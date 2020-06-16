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Два железнодорожных состава с танками и броневиками проследовали Запорожье и движутся к Луганску и Донецку

16 июня 2020, 17:00  •  280 • Украина
Украинским военным скомандовали «в атаку!» после того, как в Киеве получили давно ожидаемый транш от МВФ. Теперь, когда 2 миллиарда долларов у Зеленского, по сути, в кармане, дело за малым – прикрыть президента Украины убедительной «легендой», что, де, приказ наступать отдал не он, а кто-то из Минобороны. Прикрыли Зеленского болезнью его супруги – он, де, находится у её больничной постели, и о происходящем в стране и ведать не ведает. Тем временем, бронетехника уже на подступах к Донбассу.
Стягивать тяжёлую военную технику к линии разграничения украинские военные начали ещё 2 недели назад. И, как мы тогда сообщали, штурм не начинали по одной-единственной причине – ждали транша от МВФ (а в случае начала боевого столкновения денег могли и не дать). По нашим данным, сегодняшние военные эшелоны – не последние, ожидается ещё, как минимум, 2 железнодорожных состава (в одном – грузовики, в другом – боеприпасы). Скорее всего, к завтрашнему утру все необходимые приготовления закончатся, и будет отдан приказ к наступлению. При этом поставленная военным задача – не столько захват Донецка и Луганска, сколько провоцирование России на военный ответ.
Зеленский же очень удачно, хотя и немного поспешно, спрятался за якобы заболевшую коронавирусом супругу (при том, что ни у самого Зеленского, ни у детей, контактировавших с якобы заболевшей матерью семейства, симптомов болезни не выявлено). Так или иначе, теперь у него будет, что ответить в своё оправдание. Интрига же в том, кто, собственно, отдаст приказ: министр обороны, глава генштаба, по сути, командующий украинской армии, либо командующий силами ООС на Донбассе. Впрочем, команду к атаке может отдать и командир рангом ниже. Любопытно и то, пойдут ли в атаку военные подразделения, либо атаковать придётся обезличенным «зелёным человечкам» (то ли из ЧВК, то ли добровольцам-карателям). Бронетехника на железнодорожном составе шла укрытая камуфляжем, и невозможно было установить, имелись ли на ней какие-то идентификационные знаки, или нет. Ходил слух, что техника пойдёт в атаку полностью обезличенная, с закрашенными номерами.
Дело явно идёт к обострению, посмотрим, чем ответят народные республики.

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