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Два военно-транспортных самолёта вылетели на Кубу по приказу Путина

24 июля 2021, 18:30  •  199 • Политика
Два военно-транспортных самолёта Ан-124 вылетели на Кубу по приказу Владимира Путина, передали в Минобороны. Авиация доставит в островное государство гумпомощь - продукты питания и СИЗ.
В Министерстве обороны России передали об отправке двух военно-транспортных самолётов из страны на Кубу.
Авиация доставит в островное государство гуманитарную помощь в соответствии с распоряжением президента Владимира Путина. Транспортировку груза выполняют Ан-124.
Они вылетели с аэродрома Чкаловский, расположенного в Подмосковье. В состав гуманитарного груза входят продукты питания и средства индивидуальной защиты, в том числе свыше одного миллиона масок.
Всего более 88 тонн, - указано в заявлении ведомства.
Напомним, в прошлом месяце лидер России провёл телефонные переговоры с кубинским президентом Мигелем Диас-Канелем Бермудесом. Они обсудили ряд вопросов, связанных с темой двусторонних отношений, и взаимодействие по международным проблемам, в частности, на уровне ООН.

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