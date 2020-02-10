Две катастрофы изменили ситуацию: Китайские авиакомпании расторгают контракты с российскими пилотами - СМИ

Компании Hainan Airlines и China Southern Airlines в ближайшее время намерены расстаться с более чем 100 российскими пилотами в связи с массовым сокращением лётных экипажей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Так, по данным источника агентства, Hainan Airlines намерена уволить 100 российских пилотов, China Southern Airlines - около 10. По словам собеседника, пилотам будет предложено либо уйти в бессрочный отпуск без содержания, либо расторгнуть контракт. Причём, добавил источник, сокращают не только российских пилотов, но и других иностранных сотрудников.

В случае улучшения ситуации компании могут предложить пилотам возобновить контракт, сказал собеседник агентства. Руководитель кадрового центра компании "Авиаперсонал" Анна Ермилина добавила в разговоре с ТАСС, что за последние три с половиной года в Азию уехали работать порядка 500 российских пилотов.

Она предположила, что массовые сокращения связаны с простоем лайнеров Boeing 737 Max. Так, Hainan Airlines приостановила полёты 11 самолетов Boeing 737 Max, CSA - 24 самолётов. Именно для рейсов на этих лайнерах и нанимались иностранные пилоты, подчеркнула Ермилина.

"Лайнер был крайне популярен на китайском рынке, но приостановка полётов после двух катастроф изменила ситуацию. И теперь спрос на иностранных пилотов сократился", - сказала она.