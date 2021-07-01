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Два золота и бронза: как российские школьники выступили на международных состязаниях по робототехнике

01 июля 2021, 13:55  •  109 • В России
В Малайзии завершились международные детские соревнования по робототехнике International Roboticist Challenge. В них в онлайн-формате приняли участие более 300 детей из 24 стран. Дети из России, обучающиеся в липецком Skills Центре, смогли занять первые места в двух категориях, а ещё в одной — попасть в тройку. Корреспондент RT встретился с победителями и узнал, как им удалось добиться таких результатов.
 
 

Российские школьники успешно выступили на крупных международных соревнованиях по робототехнике, которые в конце июня прошли в Малайзии. Россияне заняли первые места в двух главных номинациях. Денис Чумичкин победил в дисциплине CAD проектирование робота (возрастная категория 9-12 лет), а Степан Орлов — в программировании виртуального робота (категория 13-15 лет).

Милана Ролдугина заняла третье место в дисциплине программирование виртуального робота, но в категории 9-12 лет. Двое других членов команды, Кирилл Кораблин и Светлана Тушова, вошли в топ-10 среди всех участников. Все пятеро готовились в центре дополнительного образования Липецкой области (Skills Центр).

  • Центр дополнительного образования Skills Центр
  • RT

Педагог направления «Мобильная робототехника» Маргарита Цыганова рассказала RT, что для её учеников это был первый опыт участия в международных турнирах.

«Мы побеждали на региональных, российских соревнованиях «Большие вызовы. Сириус», «WorldSkills Russia Junior», «Шаг в будущее» и др. Стало интересно попробовать подняться выше. В апреле этого года подали заявку на International Robotics Challenge — приняли участие в отборочном этапе. Всего такие заявки подали 300 участников из 24 стран. Включая, Австралию, Францию, Сингапур. А в мае получили ответ, что прошли и допущены непосредственно к финальному этапу, — рассказала Цыганова. — Турнир проводила Малайзия. Увы, из-за пандемии никто никуда не ездил — всё прошло в онлайне в режиме реального времени. Впрочем, задачу конкурсантам это не упростило».

В зависимости от номинации, участнику предлагалось выполнить до трёх заданий.

«В номинации CAD проектирования мне необходимо было придумать и собрать робота, способного выполнять определенные функции», — объяснил RT 12-летний Денис Чумичкин. Собственно, он тут же и продемонстрировал принесший ему победу девайс: нечто из пластика, напоминающее игрушечный электрокар.

Денис берёт в руки пульт с джойстиком и приводит машинку в движение. Робот умеет ездить, собирать с пола и укладывать по местам пластмассовые шарики. «Вот тут у нас гусеничная передача, здесь контроллер», — поясняет Денис.

Спроектировать и изготовить робота необходимо было заранее. А непосредственно во время конкурса — презентовать его на английском языке. «Если бы за ребёнка робота сделал кто-то другой, это однозначно бы выявилось — чётко ответить на все вопросы сумел бы только автор», — предугадала вопрос Маргарита Цыганова.

  • Чумичкин Денис, номинация CAD проектирование робота 9-12 лет
  • RT
Выплаты пенсий, пособие беременным и обследование переболевших COVID-19: что изменится в жизни россиян в июле

Робот, «собранный» 15-летним Степаном Орловым — виртуальный. Автор демонстрирует его на мониторе ноутбука.

«Было задание запрограммировать робота, который бы различал на экране цвета — разносил фишки разного цвета по отдельным квадратикам, — кивает Степан на бегающего по экрану сборщика-сортировщика. — Это задание было отправлено  на проверку судьям. А затем в мае нам сообщили, что мы вошли в топ-10 мира — будем участвовать в финальном отборе. На следующем этапе нам выдавался наш же код, но в него добавлялись какие-то ошибки. Нужно было за пять минут найти эту ошибку, исправить и продемонстрировать суть ошибки. Потом надо было прочитать текст нового задания на английском языке, за три минуты понять его. Возможно, задать какие-то вопросы. И за оставшиеся семь минут выполнить — написать код, продемонстрировать суть его работы. А потом ответить на вопросы судей. Всё это в режиме максимально ограниченного времени», — объясняет Степан.

Маргарита Цыганова признаётся, что сама бы с семиминутным заданием, которое успешно выполнил её ученик, не справилась .

«Найти ошибку в коде очень трудно, но Степан молодец — и нашёл, и объяснил судьям свою точку зрения. Было очень приятно, когда судьи отметили Степана — он продвинулся в решении задачи дальше всех остальных», — говорит учитель.

Жюри подвело итоги соревнований 28 июня. Дипломы и призы победителям пришлют позже.

  • Орлов Степан и педагог Центра Маргарита Цыганова, номинация программирование виртуального робота 13-15 лет
  • RT

Степан и Денис занимаются в секции робототехники с 2015 года: с 9 и 6 лет соответственно. А сегодня в центре работают группы и для дошколят. Сейчас Степан работает над новым роботом, который, видимо, будет представлен на очередном конкурсе. «Начинаем разрабатывать машинное зрение, — поделился он. — Это чтобы робот мог определять объекты, например светофор».

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