Двадцатилетие создания Союзного государства: В Минске праздник отметили призывами к "незалежнасци"

СМИ сообщают, что "недомайдан" был организован Павлом Северинцем, который является сопредседателем незарегистрированной партии "Белорусская христианская демократия". Ранее в интервью "Политрингу" Северинец назвал идею Союзного государства с Россией "ловушкой, придуманной с целью поглощения Беларуси".

На второй день протестующих собралось значительно меньше, чем в субботу, - к российскому диппредставительству пришло всего несколько десятков человек. Они размахивали националистическими бело-красно-белыми флагами и выкрикивали лозунги вроде "Жыве Беларусь!" и "Слава нации - нет интеграции!". Желающих порвать, как вчера, портрет российского президента пока не наблюдается.

В Сети акцию почти не заметили, а немногочисленные комментарии сводились к тому, что интеграцию манифестантам не остановить.

Напомним, 8 декабря 1999 года был подисан исторический договор о создании Союзного государства между Россией и Белоруссией.