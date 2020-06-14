Дважды в одну реку: последняя попытка Трампа

Описывать долгий и извилистый жизненный путь Трампа нет никакого смысла. Он изучен чуть ли не под лупой. Этот экс-бизнесмен, а ныне государственный муж интересен скорее как феномен современной американской политики. С его появлением на политическом Олимпе до сих пор категорически не согласна добрая половина американцев. Дональд Трамп разделил страну на два жестких противоборствующих лагеря. Многие опытные эксперты из США не могут припомнить ничего подобного. Да, Трамп пришел на волне патриотических ожиданий изрядной части общества, которая устала от глобальной полицейской функции Америки и ратовала за то, чтобы власть сосредоточилась, собственно, на стране и ее народе. А не распыляла ресурсы за пределами ее границ. Многие миллионы американцев тяготились глобализацией. И Трамп удовлетворил их запросы.

Ему действительно удалось придать импульс национальной экономике и начать реализовывать эффективную протекционистскую политику. Безработица сократилась до минимума за последние полвека, доходы граждан росли, производство возвращалось на родину. Мировая финансовая элита поставила на карту все, чтобы лишить Трампа кресла в Овальном кабинете. Однако это оказалось не так-то просто. У президента был и остается мощный тыл – огромное количество сторонников, в том числе представляющих крупный производственный бизнес.

Но конкуренты-демократы не теряют надежды. Они намерены вырвать победу у злейшего врага. Волей злого (для Трампа) рока им в этом помогают коронавирус и массовые волнения на расовой почве. Они поставили под сомнение результаты работы 45-го президента США. Впрочем, если его главным соперником на предстоящих осенью выборах станет Джо Байден, переизбрание почти гарантировано. За господином Байденом тянется слишком длинный шлейф темных делишек. Наверняка, избиратели познакомятся с некоторыми их подробностями в ближайшее время. Да и не молод Джо Байден, что уж греха таить. Он на четыре года старше Трампа. В марафоне двух солидных претендентов может победить "молодость". И если это так, перед вновь избранным главой государства встанут "новые старые" задачи.

Нужно будет что-то делать с внешней политикой. За время правления Трампа она только обострилась. На многих направлениях – китайском, европейском, российском, латиноамериканском. Придется вновь поднимать экономику, на что уйдут годы. Главное, чтобы не за счет других, как это не раз бывало в истории США. Долг этой страны огромен. И велик соблазн реструктурировать его за счет внешних конфликтов по известному принципу "война все спишет". Перед избранным лидером в полный рост встанет задача гражданского примирения внутри страны. Она уже остро стоит в свете последних событий. Причем примирения как политического, так и межрасового. Все это потребует предсказуемости, взвешенности и государственной мудрости, как бы пафосно это не звучало. Другого шанса у Трампа в случае победы вписать свое имя в историю страны не будет. Наверняка, в день рождения ему этого желают далеко не только соотечественники.

Автор Сергей Ильин, радио Sputnik