|
Двадцатилетие создания Союзного государства: В Минске праздник отметили призывами к "незалежнасци"
09 декабря 2019, 10:09 • 66 • Политика
Начавшаяся в субботу в Минске несанкционированная акция белорусской оппозиции, протестующей против интеграции Белоруссии с Россией, продолжилась в воскресенье, 8 декабря. В этот день 20 лет назад был подписан договор о создании союзного государства. Несмотря на предупреждения милиции о незаконности акции, нестройные ряды манифестантов сначала шумно прошлись по улицам, пугая горожан, а затем проследовали к посольству РФ, скандируя призывы к "незалежнасци".
СМИ сообщают, что "недомайдан" был организован Павлом Северинцем, который является сопредседателем незарегистрированной партии "Белорусская христианская демократия". Ранее в интервью "Политрингу" Северинец назвал идею Союзного государства с Россией "ловушкой, придуманной с целью поглощения Беларуси".
На второй день протестующих собралось значительно меньше, чем в субботу, - к российскому диппредставительству пришло всего несколько десятков человек. Они размахивали националистическими бело-красно-белыми флагами и выкрикивали лозунги вроде "Жыве Беларусь!" и "Слава нации - нет интеграции!". Желающих порвать, как вчера, портрет российского президента пока не наблюдается.
В Сети акцию почти не заметили, а немногочисленные комментарии сводились к тому, что интеграцию манифестантам не остановить.
Напомним, 8 декабря 1999 года был подисан исторический договор о создании Союзного государства между Россией и Белоруссией.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
66
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
09 декабря 2019, 03:40
|
06 декабря 2019, 10:39
|
03 декабря 2019, 07:54
|
04 декабря 2019, 09:54
|
05 декабря 2019, 02:09
|
03 декабря 2019, 01:24
|
04 декабря 2019, 09:54