ориентация на встречный, ответно-встречный и ответный удары плюс техническая смекалка и компетенция советских инженеров. Хотя, справедливости ради, "удара в назначенное время" или "превентивного" с нашей стороны это все тоже не отменяет, при военной необходимости. В общем, такие ШПУ воздушными подрывами вывести из строя еще сложнее.В целом тот взрыватель, о котором писал тогда Кристенсен, несколько повысил возможности "Трайдентов-2" по поражению защищенных точечных целей, но все мечты о разоружающих внезапных ударах следует оставить. Не говоря уж о том, что Кристенсен тогда "облажался" и с оценками времени обнаружения пусков (особенно при пусках накоротке, скажем, из Северного моря или из Индийского океана) нашей СПРН РФ, даже без учета начала развертывания нового космического эшелона СПРН — системы ЕКС, и с со временем принятия решений и их доведения через нашу новейшую АСБУ — автоматизированную систему боевого управления СЯС, позволяющую просто фантастические вещи.Ну и исследователь то ли забыл, то ли намеренно не учел то, что такие радиолокационные взрыватели подавляются средствами РЭБ, которые у РФ ныне очень хорошо развиты, лучше, чем у кого бы то ни было. А все наши ШПУ РВСН и позиционные районы ПГРК подобными средствами прикрываются в обязательном порядке.Ну и кто Ханс Кристенсен после подобных "научных изысканий"? Предлагаю самостоятельно определить это читателям (для себя). И не буду советовать не читать Кристенсена — наоборот, читать нужно, но с проверкой и здоровым недоверием. Автор: Я. Вяткин, специально для "Военного обозрения" Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники Загрузка... 107 Источник Похожие новости Первое серьёзное испытание для Москвы и Дамаска в анклавной войне и секрет железного спокойствия США Блеф японского премьера утомил соотечественников ВСУ: войско сумасшедших уголовников

Армия Лихтенштейна. Букет одуванчиков с запахом нацизма Командир ССА перешел на сторону Асада и позирует с российским флагом Турция угрожает закрыть для США Инджирлик и купить Су-57 Новости партнеров