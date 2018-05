Две минуты до конца света. Аналитика от американских ученых (ч. 1) • 126 • Аналитика







Есть достаточно известная неправительственная организация, "Федерация американских ученых" (FAS, Federation of American Scientists). А есть такой "Бюллетень атомных ученых" (Bulletin of the Atomic Scientists), известный, в частности, по "часам со временем до полуночи" (до ядерной войны). Сейчас у них на часах без двух минут полночь — меньше, чем в 1984 г., когда в Европе стояли колоссальные армейские группировки с обеих сторон (особенно со стороны ОВД), когда части были насыщены тактическим ядерным оружием (ТЯО), а не как сейчас — в арсеналах "глухонемых" из 12 Главного управления МО (или на развертываемых передовых базах, если нужно будет). Когда развернуты были группировки баллистических ракет средней дальности и крылатых ракет наземного базирования, от которых тогдашняя ПВО СССР не спасала еще. И когда большая часть усилий разведок СССР была сконцентрирована на исполнении знаменитой директивы РЯН (ракетно-ядерное нападение), то есть поиск любых разведпризнаков возможных приготовлений ко внезапному ракетно-ядерному удару со стороны противника. И поминаемой действовавшими тогда разведчиками обычно матерно, хотя это с их шестка эта работа казалась глупой, а из Кремля оно выглядело совсем иначе и смысл наверняка был. Так вот, тогда часы стояли на без трех минут, а сейчас без двух. Так что, в общем, довольно-таки неубедительные часовщики эти атомные ученые.





И вот в их бюллетене автору попался доклад небезызвестного г-на Ханса Кристенсена, директора "Проекта по ядерному информированию" FAS и еще одного деятеля оттуда же, Роберта Норриса.



Кристенсен — деятель, в среде интересующихся ядерными вопросами достаточно известный, и от него бывает немало и ценной информации, особенно по ситуации с ядерным оружием США (весьма печальный, как было показано в ряде материалов на данном ресурсе). Но это когда речь о США, а с Россией все куда сложнее, и приходится ковыряться в носу и на потолке, чтобы что-то там придумать. Примером такого ковыряния и является материал "Российские ядерные силы 2018", доступный по ссылке Russian Nuclear Forces 2018.



Довольно странное впечатление вызывает документ. Понятно, что широкой публике точно известны только данные по числу развернутых и неразвернутых носителей СЯС. На начало 2018 г. для РФ это 527 развернутых носителя и 252 неразвернутых, то есть на ремонте, модернизации, используются в учебных целях и пр., желающие могут прочесть определения развернутых и неразвернутых носителей в Договоре СНВ-3. Кристенсен, однако, считает, что развернуто у РФ 562 носителя, а про неразвернутые пишет, что "большая часть в процессе разборки и утилизации" (интересно, про что это он?). Планируемые к утилизации 2 РПКСН пр.667БДР (на сленге флотских остряков — "тюрьма народов") никто пока утилизировать и не начинал и не собирался, но в любом случае это лишь 32 носителя, по 16 шахт на лодку. А больше у нас вроде в заметных количествах, чтоб на пару сотен набралось, ничего не утилизируется.





Общая таблица по ядерному арсеналу РФ из документа



А вот таблица по полкам и дивизиям МБР



При этом у Кристенсена реальность в каждом абзаце соседствует с домыслами. Так, у него бомбардировщики Ту-95МС есть только в модификациях МС-6 и МС-16 (носители КРВБ Х-55МС и Х-555), причем их общее количество несколько больше реально имеющегося в частях. А меж тем уже не так мало у нас Ту-95МСМ, несущих до 8 Х-101/Х-102, но у Ханса это не отражено никак, хотя такие машины неоднократно участвовали в ударах по боевикам в САР. При этом у него Ту-160 несут, судя по всему, Х-55МС, а Ту-95МС — старые Х-55, которые давно списаны. Ну и Х-101/102 на Ту-160 (которых, почему-то, не 16, а 13, хотя вообще-то их уже 17) — тоже нет, хотя и они в Сирии с этих бомбардировщиков использовались, и общий настрел КР Х-101 составил чуть менее 50 шт. Зато "Белый Лебедь" несет до сих пор аэробаллистическую ракету Х-15, которая давно списана.



