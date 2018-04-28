Две Кореи: конец конфронтации и путь в светлое будущее • 97 • Аналитика







«Север и Юг будут добиваться полного и всеобъемлющего улучшения и развития отношений и тем самым приближать будущее совместное процветание и воссоединение», — гласит совместная декларация по итогам саммита лидеров КНДР и Южной Кореи.





Уже известно, что корейскими главами принято решение положить конец конфронтации, наладить железнодорожное сообщение между странами, провести встречу разделенных семей. Ну и, конечно, речь шла о восстановлении и расширении экономического сотрудничества.



Последний пункт является, несомненно, одним из самых важных и перспективных: мало кто сомневается, что сочетание южнокорейских технологий и дешевой рабочей силы в случае успеха интеграционных процессов обеспечат мощный экономический прорыв на международном рынке.



Есть все основания полагать, что прошедшая встреча – вовсе не экспромт, и ей предшествовала длительная и серьезная подготовка. Причем с участием дипломатов России и Китая, двух стран, которые в наивысшей степени (если не считать оба корейских государства) заинтересованы в прекращении конфликта на полуострове. Собственно, начавшемуся во время Зимней Олимпиады движению Пхеньяна и Сеула навстречу друг другу предшествовала серьезная работа, которая по вполне понятным причинам не афишировалась.



Напомним, что сама встреча проводилась не на пустом месте. Да и повестка ее была вполне ожидаемой.



Еще в июле 1972 года подписано совместное заявление Севера и Юга, в котором зафиксированы основные принципы объединения, которые стали базовыми, в том числе и для нынешней встречи: самостоятельно, без опоры на внешние силы; мирным путем; на основе «великой национальной консолидации».



Причем объединение страны в Пхеньяне видят путем создания конфедерации (Конфедеративная Демократическая Республика Корея) по формуле «одна нация, одно государство — две системы, два правительства».



В 1991 году КНДР и РК заключили Соглашение о примирении, ненападении, сотрудничестве и обменах, в 1992 году приняли Совместную декларацию о денуклеаризации Корейского полуострова.



13-15 июня 2000 года в Пхеньяне состоялся первый в истории межкорейский саммит. По его итогам Ким Чен Ир и занимавший в то время пост президента РК Ким Дэ Джун подписали Совместную декларацию Севера и Юга (15 июня), ныне рассматриваемую как основополагающий документ в вопросах объединения на долгосрочную перспективу. В декларации, в частности, объявлено о намерении сторон добиваться объединения страны «силами самой корейской нации».



2-4 октября 2007 года в Пхеньяне прошла вторая межкорейская встреча на высшем уровне, по итогам которой Ким Чен Ир и президент РК Но Му Хен подписали «Декларацию о развитии межкорейских отношений, мире и процветании», развивающую идеи и принципы Совместной декларации 2000 года.



Однако главной проблемой корейского диалога стала его нестабильность. Если Север в состоянии проводить последовательную политику, обеспеченную преемственностью власти, то подход Юга к вопросу объединения завязан на позицию очередного президента, или вернее, степени его личной зависимости от США, которые менее всего заинтересованы в создании единого корейского государства.



Так, интеграционные процессы затормозились, а потом были и заморожены после прихода к власти в 2008 году президента Южной Кореи Ли Мен Бака.



Предлогом для полного прекращения контактов стала гибель южнокорейского корвета «Чхонан», который 26 марта 2010 года затонул в Желтом море. Прежде чем затонуть, корабль, осуществлявший плановое патрулирование района, раскололся надвое. На борту находились 104 человека, погибли 46 моряков.



В происшедшей трагедии обвинили Пхеньян, несмотря на очевидное отсутствие мотивов таких действий. Международная комиссия под руководством США, созданная для расследования инцидента, в которую представителей КНДР не допустили заявила, что корвет затоплен торпедой, выпущенной с северокорейской подводной лодки. Пакистанский гамбит Путина



И это при том, что министр обороны Республики Корея Ким Тхэ Ён заявил, что корвет затонул от взрыва одной из морских мин, которые во множестве устанавливались в этих водах в семидесятые годы.



