Две крупнейшие державы мира объявят войну доллару: На угрозы США ответил Лавров

Две крупнейшие державы мира, Россия и Китай, могут объявить войну доллару. На непрекращающиеся угрозы со стороны США ответил глава российского МИД Сергей Лавров.

Глава российского внешнеполитического ведомства предложил Китаю вместе с Россией избавиться от долларовой зависимости, отказавшись от западных платёжных систем и укрепив собственные национальные валюты. По словам Лаврова, укрепление валют укрепит и обе страны, которые Штаты назвали главными врагами.

Дипломат подчеркнул, что санкционные риски можно снизить путём укрепления своей технологической самостоятельности.

"Путём перехода к расчётам в национальных валютах и в мировых валютах, альтернативных доллару", - сказал Лавров.

Ранее о судьбе доллара в России заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. По словам Матвиенко, доллар останется в обращении в России и никуда не исчезнет, однако снижать зависимость экономики от него необходимо. Об этом она заявила в интервью РИА Новости.

Добавим, что экономист Михаил Хазин фактически вынес приговор доллару, который, по его мнению, недолго будет оставаться мировой валютой. Он призвал Россию постепенно отказываться от расчётов в американских деньгах, добавив, что валютой будущего мог бы стать, например, биткойн.