Идем далее и видим, что и с МБР и с БРПЛ в докладе все неоднозначно. То, что Кристенсен использует в качестве "русских" обозначений те, что нами были созданы для обозначения в международных договорах, — это ерунда, хотя в 2018 году можно за 5 минут найти и индексы ГРАУ и заводские обозначения почти на все типы ракет. Но почему, указывая в таблице максимальную боевую нагрузку в боевых блоках (ББ) для каждого типа, он пишет не ее, а какую-то ерунду? Если для "Воеводы" Р-36М2 (РС-20В) у него все правильно — 10 ББ, то почему для "Ярса" только 4? Такой видный исследователь не смог найти достаточно хорошо известную фотографию внутренностей унифицированной (для "Булавы" и "Ярса", а также для временно отложенного БЖРК "Баргузин") разделяющейся головной части, с пустыми гнездами для 6 ББ на платформе разведения?



При этом он пишет, что "Ярс" дежурит, по его мнению, вообще с 3 ББ — теоретически он и с 4, и с 3 ББ может дежурить, чтобы в лимиты СНВ-3 в мирное время влезть, но нормально для него 6, и в случае снижения нагрузки пустые места заполняются дополнительными комплектами элементов комплекса средств преодоления (КСП) ПРО. "Баргузин" тоже у него четырехголовый, кстати. А МБР УР-100НУТТХ (РС-18) он и вовсе записывает в скоро списываемые. Хотя это не так: как мы уже знаем, и Кристенсен должен бы знать, вместо старых, стоящих в ШПУ четвертый десяток лет, в ШПУ будут установлены бывшие "сухие" такие же ракеты, модернизированные в носители АГБО "Авангард". Забыл Кристенсен и дивизию командных ракет "Сирена" в Юрье, хотя она по Договору считается "неразвернутыми носителями" (боевых блоков на ракетах этих нет, у них иная задача).



С БРПЛ также все плохо. На "Булаве" указано 6 ББ, тут все верно (хотя и она может дежурить не с полным комплектом ББ, но Кристенсен об этом не пишет), а вот с Р-29РКУ-02 "Станция-2" на РПКСН пр.667БДР и Р-29РМУ-2.1 "Лайнер" на пр.667БДРМ (называемые им просто РСМ-50 и РСМ-54 "Синева") — все плохо. Первое — почем на "Синеве" указано максимально 4 ББ, когда он же сам пишет, что разработана РГЧ на 10 ББ, но потом, зачем-то, ссылаясь на "американскую разведку", пишет, что это не так. Эти разведчики из тех, что дальше чтения газет страны пребывания и "оперативных встреч" в ресторациях не ушли? А просто открытую литературу покопать сил после ресторации не хватило разведчикам или Кристенсену с Норрисом? Тогда бы и узнали, что на Р-29РКУ-02, судя по имеющейся информации, явно одинаковая РГЧ, с "Синевой" или "Лайнером" (это два разных варианта боевого оснащения одной ракеты, обозначаемые как Р-29РМУ-2 и 2.1), а не как у них — 3 ББ отличающиеся по мощности от тех, что на "Синеве"/"Лайнере". И узнали бы, что никто "десятиголовый" вариант оснащения для РПКСН пр.667БДРМ не отменял, а даже наоборот, принял на вооружение достаточно давно. С каким набором ББ они, правда, на боевое патрулирование ходят, чтобы в лимиты СНВ-3 влезть — вопрос открытый. Американцы-то знают, им мы такую информацию по Договору сообщаем, но по джентльменскому соглашению они не придают огласке детальную информацию, и даже Кристенсену на ушко, видно, не шепнул никто. Он считает, что с 4 ББ "Булавы" в шахтах дежурят, и тут я с ним, наверное, соглашусь.