А первым выводом международная комиссия было утверждение, что корвет был «уничтожен торпедой, изготовленной в Германии» (которых не могло быть на вооружении ВМФ КНДР).



Примечательно, что ряд южнокорейских экспертов так же оспорили окончательные выводы комиссии, указывая на невозможность незаметной торпедной атаки корабля, который на момент гибели сопровождался двумя судами, скоростными катерами, самолетами, и находился под наблюданием спутников слежения. К тому же в районе инцидента находились корабли ВМС США с их системой раннего обнаружения «Иджис».



Кроме того, эксперты указали на слишком большую коррозию представленных остатков торпеды, которые не могли проржаветь настолько глубоко всего за месяц пребывания в воде.



Хотя инцидент с «Чхонаном» здорово напоминал историю с крейсером «Мэн» и являлся очевидной провокацией противников корейского объединения, свою задачу он выполнил. Диалог был прекращен, и возникла вполне отчетливая угроза возобновления вооруженного противостояния между двумя частями одного народа.



Сегодня противников корейского урегулирования ничуть не меньше. Так, например Япония видит в объединенной Корее не только опасного экономического конкурента. Объединенное государство, располагающее к тому же ядерным вооружением, не оставит не малейшего шанса Токио на обладание островами Лианкур, суверенитет над которыми японцы оспаривают у Сеула.



Кстати, в случае воссоединения корейских государств вопрос денуклеаризации полуострова, возможно, перестанет быть актуальным для южан. Уже сегодня в Сеуле сторонники объединения склонны рассматривать ракетно-ядерную программу Пхеньяна как «общекорейский ресурс». Когда проснутся сирийские С-300? Как русский Генштаб обводит Израиль и США вокруг пальца



Про потери США от сближения КНДР и РК — экономические, политические и геополитические и говорить нечего. Начнем с того, что корейская конфедерация в случае ее возникновения, автоматически перестает быть военным союзником США, и американское военное присутствие на полуострове (в том числе и систем ПРО) становится излишним. Собственно, даже сам факт сегодняшних переговоров Кима и Муна вполне отчетливо обозначает в глазах мирового сообщества подлинную роль США как главного виновника корейского конфликта, постоянно провоцирующего рост напряженности, и мешающего урегулированию конфликта.



Прошедшую встречу корейских лидеров Трамп формально одобрил, но, как бы сквозь зубы. «После бурного года ракетных и ядерных испытаний происходит историческая встреча между Северной и Южной Кореей. Хорошее дело, но только время покажет!» — написал американский президент в «Твиттере».



Но ничего другого он не мог сказать, как и проигнорировать событие. По поступающим сообщениям, в Вашингтоне действия Сеула, пошедшего на «сепаратные» переговоры, рассматривают чуть ли не как предательство. В том числе и потому, что они серьезно ограничивают возможности США по давлению на КНДР.



Исходя из этого, есть все основания ожидать новые провокации – от вооруженных инцидентов и терактов, до попыток смены власти в Сеуле.



Тем более, что корейскому объединению могут препятствовать не только американцы. Поскольку в Сеуле многие рассматривают интеграцию двух частей страны не как объединение, а как воссоединение Северной Кореи с Южной. С обязательным демонтажем политической системы КНДР, с «люстрацией» и преследованием «слуг режима».



