Дважды оправдан: суд в Татарстане повторно не стал наказывать мужчину по обвинению в изнасиловании дочери

В Татарстане суд во второй раз оправдал 27-летнего мужчину, обвиняемого в изнасиловании своей полуторагодовалой дочери. Прокуратура считала, что Сергей Кукушкин намеренно надругался над девочкой, однако сторона защиты настаивала, что травмы были нанесены случайно. Мужчине назначили восемь месяцев исправительных работ за умышленное причинение лёгкого вреда здоровью, при этом суд учёл срок нахождения под стражей и домашним арестом и освободил Кукушкина.

В Татарстане городской суд Бугульмы оправдал Сергея Кукушкина, обвиняемого в насильственных действиях сексуального характера над малолетней дочерью. Дело было рассмотрено во второй раз.

Ранее городской суд уже признавал 27-летнего мужчину невиновным, поскольку счёл, что «он не пытался удовлетворить сексуальные потребности за счёт дочери», а значит, состава преступления в его действиях не было.

Прокуратура обжаловала это решение в Верховном суде Татарстана. После отмены оправдательного приговора процесс стартовал повторно.

13 августа суд вынес решение, признав мужчину невиновным по ст. 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста».

При этом Кукушкину назначили наказание за умышленное причинение лёгкого вреда здоровью в виде восьми месяцев исправительных работ с удержанием 10% из заработка в доход государства. Суд принял во внимание срок его нахождения под стражей и домашним арестом и освободил мужчину от этого наказания. Об этом журналистам сообщил старший помощник прокурора Татарстана Руслан Галиев.

Напомним, 27 октября прошлого года Кукушкин присматривал за тремя детьми, пока его жена была на работе. Около 23:00 он позвонил супруге и сообщил, что у младшей дочери началось кровотечение, девочку госпитализировали с травмами половых органов. Во время следствия мужчина не признал свою вину и утверждал, что травмировал дочь случайно, когда менял ей подгузник.

12 августа в ходе прения сторон прокурор запросил для Кукушкина 14 лет в колонии строго режима.

Гособвинитель отметил, что результаты экспертизы, показания самого фигуранта дела и его жены доказывают, что мужчина действовал с прямым умыслом, а травмы, которые зафиксированы у ребёнка, невозможно нанести случайно.

На суде прокуратура ходатайствовала, чтобы к делу приобщили медицинские документы из Лениногорской центральной районной больницы (ЦРБ) по факту поступления потерпевшей.

Кроме того, гособвинитель подал ходатайство, чтобы на суде интересы девочки представлял сотрудник отдела опеки и попечительства Бугульминского муниципального района, а не её мать. По мнению прокурора, Анна Кукушкина не заботится об интересах дочери. В обоих ходатайствах суд отказал.

В свою очередь, жена Кукушкина рассказала RT, что верит в невиновность мужа и рада, что он вернётся к семье.

«Когда я прибежала домой, то просила его не вызывать скорую, потому что прекрасно понимала, что тогда его обвинят в насилии. Но Сергей сам позвонил врачам», — рассказала она, опровергнув информацию в СМИ о том, что муж якобы не хотел вызывать скорую помощь дочери.

При повторном рассмотрении дела суд выслушал показания свидетелей — друзей семьи Кукушкиных, которые в тот вечер находились в их квартире.

«Аня позвонила мне около 23:00, сказала, что у младшей дочери идёт кровь из промежности, и попросила поехать к ней домой, — рассказала RT свидетельница по делу. — Дверь открыл Сергей, он разговаривал с Аней по телефону. Я осмотрела ребёнка, на подгузнике было небольшое количество крови, девочка уже не плакала. Потом приехала Аня, и они с мужем решили вызвать скорую: звонил Сергей, а с врачами говорила Аня».

Ранее в распоряжении RT оказался протокол медиков из Детской республиканской клинической больницы, которые 31 октября прошлого года проводили лечение пострадавшей девочки — тогда ей потребовалась хирургическая помощь. Согласно документу, у ребёнка зафиксировали травму наружных половых органов, повреждение преддверия влагалища — разрыв задней спайки, а также гематому в области правой большой половой губы. В заключении отмечалось, что девственная плева не была нарушена.

«Произведено ушивание раны, наложено два узловых шва, — говорится в документе.

Судмедэксперт Александр Аулов по просьбе RT проанализировал диагноз и отметил, что «по характеру травм нельзя сделать однозначный вывод о том, нанесены ли они специально».

По его словам, отец мог по неопытности задеть ребёнка пальцем или слишком сильно надавить на кожу при смене подгузника. Эксперт подчеркнул, что, опираясь на это заключение врачей, можно сделать лишь один однозначный вывод: проникновения не было, поскольку девственная плева цела.

В ноябре 2019 года, когда началось расследование, семья Кукушкиных была поставлена на межведомственный учёт как находящаяся в социально опасном положении. В аппарате республиканского уполномоченного по правам ребёнка сообщили RT, что следят за ситуацией и состоянием детей — семью навещают сотрудники соцопеки и попечительства.