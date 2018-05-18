Два выпускника "кремлевской школы чиновников" стали министрами

Еще два выпускника программы обучения, которую проводил РАНХиГС вместе с Кремлем, заняли высокие должности. Евгений Дитрих стал министром транспорта, а Михаил Котюков - министром высшего образования и науки. Их кандидатуры выдвинул премьер Дмитрий Медведев и утвердил президент Владимир Путин. Выходит, эта кузница кадров готовит не только губернаторов, но и чиновников любого уровня.

- Конечно, мы очень рады за слушателей нашей программы (Дитриха и Котюкова), которые заняли такие высокие посты. Эти назначения говорят о том, что программа подготовки резерва рассчитана не только на подготовку губернаторов, как об этом часто пишут СМИ, но направлена на управленцев во всех уровнях и сферах власти, - рассказал журналистам директор Высшей школы государственного управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы Алексей Комиссаров.

Кстати, участникам программы, словно спартанцам перед нашествием персов, приходилось прыгать со скалы, учиться стрельбе, ложиться под движущуюся технику, а еще – плавать на лодках-драконах. И все это - в рамках спецтренингов, организованных РАНХиГС по поручению администрации президента.

КТО ИЗ ВЫПУСКНИКОВ СТАЛ ГУБЕРНАТОРОМ

1.Дмитрий Азаров - Самарская область;

2.Глеб Никитин - Нижегородская область;

3.Александр Цыбульский - Ненецкий автономный округ;

4.Александр Бурков - Омская область;

5.Станислав Воскресенский - Ивановская область;

6.Андрей Клычков - Орловская область;

Кто войдет в новый состав правительства России. Полный список

Вот кто войдет в новый состав правительства России (подробности)

КАК ЭТО БЫЛО

Представляя Путину новых министров, Медведев так волновался, что перепутал отчество Шойгу

Дмитрий Медведев представил Владимиру Путину на утверждение структуру правительства, пообещав в через два дня приехать уже со списком персоналий. И действительно, в пятницу он прибыл в сочинскую резиденцию главы государства — эта встреча была настолько важна, что стояла в графике Путина даже раньше визита Ангелы Меркель.

- В соответствии с частью второй статьи 112 Конституции председатель правительства должен представить президенту кандидатуры, - церемонно начал Медведев. - Как мы с вами и договаривались, я готов это сделать (подробности)