Как бы то ни было, но корейский народ вновь двинулся по долгому пути, на котором его подстерегает немало препятствий и опасностей. Ведь даже такой, казалось бы, наиболее реальный и первоочередный шаг, как экономическая кооперация и объединение, имеет множество «подводных камней». Но альтернативы этому движению нет. Межкорейский саммит на высшем уровне, прошел, по мнению обеих сторон, блестяще, и открыл широкие перспективы по развитию и объединению Кореи.«Север и Юг будут добиваться полного и всеобъемлющего улучшения и развития отношений и тем самым приближать будущее совместное процветание и воссоединение», — гласит совместная декларация по итогам саммита лидеров КНДР и Южной Кореи.Уже известно, что корейскими главами принято решение положить конец конфронтации, наладить железнодорожное сообщение между странами, провести встречу разделенных семей. Ну и, конечно, речь шла о восстановлении и расширении экономического сотрудничества.Последний пункт является, несомненно, одним из самых важных и перспективных: мало кто сомневается, что сочетание южнокорейских технологий и дешевой рабочей силы в случае успеха интеграционных процессов обеспечат мощный экономический прорыв на международном рынке.Есть все основания полагать, что прошедшая встреча – вовсе не экспромт, и ей предшествовала длительная и серьезная подготовка. Причем с участием дипломатов России и Китая, двух стран, которые в наивысшей степени (если не считать оба корейских государства) заинтересованы в прекращении конфликта на полуострове. Собственно, начавшемуся во время Зимней Олимпиады движению Пхеньяна и Сеула навстречу друг другу предшествовала серьезная работа, которая по вполне понятным причинам не афишировалась.Напомним, что сама встреча проводилась не на пустом месте. Да и повестка ее была вполне ожидаемой.Еще в июле 1972 года подписано совместное заявление Севера и Юга, в котором зафиксированы основные принципы объединения, которые стали базовыми, в том числе и для нынешней встречи: самостоятельно, без опоры на внешние силы; мирным путем; на основе «великой национальной консолидации».Причем объединение страны в Пхеньяне видят путем создания конфедерации (Конфедеративная Демократическая Республика Корея) по формуле «одна нация, одно государство — две системы, два правительства».В 1991 году КНДР и РК заключили Соглашение о примирении, ненападении, сотрудничестве и обменах, в 1992 году приняли Совместную декларацию о денуклеаризации Корейского полуострова.13-15 июня 2000 года в Пхеньяне состоялся первый в истории межкорейский саммит. По его итогам Ким Чен Ир и занимавший в то время пост президента РК Ким Дэ Джун подписали Совместную декларацию Севера и Юга (15 июня), ныне рассматриваемую как основополагающий документ в вопросах объединения на долгосрочную перспективу. В декларации, в частности, объявлено о намерении сторон добиваться объединения страны «силами самой корейской нации».2-4 октября 2007 года в Пхеньяне прошла вторая межкорейская встреча на высшем уровне, по итогам которой Ким Чен Ир и президент РК Но Му Хен подписали «Декларацию о развитии межкорейских отношений, мире и процветании», развивающую идеи и принципы Совместной декларации 2000 года.Однако главной проблемой корейского диалога стала его нестабильность. Если Север в состоянии проводить последовательную политику, обеспеченную преемственностью власти, то подход Юга к вопросу объединения завязан на позицию очередного президента, или вернее, степени его личной зависимости от США, которые менее всего заинтересованы в создании единого корейского государства.Так, интеграционные процессы затормозились, а потом были и заморожены после прихода к власти в 2008 году президента Южной Кореи Ли Мен Бака.Предлогом для полного прекращения контактов стала гибель южнокорейского корвета «Чхонан», который 26 марта 2010 года затонул в Желтом море. Прежде чем затонуть, корабль, осуществлявший плановое патрулирование района, раскололся надвое. На борту находились 104 человека, погибли 46 моряков.В происшедшей трагедии обвинили Пхеньян, несмотря на очевидное отсутствие мотивов таких действий. Международная комиссия под руководством США, созданная для расследования инцидента, в которую представителей КНДР не допустили заявила, что корвет затоплен торпедой, выпущенной с северокорейской подводной лодки.