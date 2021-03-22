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Две крупнейшие державы мира объявят войну доллару: На угрозы США ответил Лавров

22 марта 2021, 07:40  •  416 • Политика
Две крупнейшие державы мира, Россия и Китай, могут объявить войну доллару. На непрекращающиеся угрозы со стороны США ответил глава российского МИД Сергей Лавров.
Глава российского внешнеполитического ведомства предложил Китаю вместе с Россией избавиться от долларовой зависимости, отказавшись от западных платёжных систем и укрепив собственные национальные валюты. По словам Лаврова, укрепление валют укрепит и обе страны, которые Штаты назвали главными врагами.
Дипломат подчеркнул, что санкционные риски можно снизить путём укрепления своей технологической самостоятельности.
"Путём перехода к расчётам в национальных валютах и в мировых валютах, альтернативных доллару", - сказал Лавров.
Ранее о судьбе доллара в России заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. По словам Матвиенко, доллар останется в обращении в России и никуда не исчезнет, однако снижать зависимость экономики от него необходимо. Об этом она заявила в интервью РИА Новости.
Добавим, что экономист Михаил Хазин фактически вынес приговор доллару, который, по его мнению, недолго будет оставаться мировой валютой. Он призвал Россию постепенно отказываться от расчётов в американских деньгах, добавив, что валютой будущего мог бы стать, например, биткойн.

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