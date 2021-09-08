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Два жителя Донецка ранены при обстрелах украинской армией
08 сентября 2021, 23:50 • 61 • Политика
Украинские военные обстреляли Донецк. Били по жилым домам и шахте. Два жителя города серьёзно ранены.
По шахте имени Засядько стреляли из миномётов. Представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщил, что повреждён вентилятор в основной системе проветривания шахты. Начата эвакуация на поверхность 85 рабочих.
Повреждения также получила газовая труба одной из подстанций, которая находилась рядом с вентиляционным стволом шахты.
Украинские военные стреляли и по домам мирных жителей. В Киевском районе ранен 40-летний мужчина. У него раны мягких тканей головы, закрытая черепно-мозговая травма, травматический шок. Осколки снарядов вошли в левое бедро. 50-летняя женщина получила осколочные ранения малого таза и левого плеча.
Пострадавшие при обстреле госпитализированы. Их направили в Республиканский травматологический центр, пишет "Комсомольская правда".
Накануне глава Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай спрогнозировал дату наступления на Донбасс. Он объяснил, почему это случится очень скоро. "Ситуация у Зеленского критическая", - произнёс Бородай.
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