Неладно у Ханса и с мощностями боевых частей ракет, причем практически всех. Дело в том, что у нас не разглашаются, как правило, такие данные и большая часть опубликованных данных носят оценочный характер, и как правило — неправильный. Но уж зачем так сильно "опускать" наших ядерщиков и их боевые блоки? В общем, давно уже не тайна, что не только 1 килотонна на 1 килограмм веса специальной боевой части не предел, но и 1,5 и 2 килотонны. Почему же компактные боевые блоки "Булавы", по западным данным весящие якобы около 100 кг каждый (возможно, забрасываемый же вес "Булавы" на максимальную дальность 1150 кг, правда, там не только ББ, но и КСП ПРО и еще кое-что), оцениваются им в 100 килотонн? А не в 150, как считает большинство исследователей, или в 200? С мощностями у автора доклада вообще как-то все непонятно. Про 100 килотонн Кристенсен заявил в очередной раз на днях, после того потрясшего специалистов залпового пуска 4 БРПЛ Р-30 "Булава" с "Юрия Долгорукого", оценив суммарную мощность взрыва 24 ББ с этих ракет в 2400 кт или 160 "хиросим". Потрясший быстротой этот залп, минимальнык паузы между пусками, ну и скоростной разгон "Булав" на активном участке траектории при залповом пуске впечатляют сильнее, чем при одиночном. И, кстати, когда кое-кто сравнивает залповый этот пуск с известной операцией "Бегемот-2", когда в 1991 г. с РПКСН "Новомосковск" пр.667БДРМ был выпущен весь боекомплект в 16 изделий, причем сравнивает не в пользу недавнего пуска, то это ошибочно: в "Бегемоте" настоящих ракет было только 2, остальные были массогабаритными макетами с минимальным количеством топлива в первой ступени, а здесь все 4 ракеты были боевыми, конечно, запускались на Камчатку с инертными зарядами и без средств преодоления (чтобы не давать пищи для размышлений дорогим американским партнерам, запуски с полным боевым оснащением проводятся только по ненаблюдаемой противником южной короткой испытательной трассе КапЯр — Сары-Шаган).



Но изложенное выше меркнет в сравнении с тем, что "американский ученый" пишет про сами подводные ракетоносцы. По его мнению "большая часть" РПКСН находится не в строю, то есть в ремонтах, а точнее, "две трети стоят в ремонтах и не несут ядерного оружия, то есть неразвернутые", хотя это совсем не так. В боевой линии находятся все три "Борея" пр.955 с "Булавами", 5 из 6 пр.667 БДРМ (одна лодка на ремонте и модернизации всегда), и 1 из 3 пр.667БДР (2 другие намечены к выводу из боевого состава, их скоро заменят новые РПКСН пр.955А). И эти лодки регулярно где-то в СМИ и Интернете светятся, есть изображения, данные по ракетным пускам, и та же "Рязань" пр.667БДР стреляла относительно недавно, почему же Кристенсен пишет, что, "возможно", она в строю? Так хочется, что ли? Отправить в ремонты больше половины лодок — это сильный ход аналитика.



По его мнению "большая часть" РПКСН находится не в строю, то есть в ремонтах, а точнее, "две трети стоят в ремонтах и не несут ядерного оружия, то есть неразвернутые", хотя это совсем не так. В боевой линии находятся все три "Борея" пр.955 с "Булавами", 5 из 6 пр.667 БДРМ (одна лодка на ремонте и модернизации всегда), и 1 из 3 пр.667БДР (2 другие намечены к выводу из боевого состава, их скоро заменят новые РПКСН пр.955А). И эти лодки регулярно где-то в СМИ и Интернете светятся, есть изображения, данные по ракетным пускам, и та же "Рязань" пр.667БДР стреляла относительно недавно, почему же Кристенсен пишет, что, "возможно", она в строю? Так хочется, что ли? Отправить в ремонты больше половины лодок — это сильный ход аналитика.

Продолжение следует…

Автор: Я. Вяткин, специально для "Военного обозрения" 