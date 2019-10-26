Двадцать три бензовоза: Россия раскрыла ложь США, сотрудничающих с террористами ради нефти

Как заявили в Минобороны РФ, полученные фотоснимки космической разведки говорят о том, что сирийская нефть и до разгрома террористов в Заевфратье, и после активно добывалась под надёжной охраной военнослужащих США. После этого нефть массово направлялась бензовозами на заводы за пределами Сирии для её переработки.

На снимках, опубликованных ведомством, представлен нефтесборный пункт Даман, который расположен в 42 километрах к востоку от провинции Дейр-эз-Зор. На нём зафиксировано скопление 90 единиц автомобильной техники, среди которой видно 23 бензовоза.

Снимок датирован 23 августа 2019 года. На другом снимке, сделанном в окрестностях провинции Дейр-Эз-Зор, запечатлено 36 единиц автомобильной техники, в том числе 32 бензовоза. Этот снимок датирован 8 сентября.

5 сентября в провинции Хасеке было зафиксировано 25 автомобилей и 22 бензовоза. 8 сентября в районе сухопутного промысла Меядин находился 41 автомобиль и 34 бензовоза, отмечает ведомство.