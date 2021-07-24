Два военно-транспортных самолёта вылетели на Кубу по приказу Путина

Два военно-транспортных самолёта Ан-124 вылетели на Кубу по приказу Владимира Путина, передали в Минобороны. Авиация доставит в островное государство гумпомощь - продукты питания и СИЗ.

В Министерстве обороны России передали об отправке двух военно-транспортных самолётов из страны на Кубу.

Авиация доставит в островное государство гуманитарную помощь в соответствии с распоряжением президента Владимира Путина. Транспортировку груза выполняют Ан-124.

Они вылетели с аэродрома Чкаловский, расположенного в Подмосковье. В состав гуманитарного груза входят продукты питания и средства индивидуальной защиты, в том числе свыше одного миллиона масок.

Всего более 88 тонн, - указано в заявлении ведомства.

Напомним, в прошлом месяце лидер России провёл телефонные переговоры с кубинским президентом Мигелем Диас-Канелем Бермудесом. Они обсудили ряд вопросов, связанных с темой двусторонних отношений, и взаимодействие по международным проблемам, в частности, на уровне ООН.