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Двадцать лет тюрьмы и штраф: В США рассказали, что ждет украинских хакеров
29 января 2019, 05:39 • 96 • В мире
Украинских хакеров обвиняют в краже данных комиссии по ценным бумагам США. Им грозит внушительный срок в два десятилетия и огромный штраф.
Двое киевлян обвиняются в США в хакерских атаках на базу данных комиссии по ценным бумагам.
По информации американского минюста, 27-летний Артем Радченко и 26-летний Александр Еременко были задействованы в 16 преступных эпизодах. Они взламывали базы данных и прибегали к мошенничеству.
В итоге похищено тысячи конфиденциальных документов.
Радченко и Еременко, грозит до 20 лет тюрьмы и $250 тыс штрафа.
Ранее The Wall Street Journal сообщило, будто российские хакеры замешаны в подготовке атак на энергосистему США. По информации издания, на "российский след" указывают применённые хакерами "инструменты и тактика". По информации издания, подготовка для взлома энергосистемы США велась на протяжении двух лет — в период с 2016 по 2017 год.
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