И это при том, что министр обороны Республики Корея Ким Тхэ Ён заявил, что корвет затонул от взрыва одной из морских мин, которые во множестве устанавливались в этих водах в семидесятые годы.А первым выводом международная комиссия было утверждение, что корвет был «уничтожен торпедой, изготовленной в Германии» (которых не могло быть на вооружении ВМФ КНДР).Примечательно, что ряд южнокорейских экспертов так же оспорили окончательные выводы комиссии, указывая на невозможность незаметной торпедной атаки корабля, который на момент гибели сопровождался двумя судами, скоростными катерами, самолетами, и находился под наблюданием спутников слежения. К тому же в районе инцидента находились корабли ВМС США с их системой раннего обнаружения «Иджис».Кроме того, эксперты указали на слишком большую коррозию представленных остатков торпеды, которые не могли проржаветь настолько глубоко всего за месяц пребывания в воде.Хотя инцидент с «Чхонаном» здорово напоминал историю с крейсером «Мэн» и являлся очевидной провокацией противников корейского объединения, свою задачу он выполнил. Диалог был прекращен, и возникла вполне отчетливая угроза возобновления вооруженного противостояния между двумя частями одного народа.Сегодня противников корейского урегулирования ничуть не меньше. Так, например Япония видит в объединенной Корее не только опасного экономического конкурента. Объединенное государство, располагающее к тому же ядерным вооружением, не оставит не малейшего шанса Токио на обладание островами Лианкур, суверенитет над которыми японцы оспаривают у Сеула.Кстати, в случае воссоединения корейских государств вопрос денуклеаризации полуострова, возможно, перестанет быть актуальным для южан. Уже сегодня в Сеуле сторонники объединения склонны рассматривать ракетно-ядерную программу Пхеньяна как «общекорейский ресурс».Про потери США от сближения КНДР и РК — экономические, политические и геополитические и говорить нечего. Начнем с того, что корейская конфедерация в случае ее возникновения, автоматически перестает быть военным союзником США, и американское военное присутствие на полуострове (в том числе и систем ПРО) становится излишним. Собственно, даже сам факт сегодняшних переговоров Кима и Муна вполне отчетливо обозначает в глазах мирового сообщества подлинную роль США как главного виновника корейского конфликта, постоянно провоцирующего рост напряженности, и мешающего урегулированию конфликта.Прошедшую встречу корейских лидеров Трамп формально одобрил, но, как бы сквозь зубы. «После бурного года ракетных и ядерных испытаний происходит историческая встреча между Северной и Южной Кореей. Хорошее дело, но только время покажет!» — написал американский президент в «Твиттере».Но ничего другого он не мог сказать, как и проигнорировать событие. По поступающим сообщениям, в Вашингтоне действия Сеула, пошедшего на «сепаратные» переговоры, рассматривают чуть ли не как предательство. В том числе и потому, что они серьезно ограничивают возможности США по давлению на КНДР.Исходя из этого, есть все основания ожидать новые провокации – от вооруженных инцидентов и терактов, до попыток смены власти в Сеуле.Тем более, что корейскому объединению могут препятствовать не только американцы. Поскольку в Сеуле многие рассматривают интеграцию двух частей страны не как объединение, а как воссоединение Северной Кореи с Южной. С обязательным демонтажем политической системы КНДР, с «люстрацией» и преследованием «слуг режима».Как бы то ни было, но корейский народ вновь двинулся по долгому пути, на котором его подстерегает немало препятствий и опасностей. Ведь даже такой, казалось бы, наиболее реальный и первоочередный шаг, как экономическая кооперация и объединение, имеет множество «подводных камней». Но альтернативы этому движению нет. Автор: Борис Джерелиевский Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники Загрузка... 97 Источник Похожие новости Когда проснутся сирийские С-300? Как русский Генштаб обводит Израиль и США вокруг пальца Москву обвинили в отделении Гренландии от Дании Как наши либералы «бомбят Воронеж»

Две Кореи: конец конфронтации и путь в светлое будущее Америка отплатит России за собственные провалы Валюта, которая заменит американский доллар Новости партнеров