Двадцать лет тюрьмы и штраф: В США рассказали, что ждет украинских хакеров

Украинских хакеров обвиняют в краже данных комиссии по ценным бумагам США. Им грозит внушительный срок в два десятилетия и огромный штраф.

Двое киевлян обвиняются в США в хакерских атаках на базу данных комиссии по ценным бумагам.

По информации американского минюста, 27-летний Артем Радченко и 26-летний Александр Еременко были задействованы в 16 преступных эпизодах. Они взламывали базы данных и прибегали к мошенничеству.

В итоге похищено тысячи конфиденциальных документов.

Радченко и Еременко, грозит до 20 лет тюрьмы и $250 тыс штрафа.

Ранее The Wall Street Journal сообщило, будто российские хакеры замешаны в подготовке атак на энергосистему США. По информации издания, на "российский след" указывают применённые хакерами "инструменты и тактика". По информации издания, подготовка для взлома энергосистемы США велась на протяжении двух лет — в период с 2016 по 2017 год.